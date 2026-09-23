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Piju ga umjesto kafe da bi "pokrenuli" metabolizam: Šta je istina, a šta marketing

Piju ga umjesto kafe da bi "pokrenuli" metabolizam: Šta je istina, a šta marketing

Autor Dušan Volaš Izvor Mondo
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Voda sa kuminom postala je popularna kao jutarnji napitak za metabolizam i mršavljenje, ali istraživanja pokazuju da je priča ipak malo složenija.

Da li voda sa kuminom ubrzava metabolizam? Izvor: jayk67/Shutterstock

Kumin poznat je kao aromatičan začin, ali sadrži i brojna bioaktivna jedinjenja. Pregled naučnih istraživanja pokazuje da se posebno izdvajaju kuminaldehid i druga biljna jedinjenja koja su predmet brojnih laboratorijskih i kliničkih studija.

Važno je, međutim, da znate da većina istraživanja nije rađena na običnoj vodi sa kuminom, već na prahu, kapsulama, ekstraktima ili eteričnom ulju.

Može li da pomogne pri mršavljenju?

U jednom randomizovanom kliničkom istraživanju, osobe koje su dobijale preparat sa kuminom zabilježile su veće smanjenje tjelesne mase i BMI u odnosu na placebo grupu.

Slične rezultate pokazalo je i istraživanje na 88 žena, u kojem su ispitanice koje su unosile tri grama kumina u prahu dnevno, imale veće smanjenje tjelesne mase, obima struka i procenta tjelesnih masti.

Ipak, to ne znači da će čaša vode sa kuminom "istopiti" kilograme, jer su u studijama korišćene tačno određene doze i oblici preparata.

Šta je sa šećerom u krvi?

Kumin je proučavan i kod osoba sa dijabetesom tipa 2. U jednom kliničkom istraživanju zabilježeno je smanjenje glukoze natašte, HbA1c i insulina kod osoba koje su uzimale eterično ulje kumina.

Izvor: Ermak Oksana/Shutterstock

Ipak, rezultati nisu potpuno jednoznačni. Meta-analiza osam studija nije pokazala značajan efekat na glukozu natašte, insulin i insulinsku rezistenciju, dok je druga analiza pronašla povoljan efekat na glukozu i HbA1c.

Zbog toga kumin ne treba da posmatrate kao zamjenu za terapiju.

Da li pomaže varenju?

Kumin se tradicionalno koristi kod nadutosti i problema sa varenjem, a jedno novije kliničko istraživanje pokazalo je da je ekstrakt kumina kod pacijenata nakon operacije bio povezan sa bržim povratkom funkcije crijeva i manjom nadutošću.

I ovdje važi isto upozorenje. Istraživanje je rađeno sa ekstraktom, a ne sa običnom vodom sa kuminom.

Nije čudotvorni napitak

Kumin pokazuje zanimljiva metabolička, antioksidativna i antimikrobna svojstva, ali pregled dosadašnjih dokaza naglašava da su potrebna dodatna kvalitetna klinička istraživanja.

Voda sa kuminom zato može da bude prijatan dodatak ishrani, ali za sada nema dokaza da sama po sebi ubrzava metabolizam, dovodi do mršavljenja ili može da zamijeni pravilnu ishranu, fizičku aktivnost i terapiju.

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Tagovi

metabolizam kafa voda istraživanje

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