Marokanske pločice su najnoviji hit u kuhinji: Svaku kuhinju pretvaraju u moderni kutak, ostavljaju luksuzan utisak

Minimalizam više nije dizajnerski broj 1 za uređenje - šare se vraćaju na velika vrata, a u kuhinji trenutno dominiraju marokanske pločice.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Kuhinja više ne mora da bude uređena u neutralnim bojama i sa jednostavnim pločicama da bi izgledala moderno. Sve više pažnje privlače detalji koji prostoru daju toplinu, karakter i lični pečat, a među njima se posebno izdvajaju marokanske pločice sa upečatljivim šarama i zanimljivim kombinacijama boja.

Njihova prednost je u tome što i jednostavnu kuhinju mogu da pretvore u prostor koji izgleda posebno, bez potrebe da se mijenjaju svi elementi ili namještaj. Dovoljno je da se postave na zid između radne ploče i visećih ormarića kako bi postale centralni dekorativni detalj.

Šta marokanske pločice čini posebnim?

Marokanske pločice prepoznatljive su po geometrijskim motivima, ornamentalnim šarama i bogatim bojama. Mogu biti plave, zelene, terakota, žute ili kombinacija više nijansi, a pojedini modeli imaju i blago nepravilnu površinu koja im daje ručno izrađen izgled.

Upravo ta raznovrsnost omogućava da se uklope u različite stilove enterijera. U kuhinji sa bijelim elementima mogu da unesu živost, dok se uz drvo i zemljane tonove dobija topliji, rustičniji izgled. Za one koji vole svedenije uređenje, postoje i modeli u neutralnim bojama sa diskretnim uzorcima.

Kako ih uklopiti da kuhinja ne izgleda prenatrpano?

Iako su dekorativne, ove pločice ne moraju da dominiraju cijelom prostorijom. Naprotiv, često je najbolje da budu naglašene samo na jednom dijelu zida, dok ostatak kuhinje ostaje jednostavniji.

Ako su pločice šarene i upadljive, dobro je kombinovati ih sa jednobojnim kuhinjskim frontovima i jednostavnom radnom pločom. Tako se postiže ravnoteža, a uzorak dolazi do izražaja.

U manjim kuhinjama posebno dobro mogu da izgledaju svjetlije varijante, dok tamniji i intenzivniji motivi stvaraju upečatljiv kontrast u prostranijim enterijerima.

Lijep izgled nije jedino na šta treba obratiti pažnju

Prilikom izbora važno je razmišljati i o praktičnosti. Kuhinjska obloga izložena je masnoći, pari i prskanju vode, pa materijal treba da bude prilagođen takvim uslovima i jednostavan za čišćenje.

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Treba obratiti pažnju i na fuge, jer se na njima mogu zadržavati nečistoće, naročito u prostoru iza šporeta. Zato su kvalitetno postavljanje i izbor odgovarajućih materijala jednako važni kao i sam dezen.

Marokanske pločice tako predstavljaju zanimljiv izbor za sve koji žele da osvježe kuhinju i izbjegnu izgled koji djeluje jednolično. Bilo da se koriste kao mali dekorativni akcenat ili kao upečatljivija zidna obloga, mogu da spoje praktičnost i dekorativnost i prostoru daju sasvim drugačiji izgled.