Miti i istine o detoks dijetama: Da li sokovi mogu zamijeniti zdravu ishranu?

Pravi "detoks" organizma obavljaju jetra i bubrezi, a sokovi mogu samo da pomognu opštem zdravlju.

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Danas mnogi posežu za "detoks" sokovima jer vjeruju da tako mogu da "očiste" organizam, izbace štetne materije i vrate tijelo u ravnotežu. Na društvenim mrežama često se promovišu višednevni programi sa zelenim sokovima, napicima od voća i povrća ili posebnim programi ishrane koji obećavaju da će resetovati tijelo.

Međutim, ljudsko telo već ima sopstveni, veoma složen sistem za uklanjanje štetnih materija, a glavni posao u tome obavljaju organi poput jetre, bubrega, pluća i kože. Oni neprestano rade na održavanju ravnoteže u organizmu, bez potrebe za posebnim napicima ili dijetama.

U medicini, "detoksikacija" ima vrlo konkretno značenje i predstavlja proces kojim tijelo uklanja štetne materije, poput alkohola, određenih lijekova ili toksina. Za taj proces nisu zaduženi sokovi, čajevi ili posebne dijete, već prirodni mehanizmi koji svakodnevno funkcionišu u našem organizmu.

Jetra je jedan od najvažnijih organa kada je riječ o obradi supstanci koje unosimo u tijelo. Ona učestvuje u razgradnji alkohola, lijekova i različitih jedinjenja iz hrane, pa ih pretvara u oblike koje organizam može dalje da iskoristi ili izbaci.

Bubrezi imaju takođe ključnu ulogu jer filtriraju krv i uklanjaju otpadne materije putem urina. Osim toga, pomažu u održavanju ravnoteže vode i minerala u tijelu.

Zbog toga se često zaboravlja da se proces "čišćenja" organizma ne dešava nekoliko dana nakon što popijemo određeni sok, već traje neprekidno, svakog dana i svake noći.

Da li "detoks" sokovi mogu da "očiste" organizam?

Iako su "detoks" sokovi postali veoma popularni, nema naučnih dokaza da određeni napici mogu da izvuku toksine iz tijela ili ubrzaju prirodni proces detoksikacije.

Ako neko nakon nekoliko dana konzumiranja samo sokova izgubi kilogram ili dva, to najčešće nije rezultat uklanjanja štetnih materija, već manjeg unosa kalorija i gubitka vode iz organizma. Kada se osoba vrati starim navikama u ishrani, dio te težine se često vrati.

Ipak, to ne znači da ljudi ne mogu da osjete određene pozitivne promjene nakon ovakvih programa. Mnogi tokom nekoliko dana "detoksa" istovremeno prestanu da jedu brzu hranu, slatkiše, grickalice i da piju alkohol. Zbog toga se osjećaju bolje, imaju više energije ili su manje naduti.

Ipak, takvi sokovi nisu sami po sebi štetni jer su način da se unese više vitamina i minerala, posebno kod ljudi koji inače ne jedu dovoljno namirnica biljnog porijekla. Međutim, oni ne mogu da budu zamjena za pravilnu i izbalansiranu ishranu.

Problem nastaje kada se "detoks" programi predstavljaju kao magično rješenje koje može da poništi mjesece loših navika, resetuje metabolizam ili popravi sve posljedice pretjerivanja u hrani i piću. Organizmu nije potreban povremeni ekstremni režim, već svakodnevna podrška kroz zdrave navike.

Šta zaista pomaže tijelu?

Umjesto kratkotrajnih "detoks" programa, stručnjaci uglavnom preporučuju navike koje imaju dugoročan efekat:

dovoljan unos vode,

raznovrsnu ishranu bogatu povrćem, voćem i vlaknima,

dovoljno sna,

redovnu fizičku aktivnost,

ograničavanje alkohola i prerađene hrane.

(MONDO)