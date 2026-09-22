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Vraća se frizura koju smo svi nosili prije 10 godina: Ovako izgleda njena nova verzija

Vraća se frizura koju smo svi nosili prije 10 godina: Ovako izgleda njena nova verzija

Autor Dragana Božić Izvor Lepa i srećna
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Visoki rep se vraća u modu deset godina nakon velikog trenda. Pogledajte kako sada izgleda moderna verzija ove frizure.

Visoki rep se vraća u modu Izvor: Shutterstock

Modni trendovi imaju običaj da se vraćaju onda kada ih najmanje očekujemo, a upravo to se sada dešava sa frizurom koju mnogi pamte kao jedan od zaštitnih znakova sredine prošle decenije.

Visoki rep ponovo je u modi, a frizura koja je oko 2016. godine bila gotovo svuda sada dobija novu, moderniju verziju.

Godinama je visoki rep bio jedan od najpopularnijih izbora za svakodnevne, ali i svečane prilike. Nosile su ga poznate ličnosti, influenserke i ljubiteljke trendova, najčešće u potpuno zategnutoj varijanti sa kosom zalizanom uz glavu.

Vremenom je, međutim, ova frizura počela da izlazi iz fokusa, dok su je zamijenili opušteniji stilovi, niske punđe, prirodne teksture i ležerniji repovi.

Visoki rep se vraća, ali izgleda drugačije

Sada se visoki rep vraća, ali više nije rezervisan samo za strogo zalizanu varijantu.

Aktuelni trend podrazumijeva nešto mekši izgled, sa volumenom pri korijenu i nekoliko opuštenih pramenova koji uokviruju lice. Rep može biti potpuno ravan i uglađen, ali i blago talasast, čime frizura izgleda modernije i manje formalno.

Posebno je popularna varijanta u kojoj se gumica sakriva pramenom kose, dok se ostatak kose ostavlja dug i raskošan, piše Najžena. Ovakav visoki rep može da se kombinuje i sa svakodnevnim odijevnim kombinacijama, ali i sa elegantnijim izdanjima.

Još jedna prednost ove frizure jeste što vizuelno izdužuje lice i vrat, a visoko postavljen rep može kosi dati utisak većeg volumena.

Za razliku od perioda kada je cilj bio da svaka dlaka bude savršeno na svom mjestu, današnji trend dozvoljava više teksture i prirodniji izgled. Upravo zbog toga visoki rep više ne djeluje kao stroga frizura iz prošle decenije, već kao osvježena verzija dobro poznatog klasika.

Ako ste ga nekada nosili, možda je upravo sada pravi trenutak da mu pružite još jednu šansu. Trendovi očigledno imaju svoje cikluse, a visoki rep je još jedan dokaz da ono što smo nekada otpisali može ponovo postati hit.

(Lepa i srećna/Mondo)

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Tagovi

frizura moda kosa trendovi

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