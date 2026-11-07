5 trendova koiji su godinama dominirali dizajneri u 2027. potpuno izbacuju i mijenjaju praktičnijim, lepšim i izdržljivijim rješenjima koja mogu dugo da traju.
Ako planirate da osvježite dom ili kupujete novi namještaj, možda je pravo vrijeme da razmislite o nekim izborima koji su do juče bili veoma popularni. Dizajneri enterijera najavljuju promjenu pravca u 2027. godini: sterilni, savršeno usklađeni prostori ustupaju mjesto toplijim, ličnijim enterijerima, u kojima svaki komad namještaja ima svoju priču.
Dizajneri navode kako sada u prvi plan dolaze kvalitetna izrada, zanimljivi komadi sa karakterom, raznovrsni materijali i praktičnost.
Evo kojih pet trendova polako odlazi u prošlost.
1. Vintidž komadi umjesto generičkih fotelja
Fotelje koje izgledaju kao da su upravo izašle iz kataloga više nisu prvi izbor dizajnera. Umjesto njih, prednost dobijaju starinski komadi, neobičnih oblika, zanimljivih dezena i upečatljivih detalja, kakve su nekad naše bake voljele i nazivale kraljevskim namještajem. To ne mora da bude skup antikvitet. Čak i fotelja pronađena u prodavnici polovnog namještaja može postati najzanimljiviji detalj dnevne sobe, naročito ako se presvuče novom tkaninom.
2. Zbogom komplet-garniturama
Kupovina kompletne garniture u istoj boji i od istog materijala polako izlazi iz mode. Dizajneri smatraju da takav izbor često čini prostor previše uniformisanim i nalik izložbenom salonu. Umjesto toga, preporučuju kombinovanje različitih tekstura, boja i završnih obrada. Drveni sto može se odlično uklopiti sa stolicama različitih modela, dok komoda ne mora nužno da bude dio iste kolekcije.
Zaboravite komplet garniture i svijetli mebl: 2027. vraća bakine fotelje i materijale koji se lako i brzo čiste
dnevna soba bez boja
dnevna soba
tepih dnevna soba
dnevna soba u bez nijansama
Dnevna soba
Dnevna soba
Nameštaj u dnevnoj sobi
Dnevna soba
3. Kvalitet umjesto jeftinih komada
Trend kupovine namještaja koji se menja na svakih nekoliko godina gubi popularnost. Dizajneri sve više zagovaraju ulaganje u kvalitetne komade koji mogu dugo da traju, a po potrebi i da se obnove. Posebno se ističu klasični modeli sofa i fotelja sa kvalitetnom konstrukcijom, koje je moguće ponovo presvući i prilagoditi promjenama u enterijeru.
4. Praktični materijali umjesto osjetljivih
Svijetle tkanine koje zahtijevaju stalno održavanje i na kojima se vidi svaka flekica nisu naročito praktične, posebno u domovima sa djecom i kućnim ljubimcima. Zato se sve više pažnje posvećuje izdržljivim materijalima sa zanimljivim dezenima. Cvjetni motivi, geometrijski uzorci i šareni tepisi ne samo da unose karakter u prostor već mogu i da prikriju sitne "tragove" svakodnevnog života.
Zaboravite komplet garniture i svijetli mebl: 2027. vraća bakine fotelje i materijale koji se lako i brzo čiste
Sofa
sofa
Sofa sa dezenom
Sofa sa dezenom
ugaona modularna garnitura i sofa
5. Multifunkcionalni radni stolovi umjesto masivnih
Veliki radni sto koji služi isključivo za posao sve češće ustupa mjesto praktičnijim rješenjima. Dizajneri predlažu komade koji mogu imati više funkcija, poput konzolnog stola koji se koristi i za pisanje, te se radni kutak lako pretvara u prostor za kreativne aktivnosti ili namještaj koji se uklapa u dnevnu sobu.
Ideja je da svaki deo doma bude iskorišćen na najbolji način, bez nepotrebnog zauzimanja prostora.
(Mondo)