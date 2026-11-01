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Zaboravite na obično ogledalo u kupatilu, ovo sad svi kupuju: Praktično, štedi prostor i krije mali trik

Zaboravite na obično ogledalo u kupatilu, ovo sad svi kupuju: Praktično, štedi prostor i krije mali trik

Autor H.K. Izvor Lepa i srećna
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Zaboravite na klasično moderno ogledalo, ovo je sada hit koji štedi prostor. Posebno se ističe u malim kupatilima...

Zaboravite na obično ogledalo u kupatilu ovo sad svi kupuju Izvor: Shutterstock

Obično ogledalo sve češće zamjenjuje praktičnije rješenje koje istovremeno izgleda moderno i rješava jedan od najvećih problema u kupatilu – nedostatak prostora za odlaganje kozmetike. Riječ je o ogledalu sa ugrađenim ormarićem, iza kojeg se kriju police za sve sitnice koje svakodnevno koristimo.

Umjesto da kreme, parfemi, četkice za zube i proizvodi za njegu zauzimaju prostor oko lavaboa, sve možete uredno da smjestite iza ogledala. Tako radna površina ostaje slobodna, kupatilo izgleda urednije, a sve što vam je potrebno nalazi se nadohvat ruke.

Ovakvi ormarići posebno su praktični u malim kupatilima, gdje je važno iskoristiti svaki centimetar. Montiraju se iznad lavaboa, pa ne zauzimaju dodatni prostor na podu niti zahtijevaju postavljanje novih polica na zidovima.

U galeriji ispod pogledajte kako izgleda moderno ogledalo sa ugradnim ormarićem!

Još jedna prednost je što se lako uklapaju u različite stilove uređenja. Minimalistički modeli sa ravnim linijama odgovaraju modernim kupatilima, dok verzije sa drvenim detaljima unose toplinu u prostor.

Prilikom izbora obratite pažnju na dubinu ormarića, raspored polica i način otvaranja vrata. Ako želite dodatnu funkcionalnost, možete odabrati model sa ugrađenom LED rasvjetom, koja olakšava šminkanje i svakodnevnu njegu lica.

Ovo je jedan od onih detalja koji ne moraju mnogo da koštaju, a mogu značajno da promijene izgled kupatila. Osim što dobijate ogledalo, dobijate i skriveni prostor za odlaganje, zbog čega će kupatilo izgledati organizovanije i prostranije.

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Tagovi

kupatilo ogledalo

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