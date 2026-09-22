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Ona je pravo čudo od djeteta: Sa 6 godina postavila ženski svjetski rekord u slaganju Rubikove kocke

Ona je pravo čudo od djeteta: Sa 6 godina postavila ženski svjetski rekord u slaganju Rubikove kocke

Autor Dragana Božić Izvor yumama
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Djevojčica je sa samo šest godina postavila ženski svjetski rekord u slaganju Rubikove kocke.

Šestogodišnja djevojčica oborila rekord u slaganju Rubikove kocke Izvor: Youtube/Screenshot/CubeRoot

Šestogodišnja djevojčica Lijan Jundži dva puta je u samo tri dana srušila ženski svjetski rekord u slaganju Rubikove kocke, prenio je BBC. Novi rekordni prosječni rezultat iznosi 4,27 sekundi.

Prva žena sa rezultatom ispod 4,5 sekundi

Lijan je postala prva takmičarka sa prosječnim vremenom slaganja kraćim od 4,5 sekundi. Riječ je o prosjeku iz pet pokušaja slaganja. Na takmičenjima u Vuhanu i Guangdžouu prvo je postavila rekord sa prosjekom od 4,52 sekunde, a zatim ga je dodatno popravila na 4,27 sekundi. 

Intenzivne pripreme

Mlada takmičarka iz pokrajine Sečuan imala je veoma stroge i intenzivne pripreme. BBC navodi da je svakodnevno vježbala po dva do tri sata i da je usavršila više od 1.300 algoritama za slaganje kocke.

Devojčica rekorderka u slaganju Rubikove kocke
Izvor: Youtube/CubeRoot

Aktuelni rekorderi

Prema zvaničnim podacima Svjetske asocijacije za kocku (WCA), rekord u pojedinačnom slaganju Rubikove kocke (3x3x3) drži Poljak Teodor Zajder sa vremenom od 2,76 sekundi. Najbolje prosječno vrijeme na svijetu od 3,51 sekundu drži Jiheng Vang.

(Index/Yumama)

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Tagovi

Rubikova kocka djevojčica rekord

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