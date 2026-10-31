Napravite domaću mješavinu za božićni kaktus! Evo kako jednu od najljepših zimskih sobnih biljaka da podstaknete da cvjeta...

Izvor: AI info Sensa

Božićni kaktus, poznat i kao šlumbergera, jedna je od omiljenih sobnih biljaka tokom zime. Dok se većina drugih biljaka odmara, on u hladnijim mjesecima može da procvjeta prelepim bijelim, ružičastim, crvenim ili ljubičastim cvjetovima i unese prazničnu atmosferu u dom.

Ipak, ponekad se dešava da božićni kaktus ne formira pupoljke ili da ih ima znatno manje nego što očekujemo. Razlog se najčešće krije u neodgovarajućoj temperaturi, svetlosti ili zalivanju. Srećom, uz nekoliko promjena u nezi možete da mu pomognete da obilnije cvjeta.

Zašto božićni kaktus ima malo cvjetnih pupoljaka?

1. Previsoka temperatura

Božićnom kaktusu potrebni su odgovarajući uslovi da bi formirao cvjetne pupoljke. Ako se tokom jeseni nalazi u pretoploj prostoriji, cvjetanje može da izostane ili bude slabije.

U septembru i oktobru možete ga premjestiti u hladniju prostoriju, gde je temperatura približno 13–15 stepeni. Kada se pojave pupoljci, biljku možete držati u prostoriji sa temperaturom oko 20 stepeni, ali je zaštitite od naglih promjena temperature i promaje.

U galeriji ispod pogledajte kako izgleda božićni kaktus!

Vidi opis Kako da podstaknete božićni kaktus da procvjeta: Stavite ovu mješavinu u saksiju i bujaće na sve strane Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: AI info Sensa Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: AI info Sensa Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: AI info Sensa Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: AI info Sensa Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: AI info Sensa Br. slika: 5 5 / 5

2. Previše svjetlosti tokom noći

Božićni kaktus je biljka kratkog dana, što znači da mu za formiranje pupoljaka odgovara duži neprekidan period mraka. Tokom jeseni potrebno mu je približno 12–14 sati tame dnevno, uz dovoljno indirektne svjetlosti tokom ostatka dana.

Vještačko osvjetljenje uveče može da poremeti ovaj ritam. Zato biljku možete postaviti u prostoriju u kojoj se noću ne pali svjetlo ili je skloniti od direktnog osvjetljenja. Ako je potrebno, obezbijedite joj mrak tako što ćete je premjestiti na odgovarajuće mjesto, bez čestog pomjeranja.

3. Nepravilno zalivanje

Iako pripada porodici kaktusa, šlumbergera potiče iz tropskih šuma i traži više vlage nego pustinjski kaktusi. Ipak, previše vode može da dovede do truljenja korena, dok dugotrajna suša može da oslabi biljku i omete cvjetanje.

Zalivajte je kada se gornji sloj zemlje, dubok oko jedan do dva centimetra, prosuši. Višak vode iz podmetača obavezno prospite kako korijen ne bi ostao u vodi. Tokom perioda mirovanja zalivanje prilagodite sporijem sušenju zemlje.

4. Pogrešna saksija i zemlja

Božićni kaktus ne voli da raste u prevelikoj saksiji. Zato ga nemojte presađivati u mnogo veću posudu bez potrebe. Važno je i da saksija ima otvore za oticanje viška vode.

Kao biljka koja u prirodi raste na drugim biljkama ili u njihovoj blizini, šlumbergera najbolje uspeva u rastresitom, dobro dreniranom supstratu koji omogućava da vazduh dopre do korijena. Zemlja treba da zadržava dovoljno vlage, ali ne sme da bude natopljena.

Mlađe biljke obično se presađuju na godinu do dvije, a starije na približno tri do četiri godine, u zavisnosti od toga koliko su se korijen i supstrat razvili.

Kako podstaći božićni kaktus da obilnije cvjeta?

Najvažnije je da tokom jeseni obezbijedite biljci odgovarajuću temperaturu, dovoljno dug period mraka i umjereno zalivanje. Kada se pupoljci pojave, izbjegavajte naglo menjanje uslova i često pomjeranje saksije, jer to može da izazove njihovo opadanje.

Biljku tokom aktivnog rasta možete prihranjivati odgovarajućim đubrivom za sobne cvjetnice, prema uputstvu proizvođača. Ipak, nemojte pretjerivati s prihranom niti se oslanjati na domaće preparate čije dejstvo nije pouzdano potvrđeno.

Poseban oprez potreban je sa aspirinom, koji se ponekad preporučuje kao kućni preparat za biljke. On nije đubrivo i ne obezbjeđuje neophodne hranljive materije, pa ga ne treba smatrati proverenim načinom za podsticanje cvjetanja.

Uz pravilnu negu i stabilne uslove, božićni kaktus može iz godine u godinu da vas obraduje raskošnim cvjetovima upravo tokom zimskih praznika.