Umjesto velikih stolova u trpezariji i kuhinji, sada svi stavljaju ovo jer je praktičnije i ljepše izgleda.

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Kuhinja godinama nije mogla da se zamisli bez velikog trpezarijskog stola, ali u modernim domovima sve češće ga zamjenjuje kuhinjsko ostrvo ili šank. Ovo praktično rješenje objedinjuje prostor za pripremu hrane, odlaganje kuhinjskog pribora i mjesto za brze obroke, a uz to enterijeru daje elegantniji i luksuzniji izgled.

Kuhinjska ostrva posebno su popularna u stanovima u kojima su kuhinja i dnevna soba povezane u jednu cjelinu. Osim što štede prostor, pomažu da se ove dvije zone vizuelno razdvoje bez postavljanja zidova i narušavanja otvorenog rasporeda.

Zašto kuhinjsko ostrvo mijenja veliki trpezarijski sto?

U savremenim domovima kuhinja više nije samo mjesto za pripremu hrane. U njoj se ukućani okupljaju, razgovaraju, piju kafu, a ponekad i rade. Veliki sto može da zauzme dosta prostora, naročito kada oko njega treba ostaviti dovoljno mjesta za stolice i nesmetano kretanje.

Kuhinjsko ostrvo objedinjuje nekoliko funkcija u jednom komadu namještaja. Njegova radna površina pogodna je za sjeckanje namirnica, pripremu obroka i serviranje hrane, dok se u donjem dijelu mogu smjestiti fioke i ormarići za šerpe, tiganje i kuhinjski pribor.

Kada se uz ostrvo postave visoke barske stolice, ono postaje i mjesto za doručak, užinu ili jutarnju kafu. Tako se dobija praktičan kutak za svakodnevne obroke, bez potrebe da se u kuhinji postavlja veliki trpezarijski sto.

U galeriji ispod pogledajte kako izgledaju šank i ostrvo u kuhinji umjesto stola!

Vidi opis Zaboravite na veliki trpezarijski sto, ovo sad svi kupuju za kuhinju: Štedi prostor i izgleda bogatije Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 6 6 / 6 AD

Šank i poluostrvo kao rješenje za manje kuhinje

Ipak, kuhinjsko ostrvo nije pogodno za svaki prostor. Najbolje funkcioniše u većim kuhinjama otvorenim prema dnevnoj sobi, dok u manjim stanovima šank ili poluostrvo mogu biti mnogo praktičniji izbor.

Poluostrvo je radna površina povezana s kuhinjskim elementima s jedne strane, pa ne zahtijeva toliko slobodnog prostora kao samostalno ostrvo. Šank se može uklopiti u postojeću kuhinjsku radnu ploču i poslužiti kao mjesto za obroke, a da se pritom ne izgubi dragocjena površina za kretanje.

U prostranijim domovima moguće je spojiti kuhinjsko ostrvo i trpezarijski sto. Tako se dobija dodatna radna površina, ali i klasično mjesto za ručavanje na običnim stolicama.

Na šta treba obratiti pažnju pri izboru kuhinjskog ostrva?

Da bi kuhinjsko ostrvo bilo zaista funkcionalno, važno je pažljivo isplanirati njegove dimenzije i raspored. Između ostrva i kuhinjskih elemenata trebalo bi ostaviti približno 90 do 120 centimetara prostora kako bi se fioke i ormarići nesmetano otvarali, a ukućani mogli slobodno da prolaze.

Ako se uz ostrvo postavljaju barske stolice, radnu ploču treba produžiti za oko 25 do 30 centimetara kako bi bilo dovoljno mjesta za noge. Za jednu osobu preporučuje se najmanje 60 centimetara širine, dok visinu treba prilagoditi namjeni i odabranim stolicama.

Ostrvo ne mora da sadrži sudoperu ili ploču za kuvanje. Često je dovoljno da ima prostranu radnu površinu i dodatne ormariće. Ako se ipak planira ugradnja kuhinjskih uređaja, potrebno je unaprijed predvidjeti odgovarajuće instalacije, kao i rješenje za ventilaciju i aspiraciju.

U galeriji ispod pogledajte kako izgleda lamperija u modernoj kuhinji!

Materijali i osvjetljenje daju završni pečat

Izbor materijala značajno utiče na izgled i praktičnost kuhinjskog ostrva. Kamen, sinterovani materijali i kvalitetni laminati popularni su zbog različitih mogućnosti dizajna i jednostavnijeg održavanja. Drveni detalji mogu unijeti toplinu i učiniti da prostor izgleda prijatnije.

Posebnu pažnju treba posvetiti osvjetljenju. Viseće lampe iznad ostrva mogu postati upečatljiv dekorativni detalj, ali istovremeno treba da obezbijede dovoljno svjetla za pripremu hrane i obroke.

Dobro osmišljeno kuhinjsko ostrvo ili šank tako može da zamijeni veliki sto, obezbijedi dodatni prostor za odlaganje i učini da kuhinja izgleda uređenije. Najvažnije je da se izbor prilagodi kvadraturi i navikama ukućana, jer praktičan raspored vrijedi više od samog modernog izgleda.