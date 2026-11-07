5 trendova koiji su godinama dominirali dizajneri u 2027. potpuno izbacuju i mijenjaju praktičnijim, lepšim i izdržljivijim rješenjima koja mogu dugo da traju.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Ako planirate da osvježite dom ili kupujete novi namještaj, možda je pravo vrijeme da razmislite o nekim izborima koji su do juče bili veoma popularni. Dizajneri enterijera najavljuju promjenu pravca u 2027. godini: sterilni, savršeno usklađeni prostori ustupaju mjesto toplijim, ličnijim enterijerima, u kojima svaki komad namještaja ima svoju priču.

Dizajneri navode kako sada u prvi plan dolaze kvalitetna izrada, zanimljivi komadi sa karakterom, raznovrsni materijali i praktičnost.

Evo kojih pet trendova polako odlazi u prošlost.

1. Vintidž komadi umjesto generičkih fotelja

Fotelje koje izgledaju kao da su upravo izašle iz kataloga više nisu prvi izbor dizajnera. Umjesto njih, prednost dobijaju starinski komadi, neobičnih oblika, zanimljivih dezena i upečatljivih detalja, kakve su nekad naše bake voljele i nazivale kraljevskim namještajem. To ne mora da bude skup antikvitet. Čak i fotelja pronađena u prodavnici polovnog namještaja može postati najzanimljiviji detalj dnevne sobe, naročito ako se presvuče novom tkaninom.

2. Zbogom komplet-garniturama

Kupovina kompletne garniture u istoj boji i od istog materijala polako izlazi iz mode. Dizajneri smatraju da takav izbor često čini prostor previše uniformisanim i nalik izložbenom salonu. Umjesto toga, preporučuju kombinovanje različitih tekstura, boja i završnih obrada. Drveni sto može se odlično uklopiti sa stolicama različitih modela, dok komoda ne mora nužno da bude dio iste kolekcije.

Vidi opis Zaboravite komplet garniture i svijetli mebl: 2027. vraća bakine fotelje i materijale koji se lako i brzo čiste dnevna soba bez boja dnevna soba tepih dnevna soba dnevna soba u bez nijansama Dnevna soba Dnevna soba Nameštaj u dnevnoj sobi Dnevna soba Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Shutterstock Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: Shutterstock Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: Shutterstock Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: Dasha Petrenko/Shutterstock Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: Shutterstock Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: followtheflow/shutterstock Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: alexandre zveiger/Shutterstock Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: Pixel-Shot/Shutterstock Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: YWSDDD/Shutterstock Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: Shutterstock Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: Shutterstock Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: Shutterstock Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: Shutterstock Br. slika: 15 15 / 15 AD

3. Kvalitet umjesto jeftinih komada

Trend kupovine namještaja koji se menja na svakih nekoliko godina gubi popularnost. Dizajneri sve više zagovaraju ulaganje u kvalitetne komade koji mogu dugo da traju, a po potrebi i da se obnove. Posebno se ističu klasični modeli sofa i fotelja sa kvalitetnom konstrukcijom, koje je moguće ponovo presvući i prilagoditi promjenama u enterijeru.

4. Praktični materijali umjesto osjetljivih

Svijetle tkanine koje zahtijevaju stalno održavanje i na kojima se vidi svaka flekica nisu naročito praktične, posebno u domovima sa djecom i kućnim ljubimcima. Zato se sve više pažnje posvećuje izdržljivim materijalima sa zanimljivim dezenima. Cvjetni motivi, geometrijski uzorci i šareni tepisi ne samo da unose karakter u prostor već mogu i da prikriju sitne "tragove" svakodnevnog života.

Vidi opis Zaboravite komplet garniture i svijetli mebl: 2027. vraća bakine fotelje i materijale koji se lako i brzo čiste Sofa sofa Sofa sa dezenom Sofa sa dezenom ugaona modularna garnitura i sofa Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: CAcindy/Shutterstock Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Anta Visual/Shutterstock Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: united photo studio/Shutterstock Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Promo / Foter Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Shutterstock Br. slika: 11 11 / 11

5. Multifunkcionalni radni stolovi umjesto masivnih

Veliki radni sto koji služi isključivo za posao sve češće ustupa mjesto praktičnijim rješenjima. Dizajneri predlažu komade koji mogu imati više funkcija, poput konzolnog stola koji se koristi i za pisanje, te se radni kutak lako pretvara u prostor za kreativne aktivnosti ili namještaj koji se uklapa u dnevnu sobu.

Ideja je da svaki deo doma bude iskorišćen na najbolji način, bez nepotrebnog zauzimanja prostora.

(Mondo)