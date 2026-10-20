Prizemna montažna kuća od 100 kvadrata u koju ćete se zaljubiti na prvi pogled. Terasa je božanstvena, dvorište tip-top sređeno, a unutra stil koji očarava.

Izvor: Youtube/Printscreen/ Oglądamy domy marzeń

Kada su dobili drugu ćerku, Klaudija i njen suprug shvatili su da je vrijeme da napuste stan od svega 28 kvadrata i sagrade porodični dom. Maštali su o kući od 200 kvadrata, ali su na kraju odlučili da grade u skladu sa svojim mogućnostima. Tako je nastala prizemna kuća od oko 100 kvadrata, koja danas ima sve što je potrebno četvoročlanoj porodici, a svaki kutak uređen je s mnogo pažnje.

Kuću su gradili uz pomoć porodice

Kuća je građena prije oko šest godina, kada je porodica dobila drugu ćerku. Umjesto da se zadužuju kako bi ostvarili prvobitni plan, Klaudija i suprug izabrali su jednostavniji projekat, koji im se dopao i izgledom i rasporedom prostorija.

Gradili su sopstvenim snagama, uz pomoć članova porodice, suprugovog oca i šuraka. Posebno su im se dopali veliki prozori u trpezariji i klizna vrata koja vode na terasu. Zahvaljujući njima, kuća je puna svjetlosti, a iz kuhinje se pruža pogled na dvorište i djecu dok se igraju.

U galeriji ispod pogledajte slike ove prelijepe kuće!

Vidi opis Napravili montažnu kuću od 100 kvadrata koja je san snova: Unutra ima sve, a dvorište sređena pod konac Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube/Printscreen/ Oglądamy domy marzeń Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: Youtube/Printscreen/ Oglądamy domy marzeń Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: Youtube/Printscreen/ Oglądamy domy marzeń Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: Youtube/Printscreen/ Oglądamy domy marzeń Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: Youtube/Printscreen/ Oglądamy domy marzeń Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: Youtube/Printscreen/ Oglądamy domy marzeń Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: Youtube/Printscreen/ Oglądamy domy marzeń Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: Youtube/Printscreen/ Oglądamy domy marzeń Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: Youtube/Printscreen/ Oglądamy domy marzeń Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: Youtube/Printscreen/ Oglądamy domy marzeń Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: Youtube/Printscreen/ Oglądamy domy marzeń Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: Youtube/Printscreen/ Oglądamy domy marzeń Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: Youtube/Printscreen/ Oglądamy domy marzeń Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: Youtube/Printscreen/ Oglądamy domy marzeń Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: Youtube/Printscreen/ Oglądamy domy marzeń Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: Youtube/Printscreen/ Oglądamy domy marzeń Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: Youtube/Printscreen/ Oglądamy domy marzeń Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: Youtube/Printscreen/ Oglądamy domy marzeń Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: Youtube/Printscreen/ Oglądamy domy marzeń Br. slika: 19 19 / 19

Kuhinja je srce kuće, a detalji joj daju poseban karakter

Klaudiji je kuhinja bila veoma važna, pa su tokom gradnje napravili nekoliko izmjena u prvobitnom projektu. Smanjili su kotlarnicu i pomjerili dimnjak kako bi dobili dovoljno prostora za kuhinju iz snova.

Kuhinjski elementi kombinuju bijele, profilisane frontove sa tamnoplavim, gotovo crnim nijansama, koje se mijenjaju u zavisnosti od svjetlosti. Dio namještaja izradili su suprug i njihov prijatelj stolar, što im je omogućilo da uštede novac, a dobiju kuhinju prilagođenu svojim željenama.

Poluostrvo je jedan od omiljenih elemenata, jer povezuje kuhinju sa ostatkom dnevnog prostora. U dnevnoj sobi i trpezariji dominiraju svijetle nijanse, a okrugli sto postao je mjesto na kojem porodica najradije provodi vrijeme.

Zanimljivo je i rješenje za podove: gotovo kroz cijelu kuću postavljene su pločice koje izgledaju kao drveni pod ili laminat. Tako je postignut ujednačen izgled, a održavanje je jednostavnije.

Terasa je natkrivena, a bašta podijeljena na nekoliko zona

Kuća ima oko 95 kvadrata stambenog prostora, odnosno približno 100 kvadrata kada se uračuna kotlarnica. Na placu od 800 kvadrata porodica je uredila dvorište tako da svako ima svoj kutak.

