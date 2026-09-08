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Kuhinja Džesike Albe otkriva hit boju sezone: Zaboravite na bijela i siva rješenja koja su nam dosadila

Kuhinja Džesike Albe otkriva hit boju sezone: Zaboravite na bijela i siva rješenja koja su nam dosadila

Izvor Lepa i srećna
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Džesika Alba uživa u svom domu, a njena kuhinja u divnoj, nježnoj boji privlači pažnju svih.

Ružičasto-bež kuhinja Džesike Albe: Novi trend u uređenju doma Izvor: Patrick T. Fallon / AFP / Profimedia

Ružičasto-bež nijansa postala je jedan od najpoželjnijih izbora u uređenju doma, a njen savršeni balans odlično se vidi u kuhinji glumice Džesike Albe. Ova meka, nježna boja donosi preko potrebnu svježinu kao alternativa sterilno bijelim i hladnim sivim tonovima koji su godinama dominirali enterijerima.

Odabir prave palete za kuhinjske ormariće često predstavlja izazov jer ružičasta lako može da djeluje kičasto, dok čista bež ponekad djeluje zastarjelo. Spoj ove dvije nijanse uspješno rješava taj problem i sjedinjuje toplinu bež osnove sa suptilnim ružičastim podtonom.

Iako djeluje veoma savremeno, ova nijansa prevazilazi prolazne trendove. Nakon perioda jarkih boja inspirisanih Barbicore estetikom i svedenih paleta takozvanog tihog luksuza, tonovi poput boje rumenila, lososa i nježne breskve dobili su zrelije, ozbiljnije izdanje.

Ova nijansa je i nježna i suptilna i zato daje smirujuću atmosferu pa se preporučuje za kuhinju i dnevni boravak.

Posebna prednost ovih tonova leži u njihovoj prilagodljivosti prostorijama sa manje prirodnog svjetla. Džejn Roket, suosnivačica brenda Rockett St George, objašnjava da topli podtonovi ružičasto-bež boje savršeno odgovaraju prostorijama okrenutim ka sjeveru ili zapadu, gdje hladnije nijanse poput bijele ili svjetloplave često djeluju odbojno. Upravo takvu boju je odabrala Džesika Alba.

Džesika Alba
Izvor: Xavier Collin/Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia

Ova boja se u prostoru ponaša gotovo poput neutralne osnove i lijepo se kombinuje sa prirodnim materijalima i dekorativnim detaljima. Ima vezu i sa narandžastom i smeđim tonovima i to je ključ njenog uticaja na dobro raspoloženje. To je nijansa koja podsjeća na glet i daje toplu osnovu cijeloj prostoriji.

Pogledajte ideje u galeriji slika.

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Tagovi

kuhinja Džesika Alba uređenje doma dizajn

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