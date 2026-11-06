Ako želite da vam dnevna soba izgleda lepše i urednije, prvo izbacite ovih 10 stvari.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Dnevna soba je mjesto na kojem provodimo najviše vremena, odmaramo se, družimo sa porodicom i dočekujemo goste. Zato želimo da bude udobna, prijatna i lijepo uređena. Ipak, čak i kada imamo kvalitetan namještaj i pažljivo birane detalje, pojedine stvari mogu da učine da prostor izgleda prenatrpano, neusklađeno ili neuredno.

Dizajneri enterijera izdvojili su predmete koje bi trebalo izbaciti iz dnevne sobe ili im pronaći neko drugo mjesto u domu. Neki od njih možda djeluju sasvim praktično, ali stručnjaci smatraju da narušavaju izgled i atmosferu ovog prostora.

1. Garniture u kojima se svi komadi namještaja slažu

Kupovina kompletnog seta namještaja djeluje kao najlakše rješenje, ali dizajneri savjetuju da izbjegavamo previše "uniformisan" izgled. Kada su sofa, fotelje, stočić i komode iz iste kolekcije, dnevna soba može da izgleda kao izložbeni salon. Mnogo zanimljiviji rezultat postiže se kombinovanjem komada različitih stilova, materijala i tekstura, koji prostoru daju karakter i čine ga ličnijim.

Vidi opis 10 stvari koje nemaju šta da traže u dnevnoj sobi: Dizajneri upozoravaju - ovako od prostorije pravite cirkus dnevna soba bez boja dnevna soba tepih dnevna soba dnevna soba u bez nijansama Dnevna soba Dnevna soba Nameštaj u dnevnoj sobi Dnevna soba Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Shutterstock Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: Shutterstock Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: Shutterstock Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: Dasha Petrenko/Shutterstock Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: Shutterstock Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: followtheflow/shutterstock Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: alexandre zveiger/Shutterstock Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: Pixel-Shot/Shutterstock Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: YWSDDD/Shutterstock Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: Shutterstock Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: Shutterstock Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: Shutterstock Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: Shutterstock Br. slika: 15 15 / 15 AD

2. Dječje igračke koje su stalno razbacane

Ako imate malu djecu, vjerovatno znate koliko je teško održavati dnevnu sobu urednom. Ipak, dizajneri savjetuju da igračke i društvene igre, kada se ne koriste, imaju svoje mjesto u dječjoj sobi, plakaru ili kutijama za odlaganje. To ne znači da djeca ne treba da se igraju u dnevnoj sobi, već da prostor ne bi trebalo da izgleda kao igraonica tokom cijelog dana.

3. Krevetići i kavezi za kućne ljubimce

Ljubimci su dio porodice, ali njihove velike kućice, krevetići i kavezi mogu da zauzmu dosta prostora i naruše izgled dnevne sobe. Ako postoji mogućnost, dizajneri predlažu da im se pronađe mjesto u pomoćnoj prostoriji ili vešeraju, kako bi dnevna soba ostala funkcionalna i vizuelno rasterećena.

4. Glomazne fotelje i garniture sa mehanizmom za podizanje nogu

Iako su veoma udobne, velike fotelje i ugaone garniture sa mehanizmom za opuštanje često djeluju glomazno i teško se uklapaju u ostatak enterijera. Osim toga, pojedini modeli zauzimaju mnogo prostora i otežavaju komunikaciju među ljudima koji sjede u istoj prostoriji. Dizajneri zato predlažu jednostavnije, modernije garniture i fotelje koje ne dominiraju čitavim prostorom.

Namještaj u dnevnoj sobi

Izvor: Pixel-Shot/Shutterstock

5. Tepisi koji su premali za prostoriju

Jedna od čestih grešaka prilikom uređenja dnevne sobe jeste izbor tepiha koji je premali u odnosu na namještaj. Takav tepih može da učini da prostor izgleda nesrazmjerno i nepovezano. Bolje je odabrati model koji dovoljno obuhvata zonu za sjedenje i vizuelno povezuje sofu, fotelje i stočić.

6. Plafonski ventilatori

Iako su praktični tokom toplih dana, dizajneri smatraju da plafonski ventilatori često nisu najbolji izbor za dnevnu sobu, naročito ako želimo elegantniji izgled. Umjesto njih predlažu upečatljivu plafonsku rasvjetu ili dekorativne zidne lampe koje mogu da doprinesu atmosferi i stilu prostorije.

7. Generičke slike i dekoracije bez ličnog značenja

Slike i umjetnički detalji imaju važnu ulogu u uređenju doma, ali dizajneri savjetuju da ne biramo nasumične dekoracije samo zato što se uklapaju u boju zidova ili namještaja. Mnogo bolje izgleda memento zid – predmeti koji imaju lično značenje, podsjećaju na drage trenutke ili odražavaju ukus ukućana. Dnevna soba tako dobija autentičnost koju nije moguće postići kupovinom čitavog kompleta dekoracija.

8. Kolica za piće

Kolica za posluživanje pića mogu da izgledaju dekorativno, ali često zauzimaju prostor i nemaju dovoljno praktičnu namjenu u svakodnevnom životu, plus važe za sakupljača prašine. Dizajneri predlažu da ih zamijenimo manjom komodom, konzolnim stočićem ili elegantnim ormarićem koji pruža više prostora za odlaganje, a istovremeno izgleda skladnije.

9. Radni sto i kancelarijski pribor

Ako radite od kuće, možda vam je najlakše da računar, dokumentaciju i ostale radne potrepštine držite u dnevnoj sobi. Međutim, dizajneri smatraju da ovaj prostor treba da bude mjesto za odmor, a ne produžetak kancelarije. Ako nemate drugu mogućnost, potrudite se da radni kutak bude diskretan, da kablovi budu sakriveni, a dokumentacija odložena u zatvorene ladice.

10. Predmeti koji vam više ne služe

Posljednji savjet dizajnera možda je i najvažniji: iz dnevne sobe treba ukloniti sve ono što vam više nije potrebno ili vam svakodnevno smeta.

To mogu biti suveniri koji skupljaju prašinu, stare kolekcije filmova, gomile časopisa ili dekorativni predmeti koje stalno morate da pomjerate. Kako objašnjavaju stručnjaci, dom treba da odgovara životnoj fazi u kojoj se nalazimo, a ne da bude prostor u kojem čuvamo stvari samo zato što smo ih nekada kupili ili dobili na poklon.