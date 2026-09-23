Ne treba vam pun ormar za jesen: Ovih 9 komada možete kombinovati na bezbroj načina

Jesenja kapsulna garderoba ne mora da bude velika. Ovih 9 komada možete kombinovati na bezbroj načina i lako kreirati različite autfite.

Izvor: Shutterstock

Za dobar jesenji izgled ne morate da imate ormar prepun odjeće. Naprotiv, nekoliko pažljivo odabranih komada može da bude sasvim dovoljno da svakog dana izgledate drugačije, a da pritom ne provedete pola jutra pred ormarom razmišljajući šta da obučete.

Suština kapsulne garderobe upravo je u tome da se svaki komad može kombinovati sa nekoliko drugih. Tako jedna jakna dobija potpuno novo lice uz suknju, džins ili haljinu, dok kvalitetan džemper može da bude dio i poslovne i opuštene kombinacije.

Za ovu sezonu izdvojeno je devet komada koji predstavljaju odličnu osnovu jesenjeg garderobera.

1. Kožna jakna

Kožna, ali i kvalitetna jakna od vještačke kože, jedan je od najzahvalnijih komada za prelazni period. Može da ublaži ženstvenost romantične suknje, ali i da jednostavnim farmerkama i majici da malo urbaniji izgled.

Bilo da birate klasičan kroj, bajkerski model ili bomber jaknu, lako ćete je uklopiti u dnevne, ali i večernje kombinacije.

Za jesen se može kombinovati sa tankim džemperom, običnom majicom ili košuljom, dok će pravi izbor obuće odrediti da li će kombinacija izgledati opušteno ili svečanije.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

2. Pletivo koje može da bude i osnovni sloj

Pleten top zanimljive teksture može potpuno da promijeni izgled jednostavne kombinacije. Za razliku od klasičnog pamučnog modela, on sam po sebi izgleda dovoljno efektno, ali može da se nosi i ispod sakoa, jakne ili kardigana.

Dobra alternativa je bodi, posebno ako želite urednu siluetu bez viška materijala koji se skuplja ispod odjeće.

3. Farmerke koje se šire od koljena

Uske farmerke već neko vrijeme ustupaju mjesto opuštenijim krojevima, a blago zvonasti modeli ponovo su jedan od zanimljivijih izbora.

Kroj koji se širi od koljena može vizuelno da izduži noge, naročito kada se kombinuje sa obućom sa potpetiom. Ipak, odlično izgleda i uz ravne cipele, patike ili čizme, zbog čega je veoma praktičan za svakodnevno oblačenje.

2. Lagani kaputi su ponovo neophodni - Prelazni period je praktično stvoren za lagani kaput. Pamučni trenč možete nositi preko majice i bermuda dok je još toplo, a kada zahladi, lako ga možete kombinovati sa džemperom i pantalonama. Ako želite komad odeće koji ćete nositi godinama, izaberite klasičan kroj u bež ili kamel boji.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

4. Mekani flis ili topli pulover

Jesen traži slojeve, a među najpraktičnijim komadima svakako je mekani flis ili udoban pulover, piše Glossy. Idealan je za opuštene kombinacije sa farmerkama i pantalonama, ali ne mora da bude dosadan.

Model u zanimljivoj boji, sa printom ili upečatljivom teksturom može da postane centralni dio cijelog stajlinga.

5. Čizme do članka

Dobar par gležnjača može da iznese gotovo cijelu jesenju sezonu. Nisu previsoke, praktične su za svakodnevno nošenje i mogu da se kombinuju sa pantalonama, farmerkama, suknjama i haljinama.

Za kišne dane možete izabrati gumene ili vodootporne modele, dok će klasične kožne čizme sa potpeticom biti odlične kada želite elegantniji izgled. Western i Chelsea modeli takođe su među opcijama koje se lako uklapaju u aktuelne trendove.

crne čelzi čizme gležnjače

Izvor: Shutterstock

6. Kašmirski džemper

Ako postoji jedan komad u koji se vrijedi uložiti, kvalitetan kašmirski džemper svakako je među njima. Bez obzira na to da li birate klasičan džemper ili kardigan, dobar model može da se nosi godinama.

Kardigan će lijepo izgledati preko haljine, dok se džemper može kombinovati sa farmerkama, pantalonama visokog struka ili čak nositi preko košulje.

Djevojka u jesenjoj modernoj kombinaciji

Izvor: Maria Svetlychnaja/Shutterstock

7. Midi suknja sa čipkastim detaljima

Midi suknja sa čipkom može da bude mnogo svestranija nego što na prvi pogled djeluje. U jesen je kombinujte sa mekanim džemperom i gležnjačama, dok se tokom hladnijih dana može nositi uz duži kaput i visoke čizme.

Njena prednost je što ne pripada isključivo jednoj sezoni - uz lagan top i sandale lako prelazi i u ljetnji garderober.

8. Bijela ili svjetloplava košulja

Klasična košulja je jedan od onih komada koji nikada ne gubi praktičnost. Bijela ili svjetloplava varijanta od kvalitetnog pamuka ili poplina može da bude dio poslovnog stajlinga, ali i mnogo opuštenije kombinacije sa farmerkama.

Ako vam klasična košulja djeluje previše strogo, jednostavno izaberite prugasti ili karirani model. Dobijate isti nivo praktičnosti, ali sa više karaktera.

Vidi opis Ne treba vam pun ormar za jesen: Ovih 9 komada možete kombinovati na bezbroj načina Devojka u košulji Košulja sa mašnom Moda za proleće i bela košulja koja podmlađuje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Maria Markevich/Shutterstock Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: PRPicturesProduction/Shutterstock Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Shutterstock Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Shutterstock Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Shutterstock Br. slika: 6 6 / 6 AD

9. Velika torba od antilopa

Jesen je idealna sezona za materijale koji imaju izraženu teksturu, a antilop upravo zbog toga svakoj kombinaciji daje topliji i luksuzniji izgled.

Prostrana shopper torba, mekani hobo model ili jednostavna velika torba biće dovoljno praktični za svakodnevne obaveze, a istovremeno će običnu kombinaciju sa džinsom i džemperom učiniti mnogo zanimljivijom.

Manje komada, više kombinacija

Dobra kapsulna garderoba ne podrazumijeva strogo ograničavanje broja stvari koje posjedujete, već pametan izbor komada koji mogu da se nose na više načina.

Kožna jakna, farmerke, kvalitetno pletivo, kašmir, klasična košulja, dobre čizme i velika torba mogu da budu osnova brojnih jesenjih kombinacija. Kada se tome dodaju suknja i nekoliko zanimljivih detalja, dobijate garderobu koja je istovremeno praktična, moderna i dovoljno raznovrsna da vam svakog jutra ponudi novu kombinaciju.