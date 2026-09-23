Rivali otišli u istoriju, ukusi kupaca se mijenjaju, a on odbija da umre: Auto koji čvrsto drži sam vrh Evrope

Prema najnovijim podacima kompanije Datafors, u prvih osam mjeseci 2026. godine u Evropi je prodato 133.249 primjeraka Folksvagen Golfa.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Iako je Dačija Sandero na putu da treću godinu zaredom postane najprodavaniji automobil u Evropi, s obzirom na to kakvu torturu od strane SUV modela prolazi kompaktna klasa, mora se priznati da Folksvagen Golf i dalje potvrđuje status jednog od najpopularnijih automobila na Starom kontinentu.

Više od pola vijeka je prošlo od predstavljanja prve generacije, a ovaj njemački kompakt je najprodavaniji Folksvagenov model i drugi najprodavaniji novi automobil u Evropi.

Ispred njega je samo pristupačna Dačija Sandero, sa 145.424 prodata primjerka, dok je treće mjesto zauzeo Folksvagen T-Rok sa 132.845 vozila, koji je shodno preferencijama kupaca već trebalo da "oduva" Golfa iza sebe. Inače, VW T-Rok i Tesla Model Y bili su najtraženiji automobili u Evropi u avgustu.

Kompaktna klasa gotovo je nestala

Golfov rezultat posebno je zanimljiv ako se pogleda šta se u međuvremenu dogodilo sa cijelom klasom i njegovim nekadašnjim konkurentima.

Kompaktna klasa, kakvu smo poznavali prije 15 godina, danas je gotovo nestala. Ford Fokus, Reno Megan, Fijat Bravo, Lanča Delta, Alfa Romeo Đulijeta i brojni drugi modeli koji su nekada činili okosnicu evropskog tržišta više se ne proizvode.

Njihovo mjesto u velikoj mjeri zauzeli su SUV i krosover modeli. Kupci su se okrenuli višoj poziciji sjedenja, većoj praktičnosti i robusnijem izgledu, pa proizvođačima danas često više smisla ima da ponude krosover nego klasični kompaktni hečbek.

To se jasno vidi i na aktuelnoj listi prodaje. Osim Golfa, među deset najprodavanijih automobila nalaze se T-Rok, Model Y, Jaris Kros, Tiguan i Pežo 2008. Dakle, čak polovina su SUV, odnosno krosover modeli.

Golf se ne predaje

Upravo zbog toga je 133.249 prodatih primjeraka još značajniji rezultat za Golf. Model koji je prvi put predstavljen davne 1974. godine preživio je smjenu generacija, promeni ukusa kupaca i nezaustavljivi uspon SUV-ova. Dok su mnogi njegovi nekadašnji rivali nestali iz ponude, žilavi Golf i dalje se drži pri samom vrhu evropske prodaje.

Ne samo da je ostao među najprodavanijima, Golf je trenutno drugi automobil po prodaji u Evropi, odmah iza Sandera, a ima blagu prednost i nad trećeplasiranim T-Rokom.

To možda najbolje pokazuje koliko je Golf duboko ukorijenjen na evropskom tržištu. Kompaktna klasa se smanjila, konkurencija se promijenila, SUV-ovi su preuzeli tržište, ali Golf još uvijek nije rekao posljednju riječ.

(MONDO)