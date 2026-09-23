Svi odjednom zamrzavaju "kockice za imunitet": Mogu li da otjeraju prehladu ili samo dobro zvuče?

"Kockice za imunitet" preplavile su internet, jer mnogi žele da obogate ishranu tokom sezone infekcije. Ima li smisla?

Izvor: TikTok/moribyan

Ako tražite prirodan način da obogatite ishranu tokom sezone infekcija, probajte "kockice za imunitet". Ovako bar glasi savjet brojnih influensera koji širom svijeta dijele svoje recepte, a mi provjeravamo da li zaista imaju smisla.

Prije nego što detaljnije saznate šta tačno sadrže ove kockice, pogledajte recept. Ove kockice ne možete da kupite u apoteci, prodavnici ili radnji zdrave hrane. Možete sami da ih pripremite kod kuće, od lako dostupnih sastojaka. Neće vam oduzeti mnogo vremena.

Sastojci za "kockice za imunitet"

Potrebni su vam:

narandža,

limun,

đumbir,

mrkva,

mljevena kurkuma,

med,

mljeveni crni biber,

kokosovo mlijeko,

kokosova voda ili prokuvana voda,

blender,

kalup za led.

Sastojke možete da pronađete u gotovo svakoj prodavnici, a blender i kalup za led mnogi već imaju u kuhinji.

Kako se pripremaju "kockice za imunitet"?

Isjecite jednu mrkvu i stavite je u blender. Dodajte sok od jednog limuna i jedne narandže, a zatim:

kašičicu mljevene kurkume,

kašičicu mlevenog crnog bibera,

tri komadića đumbira,

trećinu šolje meda,

pola šolje kokosovog mlijeka,

tri šolje vode ili kokosove vode.

Izblendajte sve sastojke dok ne dobijete ujednačenu smesu. Sipajte je u kalup za led i stavite u zamrzivač na nekoliko sati. Gotove kockice možete da dodajete u toplu vodu, smuti ili čaj.

Šta sadrže "kockice za imunitet"?

Svaki sastojak doprinosi ukusu i sastavu ove mješavine. Limun i narandža sadrže vitamin C, koji je važan za normalno funkcionisanje imunskog sistema. Mrkva je izvor beta-karotena, koji tijelo pretvara u vitamin A.

Kurkuma i crni biber često se kombinuju, dok đumbir daje napitku karakterističan, pomalo ljut ukus. Med ga zaslađuje, a kokosovo mlijeko čini smjesu kremastijom. Umjesto obične vode možete da upotrebite i kokosovu.

Mogu li zaista da "otjeraju" prehladu?

Ne postoje dokazi da ove kockice sprečavaju prehladu. One mogu da budu ukusan dodatak napitku, ali ne treba da očekujete da će vas zaštititi od infekcije.

Čak ni redovno uzimanje vitamina C, prema podacima američkog Nacionalnog instituta za zdravlje, kod većine ljudi ne smanjuje rizik od prehlade. Dakle, kockice nisu beskorisne kao hrana, samo njihov naziv obećava više nego što je dokazano.

(MONDO)