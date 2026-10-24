Zašto treba da spustite roletne čim padne mrak: Trik koji vas grije, može čak i da smanji račun za struju

Spuštene roletne praktično predstavljaju dodatni izolacioni sloj koji čuva toplotu vašeg doma.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Kako temperature padaju, mnogi traže načine da zagriju dom i smanje troškove grijanja. Međutim, za bolju toplotnu izolaciju nije uvijek potrebno ulagati u skupe uređaje ili velike promjene u stanu. Ponekad i male svakodnevne navike mogu da pomognu da se toplota duže zadrži u prostorijama.

Jedna od njih je spuštanje roletni i navlačenje zavjesa čim padne mrak. Tokom dana sunčevi zraci mogu prirodno da zagriju prostor, ali nakon zalaska sunca prozori postaju jedno od mjesta kroz koja toplota može da izlazi iz doma, naročito ako su stari ili imaju lošu izolaciju.

Zašto je važno zatvoriti zavjese i roletne?

Spuštene roletne i navučene zavjese mogu da stvore dodatni izolacioni sloj između prozora i unutrašnjosti prostorije. Na taj način mogu da uspore gubitak toplote, što je posebno korisno tokom hladnih jesenjih i zimskih večeri.

roletne na prozoru na vrućini

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Ipak, postoji jedna važna stvar na koju treba obratiti pažnju: zavjese ne bi trebalo da prekrivaju radijatore, jer mogu da ometaju širenje toplog vazduha po prostoriji.

Ova navika sama po sebi neće riješiti problem loše izolacije, ali u kombinaciji sa pravilnim provjetravanjem i dobrim zaptivanjem prozora može doprinijeti prijatnijoj temperaturi u domu i racionalnijoj potrošnji energije.

(Mondo)