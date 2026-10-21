Znate li šta znači "trojka" na radijatoru? Brojeve na ventilu mnogi tumače pogrešno

Brojevi na termostatskom ventilu radijatora označavaju željenu temperaturu u prostoriji, a ne jačinu grijanja.

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Uveče vam je hladno, pa okrećete ventil na radijatoru na "peticu". Poslije nekog vremena postaje vam prevruće i otvarate prozor da rashladite sobu. Ovakvo podešavanje lako može da dovede do nepotrebnog pregrijavanja, posebno ako ne znate šta brojevi na termostatskoj glavi zapravo označavaju.

Termostat reaguje na temperaturu vazduha

Termostatska glava registruje temperaturu vazduha neposredno oko sebe i na osnovu nje reguliše protok tople vode kroz radijator. Kada prostorija dostigne podešenu temperaturu, ventil smanjuje protok. Kada temperatura padne, ponovo ga povećava, objašnjava britanska organizacija Energy Saving Trust.

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Broj na termostatskoj glavi zato nije oznaka snage radijatora, već približne temperature koju želite u sobi. Podešavanjem na viši broj birate višu ciljnu temperaturu.

Šta znače brojevi na termostatskoj glavi?

Većina termostatskih glava ima skalu od jedan do pet, ali temperature koje odgovaraju tim oznakama nisu iste kod svih proizvođača i modela. Na primjer, u jednom uputstvu navedene su sljedeće približne vrijednosti:

Oznaka i približna temperatura:

1 - 12 °C

2 - 16 °C

3 - 20 °C

4 - 24 °C

5 - 28 °C

Ove vrijednosti služe kao primjer. Za svoj model provjerite uputstvo proizvođača, jer isti broj na drugoj termostatskoj glavi može da odgovara drugačijoj temperaturi.

Kako pravilno da podesite temperaturu?

Počnite od srednjeg podešavanja i sačekajte da se temperatura u prostoriji ustali. Ako vam je pretoplo, smanjite podešavanje, a ako je hladno, postepeno ga povećavajte. Cilj je najniža temperatura pri kojoj vam je prijatno.

U prostorijama koje rjeđe koristite možete da podesite nižu temperaturu. Termostatski ventili omogućavaju da grijanje prilagodite svakoj sobi i tako smanjite nepotrebnu potrošnju energije.

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Simbol pahuljice ili zvjezdice obično označava zaštitu od smrzavanja. Pri tom podešavanju ventil omogućava grijanje tek kada temperatura oko njega padne veoma nisko. Tačna granica zavisi od modela.

Zašto je soba hladna iako je ventil na "trojci"?

Termostatska glava meri temperaturu neposredno oko sebe. Ako je zaklonjena zavjesom, namještajem ili oblogom radijatora, topao vazduh može da ostane zarobljen oko nje. Ventil tada smanjuje protok vode iako ostatak sobe još nije dovoljno zagrijan. Zato prostor oko termostatske glave treba da bude slobodan, kako bi mogla pravilno da registruje temperaturu u prostoriji.

(Mondo)