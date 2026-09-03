Svi sada hoće kuhinju bez gornjih ormarića: Lepo izgleda, a imaju i sjajan trik gde drže čaše i tanjire

Kuhinja bez gornjih ormarića je novi trend, nema visećih delova, a svi se pitaju gde stoje tanjiri i čaše... Ideja je sjajna!

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Kuhinje bez gornjih ormarića sve češće viđamo u modernim enterijerima. Na prvi pogled djeluju prozračnije, elegantnije i savremenije, jer zid iznad radne ploče ostaje otvoren i može da bude ukrašen upečatljivim materijalom, pločicama ili samo jednostavnom bojom. Ali postoji jedno pitanje koje se nameće čim zamislimo svakodnevni život u takvoj kuhinji: gdje se onda drže šerpe, tanjiri, šolje, namirnice i svi oni sitni kuhinjski aparati?

Odricanje od visećih elemenata nije samo estetska odluka. Kuhinja bez gornjih ormarića zahtijeva mnogo pažljivije planiranje prostora za odlaganje. Ako se sve dobro osmisli, rezultat može biti izuzetno praktičan, ali ako se prostor projektuje samo prema fotografijama sa društvenih mreža, vrlo brzo može nastati problem sa nedostatkom mjesta.

Zašto se sve više izbacuju gornji ormarići?

Uklanjanje gornjih elemenata jedan je od trendova koji sve češće viđamo u savremenim kuhinjama. Umjesto zida prekrivenog frontovima, iznad radne ploče ostaje otvoren prostor koji kuhinji daje osjećaj širine i vazdušnosti.

Takav zid može da bude glavna dekorativna tačka prostorije. Umjesto ormarića, pažnju mogu privući kamen, velike pločice, drvena obloga ili druga upečatljiva završna obrada. U minimalističkim kuhinjama često je upravo prazan zid ono što prostoru daje elegantan i uredan izgled.

Međutim, ono što na fotografiji izgleda jednostavno ne mora nužno biti jednostavno za svakodnevni život. Kuhinja ipak mora da primi veliki broj stvari, od šerpi i tiganja do tanjira, čaša, hrane i kućnih aparata.

U galeriji ispod pogledajte kako izgleda kuhinja bez gornjih visećih ormarića!

Prvo pravilo: prebrojte šta zaista imate

Prije nego što odlučite da izbacite gornje ormariće, najbolje je da napravite popis svega što trenutno čuvate u kuhinji. Prebrojte šerpe, tiganje, tanjire, činije, šolje, čaše, male aparate, namirnice i sve ono što koristite povremeno.

Tek kada znate koliko posuđa imate, možete da procijenite da li će donji elementi i visoki ormari biti dovoljni.

Duboke fioke preuzimaju glavnu ulogu

U kuhinji bez gornjih ormarića donji elementi moraju da budu mnogo bolje organizovani. Umjesto velikog broja klasičnih ormarića sa policama, praktičnije rješenje mogu biti široke i duboke fioke.

U jednoj fioci mogu da se drže šerpe i tiganji, u drugoj tanjiri i činije, dok treća može biti namijenjena namirnicama. Prednost je u tome što se cijeli sadržaj vidi čim se fioka izvuče, bez potrebe da zavirujete duboko u ormarić i pomjerate sve što se nalazi ispred.

Šerpe, tanjiri i ostalo posuđe tako mogu da budu savršeno organizovani, čak i kada iznad radne ploče nema nijednog visećeg elementa.

Visoki ormari mogu da zamijene čitav zid gornjih elemenata

Ako kuhinja ima dovoljno prostora, visoki ugradni ormari predstavljaju jedno od najboljih rješenja. Od poda do plafona mogu da iskoriste prostor koji bi inače ostao neiskorišćen.

U njima mogu da budu smješteni frižider, rerna, ostava, kuhinjski aparati, zalihe hrane, kao i posuđe koje se ne koristi svakodnevno. Na najvišim policama mogu se čuvati kalupi za kolače, veliki poslužavnici i drugi predmeti koji su potrebni samo povremeno.

Još jedna prednost je što visoki ormari mogu da izgledaju kao jedna kompaktna cjelina, umjesto kao niz različitih elemenata.

Gdje držati tanjire i šolje?

Ovo je jedno od najčešćih pitanja kod kuhinja bez gornjih ormarića. Rješenje je jednostavno – tanjiri mogu da se prebace u široke donje fioke, najbolje blizu mašine za pranje suđa. Tako se posuđe nakon pranja može brzo odložiti bez nepotrebnog hodanja po kuhinji.

Za tanjire se mogu koristiti posebni držači i organizatori koji sprečavaju pomjeranje posuđa. Šolje mogu da budu u plićim fiokama ili u visokom ormariću, u zavisnosti od rasporeda i navika ukućana.

Važno je da se prostor organizuje prema načinu na koji kuhinju zaista koristite, a ne samo prema tome kako izgleda na fotografiji.

Otvorene police jesu lijepe, ali imaju jednu manu.

Kuhinja bez gornjih ormarića ne mora da znači potpuno prazan zid. Jedna ili dvije otvorene police mogu da budu dobar kompromis. Na njima mogu da stoje kulinarske knjige, dekorativna keramika ili nekoliko predmeta koji se svakodnevno koriste.

Ipak, sa otvorenim policama treba biti oprezan. Sve što se na njima nalazi ostaje izloženo pogledu, ali i prašini i masnoći koja nastaje tokom kuvanja. Zato nisu idealne za one koji ne žele dodatno čišćenje.

Šta staviti na zid iznad radne ploče?

Kada nema gornjih elemenata, zid iznad radne ploče postaje mnogo važniji dio kuhinje. Umjesto da bude samo prostor između dva reda ormarića, može postati jedna od glavnih dekorativnih površina.

Popularno rješenje je da se isti materijal koristi i za radnu ploču i za zid. Tako se dobija elegantna, ujednačena površina sa manje vidljivih spojeva. Mogu se koristiti kamen, sinterovani kamen, velike pločice, drvena obloga otporna na vlagu ili drugi materijali predviđeni za kuhinjsku zonu.

Za one koji vole jednostavnija rješenja, opcija je i kvalitetna kuhinjska boja. Prednost je što se zid kasnije lako može prefarbati, bez mijenjanja cijele kuhinje.

Najveća greška je kopirati kuhinju sa fotografije

Najveća zamka ovog trenda je upravo to što minimalističke kuhinje na fotografijama izgledaju kao da u njima nema mnogo stvari. Međutim, iza savršeno čistih površina često se kriju velike ostave, visoki ormari ili dodatne prostorije za skladištenje.

Zato nije dovoljno samo izbaciti gornje ormariće i očekivati da će sve ostalo nekako stati. Donji elementi moraju da preuzmu njihovu funkciju, a broj i raspored fioka treba pažljivo osmisliti.

Takođe, nije dobro da svi elementi budu iste veličine. Šerpe, tanjiri, namirnice i mali kućni aparati zahtijevaju različite vrste prostora. Dobro projektovana kuhinja zato kombinuje duboke fioke, visoke ormariće, organizatore i pažljivo iskorišćene uglove.

Kuhinja bez gornjih ormarića može biti veoma praktična, ali samo ako se estetika uskladi sa stvarnim potrebama ukućana. Kada su prostor za odlaganje i organizacija dobro isplanirani, dobijate kuhinju koja izgleda moderno i prozračno, a pritom u njoj i dalje ima mjesta za sve šerpe, tanjire i ono što svakodnevno koristite.