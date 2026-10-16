Dizajneri enterijera otkrivaju: Jedan zaboravljeni detalj na zidovima daje domu izgled od milion dolara

Zaboravljeni trendovi u uređenju stanova koji se vraćaju u modu

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Nijanse boja, deseni tkanina i materijali uvijek su podložni aktuelnim trendovima, pa se tako mijenja i vladajuća estetika u uređenju stana.

Ono što je na fotografijama časopisa prije samo desetak godina djelovalo moderno, danas nerijetko djeluje prevaziđeno i sterilno.

Međutim, mnogi elementi vrhunskog dizajna enterijera nikada ne budu zauvijek odbačeni, već se transformišu i vraćaju u punom sjaju.

Tako se u naše domove masovno vraćaju koncepti koje smo donedavno smatrali prošlošću, a zaboravljeni dizajnerski detalji postaju glavni aduti za luksuzan izgled stana.

Ukrasne lajsne

Nakon višegodišnje dominacije hladnog minimalizma i potpuno praznih, ravnih zidova, u prostore se vraća potreba za teksturom i dubinom. Detalj koji dizajneri danas najčešće predlažu klijentima jesu dekorativne zidne lajsne i ramovi (wainscoting i picture frame molding).

lajsne zeleni zid

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Gipsane ili drvene lajsne daju prostoriji arhitektonsku strukturu i dozu otmjenosti koja podsjeća na stare pariske stanove i salonske enterijere. Bilo da se odlučite za suptilne ramove obojene u istu nijansu kao i zid ili za raskošne plafonske lajsne, ovaj jednostavan dodatak vizuelno podiže plafon, širi prostor i daje mu izgled od milion dolara čak i ako namještaj nije naročito skupocjen.

moderan stan lajsne na zidu

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Tapete i tehnika stapanja boja

Uz povratak teksture na zidovima, velika promjena dogodila se i u izboru boja. Sigurne, bež i sive tonove potiskuju inspirativne tehnike krečenja.

Pogledajte ideje sa tapetama i lajsnama u galeriji slika.

U modu se na velika vrata vratila tehnika color-drenching— pristup u kom se čitava soba, zajedno sa lajsnama, stolarijom i plafonom, kreči u jednu bogatu, zasićenu nijansu. Pored toga, tapete više nisu rezervisane samo za akcent zid u spavaćoj sobi. Sve češće ih viđamo u kuhinjama i trpezarijama, gdje klasici poput vanvremenskog damasta i bogatih cvjetnih motiva unose toplinu i dinamičnost.

trpezarija zeleni plafon

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Razmislite prije rušenja zidova

Godinama je zlatno pravilo uređenja glasilo: srušiti sve pregradne zidove i spojiti kuhinju, trpezariju i dnevni boravak u jednu cjelinu. Međutim, savremeni način života i rad od kuće pokazali su sve mane takvog rasporeda.

Dizajneri danas sve češće dobijaju zahtjeve da te zidove vrate na svoje mjesto. Razlog nije samo praktične prirode, poput potrebe za mirom i izolovanjem radnog prostora ili kućne teretane, već i estetski. Zasebne prostorije omogućavaju da svaki kutak doma dobije svoj autentični pečat i stil, umjesto da se cjelokupan stan podređuje jednoj istoj temi.

Braon je nova siva

Iako je većina dizajnerskih pravaca iz osamdesetih godina i dalje zapostavljena, jedna paleta se vratila u punom sjaju - bogate braon nijanse.

Čokoladni tonovi, nijanse lješnika i toplog kestena preuzimaju ulogu primarne neutralne baze. Zamjenjujući hladne sive i sterilne bijele nijanse, braon boja na zidovima, tapacirungu ili teškim zavjesama donosi u prostorije prefinjenu toplinu i osjećaj stabilnog, elegantnog utočišta.

Pogledajte ih u galeriji slika.

Vidi opis Dizajneri enterijera otkrivaju: Jedan zaboravljeni detalj na zidovima daje domu izgled od milion dolara moderna dnevna soba braon moderna dnevna soba braon moderna dnevna soba braon moderna dnevna soba braon moderna dnevna soba braon Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 5 5 / 5

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