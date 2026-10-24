Ova biljka štiti kuću i ukućane, zovu je ženski zmaj: Ako listovi počnu da žute, hitno uradite jednu stvar

Zašto draceni žute listovi? Kakva joj je njega potrebna, a koje su najčešće greške? Pročitajte!

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Dracena je jedna od najpopularnijih sobnih biljaka, poznata po svom elegantnom, tropskom izgledu koji podsjeća na malu palmu. Njeno ime potiče od grčke riječi drakaina, što znači „ženski zmaj“. Ova ljepotica unosi dozu živosti i prefinjenosti u svaki dom ili kancelariju, a pored toga je i odličan prirodni prečišćivač vazduha.

Zašto draceni žute ili se suše listovi?

Kada primjetite promjene na listovima, vaša dracena vam šalje jasan signal da joj nešto u okruženju ne odgovara. Najčešći problem u praksi jeste prekomjerno zalivanje, usljed kog listovi žute, postaju mekani i opadaju, dok korijen počinje da truli. Sa druge strane, ako vrhovi listova postaju smeđi i suvi, a cijeli list gubi gipkost, biljci nedostaje vode ili joj smeta suv vazduh, što je česta pojava tokom grijne sezone.

Na listovima se mogu pojaviti i bjeličaste ili žuto-smeđe pjege, koje predstavljaju opekotine od direktnog sunca. Takođe, izloženost temperaturama nižim od 12 °C ili promaji može izazvati naglo žućenje i opadanje listova. Ipak, imajte na umu da je povremeno žućenje i opadanje najdonjih listova sasvim prirodan proces starenja kojim biljka postepeno formira svoje drvenasto stablo.

Vrste dracena koje se najčešće gaje

Iako u prirodi postoji preko sto različitih vrsta, u domovima najčešće srećemo sljedeće varijetete:

Dracaena marginata (Zmajevac): Prepoznatljiva po tankim stabljikama i uskim, špicastim listovima sa crvenkastim ivicama.

Prepoznatljiva po tankim stabljikama i uskim, špicastim listovima sa crvenkastim ivicama. Dracaena fragrans (Mirisna dracena): Odlikuje se širim, sjajnim listovima sa žutom trakom u sredini.

Odlikuje se širim, sjajnim listovima sa žutom trakom u sredini. Dracaena reflexa ('Song of India'): Ima guste, blago savijene listove sa jarkožutim rubovima.

Ima guste, blago savijene listove sa jarkožutim rubovima. Dracaena sanderiana („Srećni bambus”): Izgledom podsjeća na bambus i često se uspješno gaji u vodi.

Izgledom podsjeća na bambus i često se uspješno gaji u vodi. Dracaena deremensis ('Lemon Lime'): Prepoznatljiva po tamnozelenim i limun-zelenim prugastim listovima.

Dracaena Colourama Pink

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Šta joj prija, a šta joj šteti?

Draceni najviše odgovara svijetlo mjesto sa dosta indirektne, raspršene svjetlosti, poput prostora pored istočnog ili zapadnog prozora, uz umjerenu sobnu temperaturu od 18 °C do 26 °C. Zalivajte je tek kada se gornji sloj zemlje potpuno osuši i obavezno ispraznite podmetač saksije, jer joj zadržavanje vode oko korijena najviše šteti. Pored toga, veoma joj prija povremeno brisanje prašine sa listova vlažnom krpom ili blago orošavanje.

dracena

Izvor: Shutterstock

Direktno popodnevno sunce, promaja i blizina radijatora mogu joj ozbiljno naškoditi. Što se tiče vode, u praksi je najbolje koristiti odstajalu vodu (voda iz česme koja je odstajala 24h kako bi iz nje ispario hlor i kako bi poprimila sobnu temperaturu). Ako primjetite da joj se vrhovi i dalje suše uprkos umjerenom zalivanju i odstajaloj vodi, jednostavno pređite na kišnicu ili destilovanu vodu.

(Mondo)