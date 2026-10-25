Prelijepa biljka može da bude kobna za mačke: Nije za spavaću sobu, smeta i ljudima

Sobne biljke mogu da uljepšaju dom, ali pojedine vrste mogu da izazovu alergijske reakcije ili da budu opasne za kućne ljubimce. Evo na šta treba da obratite pažnju prije nego što ih stavite u spavaću sobu.

Izvor: Jeffrey Blackler / Alamy / Profimedia

Sobne biljke često su prvi izbor kada želimo da unesemo malo prirode u dom, oplemenimo prostor i učinimo ga prijatnijim za boravak. Ipak, nije svaka biljka najbolji izbor za svaku prostoriju, posebno ako se nalazi u spavaćoj sobi, gdje provodimo veliki dio dana i noći.

Iako se često možete da čujete tvrdnje da biljke tokom noći troše kiseonik i zbog toga nisu poželjne u spavaćoj sobi, nekoliko saksija uobičajene veličine nije razlog za zabrinutost. Mnogo je važnije da obratite pažnju na alergije, intenzivne mirise, pojavu buđi u zemlji i eventualnu toksičnost biljaka za kućne ljubimce. Evo koje biljke nisu najbolji izbor za ovu prostoriju u stanu.

1. Fikus benjamin

Izvor: Hanna Bialiatskaya / Alamy / Profimedia

Fikus benjamin jedna je od popularnih sobnih biljaka, ali može da predstavlja problem osobama koje imaju određene alergije. Njegov mliječni sok sadrži supstance koje kod osjetljivih ljudi mogu da izazovu iritaciju kože, dok kontakt sa biljkom kod nekih osoba može da pogorša postojeće alergijske tegobe.

Zbog toga bi osobe koje već imaju problema sa alergijama trebalo da obrate pažnju na reakcije koje se javljaju nakon boravka u blizini ove biljke. Ako primijete svrab, crvenilo ili druge simptome, trebalo bi da izbjegavaju kontakt sa njom i posavjetuju se sa ljekarom ukoliko se tegobe ponavljaju.

2. Zumbul

Zumbuli – 200 dinara

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Zumbuli su posebno popularni zbog svojih intenzivnih mirisa, ali upravo to može da bude razlog da ih ne držite pored kreveta, naročito ako ste osjetljivi na jake mirise. Kod pojedinih ljudi mirisno cvijeće može da izazoveglavobolju ili iritaciju, mada to ne znači da će zumbul svima da smeta. Ako primijetite da vam tokom noći smeta miris biljke, da vas boli glava ili da vam je nos zapušen, bolje je da je premjestite u drugu prostoriju.

3. Ljiljan

Izvor: Shutterstock/mcajan

Ljiljani su poznati po lijepim cvjetovima i upečatljivom mirisu, ali postoji još jedan važan razlog zbog kojeg treba pažljivo da birate njihovo mjesto u domu.

Ako imate mačku,ljiljane ne bi trebalo da držite u prostoru kojem ona može da pristupi. Biljke iz roda Lilium mogu da izazovu teško trovanje kod mačaka, uključujući akutno oštećenje bubrega. Opasni mogu da budu i polen i voda iz vaze, a izlaganje zahtijeva hitan kontakt sa veterinarom. Zbog toga ljiljani nisu dobar izbor za domove sa mačkama, bez obzira na to da li se nalaze u spavaćoj sobi ili nekoj drugoj prostoriji.

4. Bršljan

Izvor: MONDO/Momčilo Antonijević

Bršljan se često uzgaja kao viseća sobna biljka, ali treba da imate na umu da pojedine vrste mogu da budu štetne ako ih kućni ljubimci pojedu. Engleski bršljan nalazi se na spisku biljaka koje mogu da izazovu trovanje kod mačaka. U zavisnosti od količine i dijela biljke koji je životinja pojela, mogu da se jave povraćanje i druge probavne tegobe.

Ako imate mačku ili psa koji vole da grickaju lišće, izbjegavajte da ovu biljku držite na mjestu koje im je dostupno. Postavljanje saksije na visoku policu nije uvijek dovoljno ako životinja može da dođe do nje.

5. Filodendron

filodendron srcasti

Izvor: Shutterstock/ JulieK2

Filodendron je omiljen među ljubiteljima sobnih biljaka zbog velikih listova i jednostavnog održavanja. Ipak, njegove pojedine vrste sadrže nerastvorljive kristale kalcijum-oksalata, koji mogu da izazovu iritaciju ako ih ljubimac sažvaće ili proguta.

Prema podacima Američkog društva za sprečavanje okrutnosti prema životinjama, kontakt sa ovim biljkama kroz grickanje može da izazove iritaciju usta i probavnog sistema, pojačano lučenje pljuvačke i povraćanje. Filodendron zato nije najbolji izbor za prostor u kojem borave radoznale mačke ili psi. Ako ga već imate, vodite računa da bude van njihovog domašaja.

(MONDO)