Vila Vienna Pearl, površine 657 m², spaja prirodne materijale, savremeni dizajn, kućni bioskop, koktel-bar i zatvoreni bazen.

Izvor: Alex Tselekidis/ Studio NACRT

Iza projekta Vienna Pearl, vile sa 657 m² stambene površine, stoji STUDIO NACRT, koji je osmislio prostor kao promišljenu interpretaciju savremenog luksuza, zasnovanu na prirodnim materijalima, čistim linijama i savremenim tehnološkim rješenjima.

Prostor je koncipiran tako da reprezentativnost ne narušava osjećaj doma - naprotiv, sofisticirani elementi prirodno se prepliću sa funkcijama namijenjenim svakodnevnom životu.

Otvoren prostor i diskretno integrisane funkcionalne zone

Već pri ulasku jasno je definisana osnovna ideja projekta: funkcionalne zone diskretno su integrisane u arhitekturu enterijera, dok otvorena prostorna organizacija omogućava kontinuitet između različitih dijelova doma. Garderober uz ulaz pruža dovoljno prostora za odlaganje, a pritom ostaje gotovo neprimjetan u ukupnoj kompoziciji.

Kuhinja se nadovezuje na dnevni boravak bez oštrih vizuelnih granica, povezujući pripremu hrane, boravak i druženje u jednu cjelinu.

Luksuzna vila Vienna Pearl

Izvor: Alex Tselekidis/ Studio NACRT

Kućni bioskop i koktel-bar za opuštanje i druženje

Klizna vrata vode ka kućnom bioskopu, prostoru potpuno posvećenom filmu i relaksaciji. Velika sofa i pažljivo osmišljena akustika stvaraju ambijent u kojem tehnologija ostaje u službi iskustva, bez narušavanja smirenog karaktera enterijera.

U jednom od intimnijih dijelova kuće smješten je koktel-bar. Njegova arhitektura počiva na preciznim linijama i svedenoj estetici, dok pozicija u izdvojenom dijelu vile prostoru daje gotovo salonski karakter. Namijenjen večernjim okupljanjima i neformalnim razgovorima, bar predstavlja svojevrsnu skrivenu tačku susreta unutar doma.

Vidi opis Luksuz kao iz hotela sa 5 zvjezdica, ali u toplini doma: Zavirite u vilu koja krije bioskop, koktel-bar i bazen Luksuzna vila Vienna Pearl Luksuzna vila Vienna Pearl Luksuzna vila Vienna Pearl Luksuzna vila Vienna Pearl Luksuzna vila Vienna Pearl Luksuzna vila Vienna Pearl Luksuzna vila Vienna Pearl Luksuzna vila Vienna Pearl Luksuzna vila Vienna Pearl Luksuzna vila Vienna Pearl Luksuzna vila Vienna Pearl Luksuzna vila Vienna Pearl Luksuzna vila Vienna Pearl Luksuzna vila Vienna Pearl Luksuzna vila Vienna Pearl Luksuzna vila Vienna Pearl Luksuzna vila Vienna Pearl Luksuzna vila Vienna Pearl Luksuzna vila Vienna Pearl Luksuzna vila Vienna Pearl Luksuzna vila Vienna Pearl Luksuzna vila Vienna Pearl Luksuzna vila Vienna Pearl Luksuzna vila Vienna Pearl Luksuzna vila Vienna Pearl Luksuzna vila Vienna Pearl Luksuzna vila Vienna Pearl Luksuzna vila Vienna Pearl Luksuzna vila Vienna Pearl Luksuzna vila Vienna Pearl Luksuzna vila Vienna Pearl Luksuzna vila Vienna Pearl Luksuzna vila Vienna Pearl Luksuzna vila Vienna Pearl Luksuzna vila Vienna Pearl Luksuzna vila Vienna Pearl Luksuzna vila Vienna Pearl Luksuzna vila Vienna Pearl Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Alex Tselekidis/ Studio NACRT Br. slika: 38 1 / 38 Izvor: Alex Tselekidis/ Studio NACRT Br. slika: 38 2 / 38 Izvor: Alex Tselekidis/ Studio NACRT Br. slika: 38 3 / 38 AD Izvor: Alex Tselekidis/ Studio NACRT Br. slika: 38 4 / 38 Izvor: Alex Tselekidis/ Studio NACRT Br. slika: 38 5 / 38 Izvor: Alex Tselekidis/ Studio NACRT Br. slika: 38 6 / 38 AD Izvor: Alex Tselekidis/ Studio NACRT Br. slika: 38 7 / 38 Izvor: Alex Tselekidis/ Studio NACRT Br. slika: 38 8 / 38 Izvor: Alex Tselekidis/ Studio NACRT Br. slika: 38 9 / 38 AD Izvor: Alex Tselekidis/ Studio NACRT Br. slika: 38 10 / 38 Izvor: Alex Tselekidis/ Studio NACRT Br. slika: 38 11 / 38 Izvor: Alex Tselekidis/ Studio NACRT Br. slika: 38 12 / 38 AD Izvor: Alex Tselekidis/ Studio NACRT Br. slika: 38 13 / 38 Izvor: Alex Tselekidis/ Studio NACRT Br. slika: 38 14 / 38 Izvor: Alex Tselekidis/ Studio NACRT Br. slika: 38 15 / 38 AD Izvor: Alex Tselekidis/ Studio NACRT Br. slika: 38 16 / 38 Izvor: Alex Tselekidis/ Studio NACRT Br. slika: 38 17 / 38 Izvor: Alex Tselekidis/ Studio NACRT Br. slika: 38 18 / 38 AD Izvor: Alex Tselekidis/ Studio NACRT Br. slika: 38 19 / 38 Izvor: Alex Tselekidis/ Studio NACRT Br. slika: 38 20 / 38 Izvor: Alex Tselekidis/ Studio NACRT Br. slika: 38 21 / 38 AD Izvor: Alex Tselekidis/ Studio NACRT Br. slika: 38 22 / 38 Izvor: Alex Tselekidis/ Studio NACRT Br. slika: 38 23 / 38 Izvor: Alex Tselekidis/ Studio NACRT Br. slika: 38 24 / 38 AD Izvor: Alex Tselekidis/ Studio NACRT Br. slika: 38 25 / 38 Izvor: Alex Tselekidis/ Studio NACRT Br. slika: 38 26 / 38 Izvor: Alex Tselekidis/ Studio NACRT Br. slika: 38 27 / 38 AD Izvor: Alex Tselekidis/ Studio NACRT Br. slika: 38 28 / 38 Izvor: Alex Tselekidis/ Studio NACRT Br. slika: 38 29 / 38 Izvor: Alex Tselekidis/ Studio NACRT Br. slika: 38 30 / 38 AD Izvor: Alex Tselekidis/ Studio NACRT Br. slika: 38 31 / 38 Izvor: Alex Tselekidis/ Studio NACRT Br. slika: 38 32 / 38 Izvor: Alex Tselekidis/ Studio NACRT Br. slika: 38 33 / 38 AD Izvor: Alex Tselekidis/ Studio NACRT Br. slika: 38 34 / 38 Izvor: Alex Tselekidis/ Studio NACRT Br. slika: 38 35 / 38 Izvor: Alex Tselekidis/ Studio NACRT Br. slika: 38 36 / 38 AD Izvor: Alex Tselekidis/ Studio NACRT Br. slika: 38 37 / 38 Izvor: Alex Tselekidis/ Studio NACRT Br. slika: 38 38 / 38

