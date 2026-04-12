3 začina pomažu u ubrzavanju metabolizma: Bar jedan imate odmah kod kuće

Poslije 50. godine metabolizam se usporava, ali određeni začini poput cimeta, đumbira i kurkume mogu pomoći u njegovom ubrzavanju i smanjenju apetita.

Metabolizam se usporava nakon 50. godine.

Neki začini mogu pomoći varenju i sagorijevanju masti.

Male promjene u ishrani mogu dati velike rezultate.

Poslije 50. godine, tijelo prolazi kroz promjene: smanjuje se mišićna masa, hormoni se mijenjaju, a nivo aktivnosti opada. Sve to usporava sagorijevanje kalorija. Ipak, stručnjaci za ishranu tvrde da i male promjene mogu napraviti veliku razliku.

Zanimljivo je da se neka od najjednostavnijih rješenja već nalaze u vašoj kuhinji – u vidu začina. Osim što daju ukus jelima, određeni začini mogu pomoći u regulaciji šećera u krvi, smanjenju upala i ubrzanju metabolizma.

Cimet

Cimet je poznat po tome što može pomoći u regulaciji šećera u krvi i poboljšanju osjetljivosti na insulin. To znači da tijelo efikasnije koristi energiju. Takođe je bogat antioksidansima koji pomažu u borbi protiv upala i stresa u organizmu.

Đumbir

Đumbir je odličan za varenje, ali i za ubrzavanje metabolizma. Može smanjiti osjećaj gladi, podstaći sagorijevanje masti i povećati nivo energije. Uz to, ima i protivupalna svojstva.

Kurkuma

Kurkuma sadrži kurkumin, aktivni sastojak koji pomaže u smanjenju upala i poboljšava probavu, piše Najžena. Neka istraživanja ukazuju i na njen potencijal u mršavljenju. Najbolje djeluje kada se kombinuje sa crnim biberom, jer se tada bolje apsorbuje u organizmu.

