Godinama je bila nezaobilazna u svakom domu, a sada je sve više ljudi izbacuje: Novi trendovi za dnevne sobe

Ugaone garniture polako gube popularnost, dok modularni namještaj i manje sofe postaju vodeći trend u savremenom uređenju enterijera. Evo zbog čega.

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Ugaona garnitura decenijama je bila sinonim za udobnost i nezaobilazan komad namještaja u gotovo svakom domu. Nudila je dovoljno mjesta za cijelu porodicu, goste, a nerijetko je služila i kao pomoćni krevet.

Međutim, savremeni trendovi u uređenju enterijera donijeli su značajne promjene, pa ovaj nekada omiljeni komad namještaja sve češće ustupa mjesto fleksibilnijim rješenjima.

Dizajneri enterijera ističu da se način na koji koristimo dnevni boravak posljednjih godina značajno promijenio. Umjesto prostorije organizovane isključivo oko televizora, dnevna soba danas postaje višenamjenski prostor za druženje, rad od kuće, čitanje, odmor i igru s djecom.

Zbog toga velike ugaone garniture više nisu podrazumijevani izbor. Osim što zauzimaju mnogo prostora, često otežavaju promjene rasporeda i mogu vizuelno da umanje prostoriju, naročito u manjim stanovima.

U galeriji ispod pogledajte dnevne sobe sa modularnim namještajem!

Sve veću popularnost zato dobijaju manje sofe, fotelje i taburei koji omogućavaju veću slobodu prilikom uređenja enterijera. Posebno se izdvajaju modularne garniture, sastavljene od više elemenata koji se mogu kombinovati na različite načine.

Po potrebi, modularni namještaj može da funkcioniše kao velika sofa, ugaona garnitura ili nekoliko odvojenih mjesta za sjedenje. Takva rješenja lako se prilagođavaju promjenama životnih navika, bilo da radite od kuće, očekujete prinovu ili često organizujete druženja.

Prednost modularnih sistema je i to što se raspored može promijeniti za svega nekoliko minuta, bez pomjeranja teških komada namještaja.

Promijenili su se i estetski kriterijumi. Sofe na višim nogicama, svjetliji materijali i jednostavne linije čine prostor prozračnijim i vizuelno većim, dok masivne tamne ugaone garniture mogu ostaviti utisak skučenosti.

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Ipak, to ne znači da ugaone garniture potpuno izlaze iz mode. U prostranim dnevnim sobama i dalje predstavljaju odlično rješenje za velike porodice ili one koji vole maksimalnu udobnost.

Ono što se promijenilo jeste način razmišljanja pri odabiru namještaja. Umjesto univerzalnog rješenja za sve, sve više ljudi bira komade koji odgovaraju njihovom načinu života i mogu se lako prilagoditi novim potrebama. Upravo zato modularni namještaj postaje jedan od vodećih trendova u savremenom uređenju doma.