Dnevna soba ispunjena prirodnom svjetlošću

Dnevna soba oslanja se na prirodnu svjetlost koja kroz velike staklene površine prodire duboko u enterijer. Tokom dana, promjena svjetla i sjenki mijenja karakter prostora, naglašavajući teksture i volumene.

U spavaćim sobama atmosfera postaje mirnija i intimnija. Maslinastozeleni akcenti unose prirodnu notu, dok staklena površina sa integrisanim zelenilom briše granicu između enterijera i prirode.

Modularna sofa kao centralni element salona

Posebnu ulogu u organizaciji vile ima salon namijenjen druženju sa porodicom i prijateljima. Centralni element prostora predstavlja modularna sofa sastavljena od pojedinačnih elemenata koji mogu da se prilagođavaju različitim načinima korišćenja.

Fleksibilnost namještaja tako postaje dio same ideje prostora - enterijer se mijenja u skladu sa potrebama svojih korisnika.

Luksuzna vila Vienna Pearl

Izvor: Alex Tselekidis/ Studio NACRT

Zatvoreni bazen u znaku savremenog dizajna

U zatvorenom bazenu arhitektura poprima drugačiji karakter. Hladnije, savremene površine u kontrastu su sa zelenilom, dok refleksije vode dodatno obogaćuju ambijent. Prostor djeluje gotovo scenografski, ali istovremeno ostaje neposredno povezan sa idejom odmora i svakodnevnog uživanja.

Luksuzna vila Vienna Pearl

Izvor: Alex Tselekidis/ Studio NACRT

Spavaće sobe i kupatila u toplim tonovima

Spavaće sobe sa odvojenim krevetima projektovane su sa posebnim fokusom na funkcionalnost. Integrisana rješenja za odlaganje koriste raspoloživi prostor bez vizuelnog opterećenja, dok kupatila donose izraženiji savremeni karakter.

Ogledala pune visine i ambijentalno osvjetljenje naglašavaju proporcije prostora, dok kombinacija nježnih narandžastih i sivih tonova unosi toplinu i suptilan kontrast.

Luksuzna vila Vienna Pearl

Izvor: Alex Tselekidis/ Studio NACRT

Dječje sobe prilagođene uzrastu

Posebna pažnja posvećena je i dječjim sobama. Kosi plafoni otvaraju prostor i omogućavaju prodor svjetlosti, stvarajući dinamičniji enterijer prilagođen tinejdžerskom uzrastu.

Materijali, tonovi i namještaj birani su tako da prostor istovremeno pruži privatnost, udobnost i mogućnost prilagođavanja različitim aktivnostima.

Luksuzna vila Vienna Pearl

Izvor: Alex Tselekidis/ Studio NACRT

Vienna Pearl spaja savremenu estetiku i svakodnevni život

Vienna Pearl gradi svoj karakter kroz odnos materijala, svjetlosti, zelenila i funkcionalnih elemenata. Umjesto naglašenog luksuza, projekat se oslanja na detalje koji se otkrivaju postepeno - od skulpturalnih komada namještaja i refleksija vode do diskretno integrisanih tehnoloških rješenja.

Rezultat je dom koji spaja reprezentativnost i intimnost, savremenu estetiku i svakodnevni život.