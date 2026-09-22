Sobu od 10 kvadrata pretvorio u funkcionalan stan: Smjele boje i pametni trikovi stvorili savršen dom!

U malom stanu, pametan raspored elemenata eliminiše osećaj klaustrofobije.

Izvor: Youtube / Davidignaz

U nekadašnjoj domarskoj sobi od samo 10 kvadrata uređen je mali stan sa svim neophodnim elementima. Ključ ovog zanimljivog enterijera je u tome što male dimenzije nisu prikrivane, već naprotiv – istaknute pomoću smjelih boja i jasne geometrije.

Prilikom planiranja prostora, primijenjena je teorija boja čuvenog arhitekte Le Korbizjea, a na internetu se lako mogu naći onlajn trodimenzionalne mape koje pokazuju koje se nijanse najbolje uklapaju. Rezultat je prostor u kom svaka sekcija ima svoju boju i jasnu svrhu.

Kuhinjski kutak je definisan narandžastom bojom, a zanimljiva su rješenja poput minijaturne sudopere i dubokih fioka za posuđe. Indukciona ploča se lako kači na šipku na zidu kadgod nije u upotrebi.

Pored indukcione ploče i sudopere, ovdje je i mala, ali moderna rerna sa funkcijom friteze na vruć vazduh, dok metalne kutije služe za uredno odlaganje namirnica.

Izvor: Youtube / Davidignaz

Odmah pored kuhinje nalazi se kupatilo, koje je vizuelno potpuno odvojeno umirujućom zelenom bojom. Iako je prostor toliko mali da u njega jedva može da stane jedna osoba, ugrađeni su tuš kabina, mali umivaonik i dovoljno skrivenih polica za kozmetiku, pa ovaj pametan raspored eliminiše osjećaj klaustrofobije. Glavni čuvar ovog malog carstva je čivava po imenu Ši (što na mandarinskom znači hvala), koja savršeno prati opušten i disciplinovan ritam života u mikrostanu.

Dnevna zona je obojena u bogatu nijansu patlidžana, a namještaj u ovom dijelu donosi posebnu retro priču. Modularne police belgijske kompanije Kewlox, koja od pedesetih godina prošlog vijeka proizvodi sisteme od drveta i metala koji se sklapaju bez ijednog šrafa, isključivo uz pomoć čekića. U ovom dijelu uspio je da se smjesti čak i sofa-krevet na rasklapanje širine 120 centimetara, za slučaj da dođu i gosti da prespavaju.

Radni sto je zapravo klub sto čija se gornja ploča po potrebi podiže i transformiše u idealnu visinu za laptop. Kada se radni dan završi, sto se spušta, a prostor preuzimaju televizor, gejmerski računar i prenosive konzole. Cijeli stan funkcioniše kao savršeno podmazana mašina, ali da bi se taj efekat postigao, neophodno je da sve stvari budu uredne i uvijek na svom mjestu. Pogledajte ovaj mali stan u galeriji slika.