Imate malu kuhinju? 12 ideja pokazuju kako da iskoristite svaki centimetar, a da prostor ne izgleda pretrpano

Mala kuhinja može da bude i lijepa i funkcionalna. Pogledajte 12 praktičnih ideja za uređenje male kuhinje koje mogu da se primijene i kod vas.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Mala kuhinja ne mora da znači da morate da se odreknete prostora za odlaganje, radne površine ili lijepog izgleda. Uz dobar raspored elemenata i pametno iskorišćen svaki centimetar, i veoma mala kuhinja može da bude funkcionalna i prijatna.

Među brojnim idejama za male kuhinje izdvojili smo one koje nisu samo lijepe za gledanje, već imaju rješenja koja mogu da se primijene i u stanovima i kućama. Vertikalni elementi, svetle boje, otvorene police, U-oblik i mali kutak za sjedenje samo su neka od njih.

1. Svijetla kuhinja sa ormarićima do plafona

Jedan od najpraktičnijih načina da se mala kuhinja učini funkcionalnijom jeste da se iskoristi prostor po visini. Svijetli krem ili bijeli elementi vizuelno ne opterećuju prostor, dok gornji ormarići sa staklenim vratima mogu da posluže za čaše, šolje i posuđe koje se često koristi.

Drvena radna ploča unosi toplinu, a kombinacija svetlih frontova i drveta lako može da se prilagodi različitim stilovima enterijera.

2. Mala U-kuhinja sa dovoljno prostora za odlaganje

U-oblik je veoma zahvalan za male kuhinje, jer omogućava da se iskoriste tri strane prostorije. U ovom primeru svjetlosivi ormarići, drvena radna ploča i šarene pločice daju kuhinji karakter, dok su posuđe i aparati uredno raspoređeni.

Ovakav raspored posebno može da odgovara kuhinjama koje nemaju mnogo prostora za dodatni sto ili ostrvo.

3. Bijela kuhinja sa što više prirodnog svjetla

Ako je prostor mali, svetle boje mogu da pomognu da djeluje otvorenije. Bijeli kuhinjski elementi u kombinaciji sa prirodnim svjetlom stvaraju čist i prozračan utisak, dok biljke i nekoliko detalja od drveta sprečavaju da prostor izgleda hladno.

Jedan upečatljiv detalj, poput slavine u zlatnoj nijansi, dovoljan je da jednostavna kuhinja dobije elegantniji izgled.

4. Zelena kuhinja sa drvenom radnom pločom

Ko kaže da mala kuhinja mora da bude bijela? Prigušena zelena može da izgleda veoma prijatno, posebno kada se kombinuje sa toplom drvenom radnom pločom i jednostavnim ormarićima.

Otvorena polica iznad radne površine može da posluži za začine, šolje ili dekoraciju, a cvetni dezen na rolo-zavjesi daje prostoru dodatnu toplinu.

5. Mali kuhinjski kutak sa sklopivim stolom

Kada nema dovoljno mesta za klasičan sto, dobro rješenje može da bude mali sklopivi ili produženi deo radne površine koji može da posluži za doručak ili brzi obrok.

Svijetli ormarići, drvena radna ploča i vertikalni prostor za odlaganje čine ovu ideju posebno pogodnom za male stanove. Kada sto nije potreban, prostor ostaje prohodniji.

6. Bijela i drvena kuhinja u skandinavskom stilu

Jedna od najlakših kombinacija za malu kuhinju jeste bijela boja i svijetlo drvo. Svetli frontovi reflektuju svjetlost, dok drveni detalji prostoru daju toplinu.

Mali sto sa dve stolice može da se postavi uz prozor ili na kraj kuhinje, bez potrebe za velikim trpezarijskim stolom. Biljke, korpe i nekoliko otvorenih polica dodatno mogu da oplemene prostor, ali bez pretrpavanja.

7. Tamnozelena kuhinja koja koristi svaki centimetar

Tamne boje nisu rezervisane samo za velike kuhinje. Tamnozelena može da izgleda veoma efektno i u manjem prostoru, naročito kada se kombinuje sa otvorenim policama, dobrim osvetljenjem i svjetlijim radnim površinama.

Uža staza između elemenata dodatno naglašava raspored kuhinje, dok otvorene police omogućavaju da ono što se svakodnevno koristi bude nadohvat ruke.

8. Minimalistička kuhinja sa velikom radnom površinom

Kod malih kuhinja često je važnije imati dobro organizovanu radnu površinu nego mnogo dekoracije. Bijela kuhinja sa drvenom pločom djeluje jednostavno, ali istovremeno pruža dovoljno prostora za pripremu hrane.

Mali poluostrvo ili produžena radna ploča može da posluži i kao mesto za brzi obrok, pa nije neophodno da se u maloj prostoriji ubacuje poseban sto.

9. U-kuhinja sa policama i začinskim biljem

Još jedno praktično rješenje za mali prostor jeste U-kuhinja sa otvorenim policama. Umjesto da se svaki zid zatvori velikim visećim elementima, deo stvari može da se drži na policama.

U ovom primjeru svijetli ormarići i drvena radna ploča stvaraju toplu osnovu, dok biljke na prozoru daju prostoru živost. Ovo je jednostavna ideja koju je lako prilagoditi i kuhinji u stanu.

10. Bijela kuhinja sa crnim detaljima

Kombinacija bele i drveta jedna je od najzahvalnijih za male kuhinje, a crne ručice, slavina i sudopera mogu da joj daju savremeniji izgled.

Otvorene police iznad radne površine oslobađaju deo zida od zatvorenih elemenata, dok drvena radna ploča unosi toplinu. Prednost ovakvog rješenja jeste što se lako uklapa uz različite podne i zidne obloge.

11. Mala kuhinja sa toplim neutralnim tonovima

Ako ne želite potpuno belu kuhinju, dobra alternativa mogu da budu bež, krem, svijetlosivi ili taupe tonovi. Oni zadržavaju svetao izgled prostora, ali djeluju toplije.

Otvorena polica, nekoliko zelenih biljaka i mali šank sa dve stolice dovoljni su da kuhinja dobije karakter, a da se pritom ne izgubi osjećaj prostora.

12. Mala kuhinja sa teraco detaljima

Teraco može da bude zanimljiv izbor i za malu kuhinju, posebno kada se koristi kao detalj na zidu ili podu, a ostatak prostora ostane jednostavan.

U ovom primjeru svijetlo drvo i crni detalji stvaraju ravnotežu sa upečatljivim teraco površinama. Mali dio za sjedenje dodatno koristi prostor, pa kuhinja istovremeno dobija karakter i ostaje funkcionalna.

Šta je najvažnije kada uređujete malu kuhinju?

Bez obzira na stil koji vam se dopada, kod male kuhinje prvo treba razmišljati o funkcionalnosti. Ormarići do plafona, dobro iskorišćeni uglovi, otvorene police i svetlije nijanse mogu da naprave veliku razliku.

Dobro je da se unaprijed odredi gdje će biti frižider, sudopera i šporet, kao i koliko vam je stvarno potrebno radne površine. Ako prostor dozvoljava, mali šank, sklopivi sto ili produžena radna ploča mogu da zamijene klasičan sto za ručavanje.

Tek kada je raspored funkcionalan, dolaze boje, pločice, rasvjeta i dekoracija. Tako mala kuhinja neće samo izgledati lijepo na fotografiji, već će biti praktična za svakodnevni život.