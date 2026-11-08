Zašto listovi pauk biljke postaju braon u jesen? Ne ignorišite ovaj "poziv u pomoć", evo šta da uradite

Ako primjetite braonkastu boju na ivicama listova zelenog ljiljana, ne ignorišite je jer vam biljka tako šalje poruku da joj nešto smeta.

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Zbog svojih dugačkih, elegantnih zelenih listova koji su cijelom dužinom prošarani svjetlijim nijansama, zeleni ljiljan ili pauk biljka kako je neki zovu, može se vidjeti u mnogim kućama.

Ako i vi imate ovu biljku u kući, onda treba da znate da jednu promjenu nikako ne bi trebalo da ignorišete. Naime, ponekad se dešava da vrhovi listova zelenog ljiljana počinju da dobijaju braonkastu voju, i to je znak da joj nešto "smeta". Iako je riječ o veoma otpornoj sobnoj biljci, promjene temperature, suv vazduh i nepravilno zalivanje tokom jeseni mogu da utiču na njen izgled i zdravlje.

Smeđi vrhovi listova najčešće ukazuju na problem u njezi koji se može lako riješiti ako na vreme reagujete. Evo šta može da bude uzrok i kako da pomognete biljci da se oporavi.

1. Suv vazduh zbog grijanja

Kada počne grijna sezona, vazduh u prostorijama postaje suv, pa biljka gubi vlagu brže nego što korijen može da je nadoknadi. Zbog toga vrhovi listova postaju smeđi, suvi i krti.

Rješenje: Udaljite biljku od radijatora i drugih izvora toplote. Možete je premjestiti u prostoriju sa većom vlažnošću ili postaviti saksiju na tacnu sa kamenčićima i vodom. Važno je da dno saksije ne dodiruje vodu.

2. Pretjerano zalivanje

Tokom jeseni pauk biljka usporava rast i potrebno joj je manje vode. Ako nastavite da je zalivate kao tokom ljeta, korijen može ostati predugo u vlažnoj zemlji i početi da truli.

Pored smeđih vrhova, mogu se pojaviti žuti listovi i mekane, tamne mrlje.

Rješenje: Smanjite zalivanje i sačekajte da se površina zemlje (oko 2-3 centimetra dubine) osuše prije nego što ponovo zalijete biljku. Ako primjetite da je korijen taman, mekan ili neprijatno miriše, uklonite trule dijelove i presadite biljku u svjež, rastresit supstrat.

U galeriji pogledajte i kojih 5 citrusa mogu da se gaje u saksiji u stanu:

Vidi opis Zašto listovi pauk biljke postaju braon u jesen? Ne ignorišite ovaj "poziv u pomoć", evo šta da uradite 1. Mandarina - Jedan od zanimljivijih izbora za uzgoj u saksiji. Postoje sorte koje ostaju relativno male, a njihovi plodovi su slatki, sočni i lako se ljušte. Posebno se izdvaja sorta satsuma, koja je poznata po tome što dobro podnosi uzgoj u posudama. Drvetu mandarine je potrebno mnogo svetlosti, pa je najbolje da ga postavite pored prozora sa dovoljno sunca. Tokom toplijih meseci može da boravi i na otvorenom, dok ga pre dolaska hladnijih noći treba uneti u zatvoren prostor. 2. Kumkvat - Posebno dekorativan citrus koji se često gaji upravo zbog svojih sitnih, narandžastih plodova. Ono što ga izdvaja od drugih citrusa jeste to što se plod jede ceo, zajedno sa korom. Kora je slatkastija, dok je unutrašnjost kiselkasta, pa predstavlja zanimljivu kombinaciju ukusa. Plodovi su pogodni i za pripremu džemova, marmelada i drugih poslastica. Kumkvat može lepo da uspeva u saksiji, a uz dovoljno svetlosti i odgovarajuću negu može da donosi plodove i u kućnim uslovima. 3. Citron - jedna od najstarijih gajenih vrsta citrusa. Prepoznatljiv je po krupnim, žutim plodovima sa debelom i neravnom korom, kao i po intenzivnom mirisu koji podseća na limun. Za razliku od drugih citrusa, nema mnogo soka, ali je njegova kora veoma cenjena u kulinarstvu. Može da se kandira, koristi za pripremu slatkiša ili dodaje različitim jelima. Ova biljka zahteva dosta svetlosti i odgovarajuće uslove za rast, ali može da se uzgaja i u većoj saksiji. 4. Majerov limun - Jedna je od najpoznatijih sorti za uzgoj u zatvorenom prostoru. Nastao je ukrštanjem limuna i pomorandže, a njegovi plodovi imaju nešto blaži, aromatičniji ukus od klasičnog limuna. Plodovi su žućkasto-narandžasti, a biljka može da bude veoma dekorativna kada se na granama pojave cvetovi i plodovi. Važno je da joj obezbedite dovoljno prostora, svetlosti i pravilno zalivanje. Ako se pojavi veliki broj plodova, preporučuje se proređivanje dok su još mali, kako njihova težina ne bi previše opteretila grane. 5. Meksički limun - Ova vrsta limete poznata je i kao meksički ili zapadnoindijski limun. Prirodno raste kao manje, žbunasto drvo, zbog čega je pogodna za uzgoj u saksijama. Plodovi su sitni, okrugli i zelenkastožuti kada sazre. Imaju karakterističan, osvežavajući ukus i mogu se koristiti za pripremu napitaka, kolača i različitih jela. Potrebno mu je dosta sunčeve svetlosti, dobro drenirana zemlja i redovno, ali umereno zalivanje. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 5 5 / 5

3. Hladan vazduh i niske temperature

Pauk biljka potiče iz tropskih krajeva, pa joj ne prijaju hladnoća i nagle promjene temperature. Ako stoji na prozorskoj dasci ili blizu vrata kroz koja ulazi hladan vazduh, listovi mogu postati blijedi, mlitavi, a zatim smeđi ili crni.

Rješenje: Premestite je na toplije mjesto, gdje ima dovoljno svjetlosti, ali nije izložena direktnom suncu i hladnom vazduhu. Odgovara joj prostorija sa istočnim ili zapadnim prozorom.

4. Hemikalije iz vode sa česme

Voda sa česme koja sadrži veće količine hlora i fluora može da dovede do pojave smeđe boje na vrhovima listova. Prepoznatljiv znak su suvi, smeđi dijelovi koji se šire duž ivica, ponekad sa crvenkastom nijansom. Na zemlji ili ivici saksije mogu se pojaviti i bjeličaste naslage.

Rješenje: Za zalivanje koristite kišnicu ili destilovanu vodu. Ako sumnjate da su se štetne materije nakupile u zemlji, presadite biljku u svež supstrat.

Zašto listovi pauk biljke postaju smeđi

Izvor: Shutterstock/JulieK2

Kako pravilno ukloniti smeđe vrhove listova?

Kada otkrijete i riješite uzrok problema, smeđe delove možete pažljivo da odsječete čistim, oštrim makazama. Rez napravite ukoso, prateći prirodan oblik lista, i pazite da ne oštetite zdravo zeleno tkivo.

Imajte na umu da smeđi dijelovi lista neće ponovo pozeleniti, ali će biljka, uz pravilnu njegu, nastaviti da razvija nove i zdrave listove.

Savjet: Tokom jeseni smanjite zalivanje, držite biljku dalje od radijatora i hladnih prozora i povremeno provjeravajte vlažnost zemlje. Malo pažnje dovoljno je da vaš zeleni ljiljan ostan zdrav i bujan!

(Mondo)