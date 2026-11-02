5 ključnih stvari koje vaša dnevna soba mora imati za prijatnu atmosferu i udobnost, prema savjetima vodećih dizajnera.

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U nekim stanovima osjetite se prijatno čim uđete – poželite da se zavalite u fotelju i ostanete satima, da uživate u udobnosti i lijepoj atmosferi.

S druge strane, u nekim besprijekorno uređenim dnevnim sobama se osjećate kao u nekom hladnom izložbenom salonu – lijepo je to da se gleda, ali se osjećate skučeno, kao da ništa ne smijete da dodirnete.

Dnevna soba je prostorija u kojoj se gradi taj prvi utisak, a ukućani tu provode najviše vremena zajedno. Vodeći dizajneri enterijera otkrivaju da stvaranje tople i prijatne atmosfere nema veze sa ogromnim budžetima, već sa pet jednostavnih pravila organizacije i teksture koja dnevnu sobu pretvara u oazu za opuštanje.

1. Namještaj za dobrodošlicu i razgovor

Često su ugaona garnitura i fotelje gurnute uz same zidove u želji da se „otvori” centar sobe, a to je greška ako prostorija dobije atmosferu čekaonice. Umjesto toga, namještaj treba da bude grupisan tako da su ljudi usmjereni jedni ka drugima. Dvoje ljudi treba da može da razgovara tako da ne mora da okreće cijelo tijelo ili da podiže glas, pa ćete tada znati da li je vaša dnevna soba prikladna za prijatno druženje.

U galeriji pogledajte moderne fotelje.

Vidi opis 5 stvari koje morate imati u dnevnoj sobi: Ukućani oduševljeni, gosti zadivljeni, a vi srećni moderna fotelja moderna fotelja moderna fotelja moderna fotelja moderna fotelja moderna fotelja moderna fotelja Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Shutterstock Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Shutterstock Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Shutterstock Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Shutterstock Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Shutterstock Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 7 7 / 7

2. Slojevito i toplo osvjetljenje

Jako, uniformno plafonsko svjetlo čini da prostor izgleda ravno, sterilno i hladno. Udobna dnevna soba oslanja se na svjetlost raspoređenu na više nivoa – kombinujte stonu lampu na stočiću pored sofe, podnu lampu u uglu i zidne svetiljke. Cilj nije jednolično osvijetljena prostorija, već stvaranje „ostrva” tople svjetlosti koja prostoriji daju dubinu i intimnu atmosferu u večernjim satima.

Rasvjeta u dnevnoj sobi

Izvor: Pixel-Shot/Shutterstock

3. Prikladne površine za odlaganje

Gost nikada ne bi trebalo da traži gdje da spusti čašu vode, šoljicu kafe ili telefon. Isto tako, ako je svaki stočić prekriven dekorativnim figurama i knjigama tako da nema mjesta za spuštanje ličnih stvari, prostor šalje poruku da je tu samo za gledanje, a ne i za življenje. Zato obezbijedite pomoćni stočić nadohvat ruke pored svake fotelje ili sofe, uz dovoljno slobodne površine koja ohrabruje ljude da se opuste.

Noćni stočić

Izvor: Shutterstock

4. Udobno sjedenje

Jastuci i mekani prekrivači ključni su za unošenje teksture i dubine u enterijer, ali pretjerivanje sa strogim aranžiranjem može imati suprotan efekat. Smanjite broj ukrasnih jastučića koji su savršeno složeni pod konac. Ako se gosti plaše da će pomjeranjem jastuka pokvariti estetsku postavku iz magazina, neće se osjećati prijatno. Pronađite balans – uskladite teksturu i boju, ali ostavite mjesta za realan komfor.

5. Prozori sa zavjesama koji daju završni pečat

Prozori ne moraju biti zatrpani teškim, tamnim draperijama da bi izgledali dobro, ali kada stoje potpuno goli bez ičega, prostor često djeluje hladno, a zvuk počinje da odzvanja. Lagane zavjese ili prozirne draperije od prirodnih materijala poput lana i pamuka apsorbuju zvuk, ublažavaju odjek i daju vizuelnu mekoću cijelom prostoru, a pritom propuštaju svu prirodnu svjetlost.

U galeriji pogledajte ideje za dnevnu sobu.