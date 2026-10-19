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Zaboravite vrata i otvorene police u kuhinji: Sad svi žele ovo - neodoljivo i praktično

Zaboravite vrata i otvorene police u kuhinji: Sad svi žele ovo - neodoljivo i praktično

Autor H.K. Izvor Lepa i srećna
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Ovaj mali detalj daje svakom prostoru poseban šarm, prilično su i praktične.

Zaboravite vrata i otvorene police u kuhinji sad svi žele ovo Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Male kuhinjske zavjese nekada su bile gotovo neizostavan dio kuhinja u domaćinstvima širom regiona, a onda su ih zamijenili moderni elementi sa klasičnim vratima. Međutim, sada se mali kuhinjski zastori vraćaju u enterijere i postaju jedan od zanimljivijih trendova u uređenju doma.

Riječ je o kratkim zavjesama koje se postavljaju umjesto vrata na donjim kuhinjskim ormarićima, naročito ispod sudopere. Ovaj detalj mnoge podsjeća na kuhinje naših baka, ali se pokazalo da može odlično da izgleda i u savremeno uređenom prostoru.

Kako se uklapaju u moderne kuhinje?

Nabrane zavjese, modeli sa prugama ili cvjetnim dezenima, kao i jednostavne varijante od lana i pamuka, unose toplinu i opuštenu atmosferu u kuhinju. Posebno lijepo izgledaju uz bijele kuhinjske elemente, drvene radne površine, otvorene police i posuđe u starinskom stilu.

Za razliku od hladnijeg, minimalističkog izgleda koji često dominira modernim enterijerima, ovakav detalj prostoru daje lični pečat. Ne mora pritom cijela kuhinja da bude uređena u rustičnom stilu - dovoljno je da se zavjesa pažljivo uklopi sa bojama i materijalima koji već postoje.

Nisu samo lijepe, već i praktične

Osim što doprinose izgledu prostorije, kuhinjske zavjese imaju i korisnu namjenu. Njima se mogu sakriti cijevi ispod sudopere, sredstva za čišćenje i drugi predmeti koje ne želimo da budu vidljivi. Još jedna prednost je što se lako mijenjaju. Ako poželite da osvježite kuhinju, dovoljno je da izaberete drugu boju ili dezen, bez kupovine novog namještaja i većih ulaganja.

Najbolje je birati pamuk ili lan, jer se takvi materijali jednostavno skidaju i peru. Zavjesa treba da bude odgovarajuće dužine, da ne dodiruje pod i da ne smeta prilikom svakodnevnog korišćenja kuhinje.

Važno je i da tkanina bude dovoljno udaljena od šporeta, otvorenog plamena i drugih izvora toplote.

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Tagovi

kuhinja vrata zavjese

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