Umjesto zavjese u kuhinji, ovo sad svi stavljaju na prozore: Jeftino, praktično i lako se čisti

Umjesto zavjese, ovo sada stavljaju na prozore u kuhinji... Može da bude ljepše, praktičnije i lako se održava!

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Zavjese u kuhinji polako dobijaju konkurenciju, a razlog je jednostavan – mnogi traže način da ukrase prozore bez dodatnog pranja, peglanja i skidanja tkanine. Posebno su praktične dekorativne folije za staklo, koje se lako postavljaju, ne zauzimaju prostor i mogu potpuno da promijene izgled prostorije.

Ovo rješenje naročito je zanimljivo za prozore iznad sudopere, gdje se klasične zavjese brzo isprljaju od vode, masnoće i pare tokom kuvanja. Umjesto tekstila koji mora redovno da se pere, dovoljno je izabrati odgovarajuću foliju i prebrisati je kada se zaprlja.

Dekorativne folije menjaju izgled prozora bez velikih troškova

Jedna od najvećih prednosti dekorativnih folija jeste to što postoje u različitim dezenima i bojama. Ako volite jednostavan i moderan enterijer, možete izabrati foliju sa efektom matiranog stakla, koja propušta dnevnu svjetlost, a istovremeno smanjuje vidljivost kroz prozor.

Za one koji žele upečatljiviji detalj, tu su folije sa cvjetnim motivima, geometrijskim šarama i efektom vitraža. Kada sunčevi zraci prolaze kroz njih, na staklu stvaraju zanimljive svjetlosne efekte, pa i običan kuhinjski prozor može da postane dekorativni detalj.

Posebno su praktične u malim kuhinjama jer ne zauzimaju prostor oko prozora. Nema tkanine koja pada preko radne površine, dodiruje slavinu ili smeta prilikom otvaranja prozora. Uz to, folije mogu da budu znatno povoljnije od kupovine novih zavjesa i garnišni, naročito kada je potrebno prekriti samo dio stakla.

U galeriji ispod pogledajte kako izgledaju kuhinje sa folijama na prozorima umjesto zavjesa!

Kako se postavljaju i održavaju?

Za postavljanje folije uglavnom nisu potrebni komplikovani radovi, ali je važno pratiti uputstva proizvođača. Neki modeli imaju ljepljivi sloj, dok se drugi postavljaju statički, bez ljepka, pa se lakše uklanjaju ili pomjeraju.

Prije postavljanja staklo treba dobro očistiti i ukloniti tragove masnoće i prašine. Foliju je zatim potrebno pažljivo izmjeriti i postaviti kako bi se izbjegli nabori i mehurići. Kod pojedinih samoljepljivih i statičkih modela koristi se malo vode tokom postavljanja, ali postupak zavisi od vrste proizvoda.

Održavanje je jednostavno: površina se obično briše mekom, vlažnom krpom. Treba izbjegavati grube sunđere i agresivna sredstva ako proizvođač ne preporučuje njihovu upotrebu, jer mogu da oštete dekorativni sloj. Za prozor iznad sudopere posebno je važno izabrati foliju koja odgovara uslovima u kuhinji i koja može da se čisti na predviđeni način.

Folija može da zamijeni zavjesu, ali i da sačuva privatnost

Dekorativne folije nisu samo ukras. Modeli sa matiranim efektom mogu da zaklone pogled spolja, što je korisno ako je kuhinjski prozor okrenut ka ulici, susjednoj zgradi ili dvorištu u kojem često borave drugi ljudi.

Još jedna praktična mogućnost jeste da foliju postavite samo na donji dio prozora. Tako ćete smanjiti vidljivost iz spoljašnjosti, dok će gornji dio ostati providan i propuštati više dnevne svjetlosti.

Ipak, treba imati na umu da ne pružaju sve folije isti nivo privatnosti. Providni i dekorativni modeli mogu prvenstveno služiti za ukrašavanje, dok folije sa efektom ogledala uglavnom bolje zaklanjaju pogled kada je napolju svjetlije nego u prostoriji. Zbog toga je važno provjeriti karakteristike konkretnog proizvoda prije kupovine.

U galeriji ispod pogledajte kako izgleda staklo na zidu kuhinje!

Vidi opis Umjesto zavjese u kuhinji, ovo sad svi stavljaju na prozore: Jeftino, praktično i lako se čisti Staklo na zidu kuhinje Staklo na zidu kuhinje Staklo na zidu kuhinje Staklo na zidu kuhinje Staklo na zidu kuhinje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Ventura/Shutterstock Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Ventura/Shutterstock Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Ventura/Shutterstock Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Ventura/Shutterstock Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Ventura/Shutterstock Br. slika: 5 5 / 5

Kako da izaberete foliju koja se uklapa u kuhinju?

U kuhinjama uređenim u neutralnim tonovima lijepo izgledaju matirane folije ili modeli sa diskretnim geometrijskim motivima. Ako su kuhinjski elementi bijeli, bež ili u boji drveta, jednostavan dezen može da doprinese skladnom izgledu bez previše detalja.

Za prostorije kojima nedostaje dekoracije mogu se izabrati cvjetni motivi ili folije koje podsjećaju na vitraž. Ipak, ako je kuhinja mala i već ima mnogo različitih boja i šara, jednostavniji model obično je bolji izbor.

Prije kupovine treba provjeriti i da li folija odgovara vrsti stakla, kao i preporuke proizvođača za postavljanje. Nisu svi proizvodi namijenjeni za svaku staklenu površinu, a kod stakala izloženih jakom suncu važno je provjeriti i eventualna ograničenja u vezi sa zagrijavanjem.

Da li su dekorativne folije bolje od klasičnih zavjesa?

Ne moraju da budu bolji izbor za svaki dom, ali su veoma praktična alternativa za kuhinjske prozore koji se često prljaju. Ne zahtijevaju redovno skidanje i pranje, jednostavne su za održavanje i mogu da se postave bez većih ulaganja.

Najveća prednost je što uz malo truda možete osvježiti izgled kuhinje, a da ne mijenjate namještaj, pločice ili druge elemente. Ako želite uredan prozor bez zavjesa koje se brzo prljaju, dekorativne folije predstavljaju jednostavno rješenje koje vrijedi razmotriti.