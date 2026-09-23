Prepolovićete potrošnju struje: Samo jedno podešavanje na veš-mašini pravi razliku

Nepravilna upotreba veš-mašine može znatno da se odrazi na kućni budžet, a samo jednim podešavanjem možete da uštedite.

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Da li ste znali da samo jednom promjenom pri korišćenju veš-mašine možete da smanjite potrošnju struje? Stručnjaci iz organizacije Ginetex ističu da je dovoljno da snizite temperaturu pranja kako bi se uštedjelo i do 0,06 kWh po kilogramu veša. U porodicama koje često peru veš, godišnja ušteda može da bude značajna.

Pranje na 60 stepeni troši čak 50 odsto više struje nego pranje na 40 stepeni, dok program na 90 stepeni troši dvostruko više.

Stare navike koje povećavaju troškove

Temperatura nije jedino što utiče na račun za struju. Tu su i navike kojih često niste svjesni. Pretpranje se nekada smatralo neophodnim za jako zaprljan veš, ali savremeni deterdženti uglavnom mogu da uklone prljavštinu i bez njega.

Stručnjaci upozoravaju da pretpranje može da poveća potrošnju energije i do 20 odsto, dok je razlika u čistoći mala, osim u posebnim slučajevima, poput odjeće uprljane osušenim blatom.

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Još jedna greška je uključivanje mašine kada je bubanj poluprazan. Tada potrošnja energije po kilogramu veša može da poraste i do 70 odsto. Najbolje je da sačekate da se skupi dovoljno veša za pun bubanj.

Da li je pranje na 30 stepeni efikasno?

Mnogi se pitaju može li pranje na niskoj temperaturi dobro da ukloni prljavštinu. Odgovor stručnjaka je potvrdan, naročito kada je riječ o savremenim tkaninama od pamuka, vune, lana ili sintetičkih vlakana.

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Današnji deterdženti napravljeni su tako da djeluju i na 30 stepeni. Pranje na nižoj temperaturi smanjuje potrošnju energije, a ujedno čuva tkanine i boje, pa odjeća duže ostaje u dobrom stanju. Programe iznad 60 stepeni je dobro da koristite u posebnim slučajevima, na primjer za peškire, posteljinu ili dječju odjeću kada je potrebno pranje na višoj temperaturi.

Kako još da smanjite potrošnju struje tokom pranja?

Važno je i koliko program traje. Kratki ciklusi u kombinaciji s niskom temperaturom mogu da smanje potrošnju struje i do 20 odsto. Ipak, pojedini brzi programi troše više energije jer brzo i intenzivno zagrijavaju vodu. Najisplativiji su često "eko" programi jer vodu zagrijavaju postepeno i tako mogu da smanje potrošnju.

Kako da produžite vijek veš-mašine?

Veš-mašina je jedan od uređaja koji se najčešće koriste u domaćinstvu. Koliko će trajati, u velikoj mjeri zavisi od načina upotrebe. Greške pri pranju i izostanak redovnog održavanja mogu da dovedu do kvarova. Zato se isplati da perete na nižim temperaturama, uključujete mašinu kada se skupi dovoljno veša, izbjegavate nepotrebno pretpranje i koristite "eko" programe. Tako možete da smanjite račune, a ujedno sačuvate mašinu i odjeću.

(MONDO)