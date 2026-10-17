Umjesto običnog bijelog plafona: Ova 4 rješenja su hit u modernim stanovima

Možda mislite da je plafon nebitan kada je riječ o izgledu doma, ali u modernim stanovima sve više se umjesto običnih bijelih plafona ovo ugrađuje! Kažu da potpuno promijeni izgled kuće...

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Donedavno su glatki, bijeli plafoni bili simbol modernog i elegantnog stana. Danas se, međutim, trendovi u uređenju enterijera mijenjaju, pa dizajneri sve više pažnje posvećuju plafonima koji imaju teksturu, zanimljive materijale i dekorativnu rasvjetu. Umjesto da budu samo neutralna površina iznad glave, plafoni postaju važan dio cjelokupnog izgleda prostorije.

U prvi plan dolaze prirodno drvo, dekorativni malteri, diskretno ambijentalno osvjetljenje i materijali koji istovremeno doprinose estetici i udobnosti doma. Ovo su četiri rješenja koja se sve češće izdvajaju kao alternativa klasičnim plafonima.

1. Plafoni od gips-kartonskih ploča sa skrivenom rasvjetom

Gips-kartonski plafoni vraćaju se u modernijem i svedenijem obliku. Za razliku od nekadašnjih masivnih konstrukcija sa velikim brojem reflektora, danas su popularne lagane strukture koje djeluju kao da lebde, sa diskretnim LED trakama uz ivice.

Zanimljivi talasi, zaobljene linije i ugradne izdužene lampe mogu da promijene izgled prostorije, a da pritom ne djeluju napadno. Dobro osmišljena rasvjeta pomaže i u vizuelnom razdvajanju različitih zona, što je naročito korisno u stanovima sa otvorenim dnevnim boravkom i kuhinjom.

U galeriji ispod pogledajte kako izgledaju plafoni sa skrivenom rasvjetom!

2. Drveni plafoni za topliji i elegantniji dom

Drvo više nije rezervisano samo za podove, namještaj i zidne obloge. Sve češće se koristi i na plafonima, kroz velike panele od hrasta, jasena ili oraha, kao i dekorativne letvice sa skrivenom rasvjetom.

Ovakvo rješenje prostoru daje toplinu i prirodan izgled, a može da se uklopi i u moderan i u klasičniji enterijer. Drvene obloge mogu da doprinesu i boljoj akustici, u zavisnosti od konstrukcije i načina ugradnje. Posebno elegantno izgledaju kada se kombinuju sa jednostavnim namještajem, neutralnim bojama i toplim osvjetljenjem.

U galeriji ispod pogledajte slike drvenih plafona!

3. Mikrocement i dekorativni malteri za izgled betona ili kamena

Za one koji vole moderan, pomalo industrijski stil, zanimljiva alternativa su mikrocement i dekorativni malteri. Njima se mogu postići efekti sirovog betona, kamena, ali i dekorativne teksture inspirisane venecijanskim ili marokanskim tehnikama.

Mikrocement stvara ujednačenu površinu, dok dekorativni malteri mogu da unesu dubinu i suptilne nepravilnosti koje plafonu daju poseban karakter.

Ovakvi završni slojevi omogućavaju da se postigne upečatljiv izgled bez postavljanja masivnih obloga, ali je važno odabrati odgovarajući sistem i stručnog izvođača kako bi završna obrada bila kvalitetna i dugotrajna.

U galeriji ispod pogledajte mikrocement plafone!

4. Akustični paneli i plafoni obloženi tkaninom

U otvorenim prostorima, kućnim bioskopima i radnim sobama sve više pažnje dobija i akustika. Zato se koriste akustični paneli, kao i tkanine postavljene preko skrivenih konstrukcija.

Osim što mogu da izgledaju dekorativno, ovakva rješenja pomažu u smanjenju odjeka i poboljšanju zvučne udobnosti. To može biti posebno korisno u prostorijama sa mnogo tvrdih površina, gdje se zvuk lako odbija. Dizajn i materijali mogu se prilagoditi ostatku enterijera, pa plafon ne mora da bude samo funkcionalan već i vizuelno zanimljiv detalj.

U galeriji ispod pogledajte akustične i plafone obložene tkaninom!