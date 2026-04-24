Starinski sok je hit za mršavljenje: Pijte ga svakog dana da biste ubrzali metabolizam

Istraživanja pokazuju da svakodnevno ispijanje čaše soka od crne zove može da ubrza metabolizam, popravi rad crijeva i pomogne u kontroli tjelesne težine.

Čaša soka dnevno i crijeva počinju da rade u vašu korist. Najnovije istraživanje objavljeno u prestižnom časopisu Nutrients pokazuje da redovno pijenje soka od crne zove može realno da poboljša stanje crijevne mikroflore i ubrza metabolizam. A to znači jedno - lakšu kontrolu tjelesne mase.

Naučnici su primetili da se već nakon nedjelju dana svakodnevnog konzumiranja oko 350 ml soka od crne zove menja sastav crijevnih bakterija, a organizam se bolje nosi sa glukozom. Štaviše, crna zova može da podrži i proces sagorijevanja masti.

Iako se tamnoljubičasti plodovi crne zove godinama dovode u vezu sa jačanjem imuniteta, istraživači sa Washington State University ističu da je njihov potencijal mnogo veći i još uvijek nedovoljno cenjen. U njihovom eksperimentu učestvovalo je 18 osoba sa prekomernom telesnom težinom koje su tokom nedelju dana pile sok od crne zove ili placebo sličnog ukusa i boje. Razlike u funkcionisanju organizma bile su očigledne.

"Crna zova je potcenjeno voće, i sa trgovinskog i sa nutritivnog stanovišta. Tek počinjemo da uviđamo njegov značaj za zdravlje čovjeka, a rezultati su veoma obećavajući", rekao je koautor studije Patrik Solverson.

Kako pijenje soka od crne zove utiče na crijevnu mikrofloru?

Istraživači su primetili jasne promjene u crijevima osoba koje su pile sok od crne zove. U njihovom mikrobiomu povećao se broj "dobrih" bakterija, između ostalog firmikuta i aktinobakterija, a smanjio se broj onih koje se smatraju manje povoljnim za zdravlje, poput bakteroideta. Takva "revolucija" u crevima nije ostala bez uticaja na ceo organizam. Metabolizam se poboljšao.

To je naročito važno, jer se i ranije znalo da zdrava crevna mikroflora igra ključnu ulogu u apsorpciji hranljivih sastojaka. U ovoj studiji efekti su bili konkretni - kod učesnika koji su pili sok od crne zove, nivo glukoze u krvi opao je u prosjeku za 24 odsto, što znači da se njihov organizam efikasnije nosio sa šećerom nakon obroka. Uz to, došlo je i do devetoprocentnog pada nivoa insulina, što je znak da je regulacija šećera u organizmu počela da funkcioniše efikasnije.

Sok od crne zove, metabolizam masti i aktivne supstance

Kod osoba koje su redovno pile sok od crne zove, naučnici su primetili još nešto. Organizam je počeo efikasnije da sagorijeva masti, kako poslije obroka bogatih ugljenim hidratima, tako i tokom fizičke aktivnosti. Po mišljenju istraživača, ključnu ulogu tu imaju antocijanini, prirodni biljni pigmeti kojih u crnoj zovi ima izuzetno mnogo. Upravo oni pokazuju protivupalno, protivdijabetičko i antibakterijsko delovanje.

Iako antocijanine nalazimo i u drugom bobičastom voću, njihova koncentracija je obično znatno niža. Za poređenje, da bismo organizmu obezbijedili ovoliko ovih jedinjenja koliko ima u 180 ml soka od crne zove, morali bismo svakog dana da pojedemo čak četiri čaše kupina.

Istraživači najavljuju da je ovo tek početak. Planiraju nova, duža istraživanja sa većim brojem učesnika, kako bi proverili kako sok od crne zove deluje u različitim starosnim grupama, kao i kod žena i muškaraca. Kako su istakli, dosadašnji rezultati potvrđuju biološku aktivnost antocijanina sadržanih u soku od crne zove, naročito u kontekstu zdravlja creva i gojaznosti. Naglašavaju, međutim, da su potrebne dalje analize kako bi se procijenili dugoročni efekti ovih promjena.