Jedan dio namijenjen je djeci, sa prostorom za igru i velikom travnatom površinom, dok se u drugom nalazi zona za opuštanje i mjesto za vatru. Terasa je natkrivena, pa baštenski namještaj ostaje zaštićen od kiše.

Posebno zanimljivo rješenje jeste to što je terasa okrenuta ka sjeveru. Klaudija kaže da je tako tokom ljeta prijatnije boraviti napolju, dok u kući ne nedostaje prirodne svjetlosti zahvaljujući brojnim prozorima na drugim stranama.

Montažna kuća od 100 kvadrata Izvor: youtube

Tri spavaće sobe i dvije prostorije za kupanje

Iako kuća nije velika, raspored je pažljivo osmišljen. Ima tri spavaće sobe – jednu za roditelje i dvije za ćerke. Dječje sobe imaju po deset kvadrata, ali je svaka uređena u skladu sa interesovanjima djevojčica.

U jednoj se nalazi prostor za kreativne aktivnosti, dok je u drugoj mjesto dobio klavir. Poseban detalj je tapeta na plafonu jedne od soba, ideja koju je Klaudija sprovela uz pomoć sestre.

U roditeljskoj spavaćoj sobi od 13,5 kvadrata nalaze se bež krevet, zid sa dekorativnom ciglom i kamin. Uz sobu je povezana garderoba od 3,5 kvadrata, koja vlasnici sasvim odgovara.

Kuća ima i dvije prostorije za kupanje. Jedna je uređena u tamnijim tonovima, dok je druga svijetla i prostrana, sa kadom i tušem, pa odgovara različitim potrebama članova porodice.

U galeriji pogledajte još jednu prelijepu montažnu kuću!

Vidi opis Napravili montažnu kuću od 100 kvadrata koja je san snova: Unutra ima sve, a dvorište sređena pod konac Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube/Pintscreen/ FORUMHOUSE Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: Youtube/Pintscreen/ FORUMHOUSE Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: Youtube/Pintscreen/ FORUMHOUSE Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: Youtube/Pintscreen/ FORUMHOUSE Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: Youtube/Pintscreen/ FORUMHOUSE Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: Youtube/Pintscreen/ FORUMHOUSE Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: Youtube/Pintscreen/ FORUMHOUSE Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: Youtube/Pintscreen/ FORUMHOUSE Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: Youtube/Pintscreen/ FORUMHOUSE Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: Youtube/Pintscreen/ FORUMHOUSE Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: Youtube/Pintscreen/ FORUMHOUSE Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: Youtube/Pintscreen/ FORUMHOUSE Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: Youtube/Pintscreen/ FORUMHOUSE Br. slika: 13 13 / 13

Krov su birali zbog izgleda i trajnosti

Posebnu pažnju posvetili su i krovu. Izabrali su ravni keramički crijep, koji kući daje moderan i elegantan izgled. Osim estetike, važni su im bili otpornost na prljanje, trajnost i dobra zvučna i toplotna izolacija.

Kvalitetna izolacija krova važna je za energetsku efikasnost doma, jer može da pomogne u očuvanju prijatne temperature tokom cijele godine. Ipak, ukupna izolacija zavisi od čitavog sistema, uključujući slojeve ispod krovnog pokrivača.

Dom u kojem ništa ne nedostaje

Klaudija danas kaže da svoju kuću ne bi mijenjala ni za jednu drugu. Iako su prvobitno maštali o mnogo većem prostoru, shvatili su da dobro osmišljen raspored i pažljivo odabrani detalji mogu da budu važniji od samog broja kvadrata.

Svaka ćerka ima svoju sobu, roditelji imaju garderobu, tu su dvije prostorije za kupanje, prostran dnevni boravak i dvorište za igru i odmor. Kuća se postepeno mijenja i dobija nove detalje, ali porodici je najvažnije to što su uspeli da stvore dom u kojem uživaju u zajedničkom vremenu.

Kako kaže Klaudija, čak i kada svakodnevno iznova mora da sređuje kuću, mir koji u njoj pronalazi i porodica sa kojom je dijeli daju joj energiju. Za nju je to mjesto na kojem želi da ostane.