Penzioner vratio časopis u biblioteku poslije 132 godine kašnjenja: Izbjegao kaznu od nevjerovatnih 12.055 dolara

Džon Hanson (84) vratio je biblioteci časopis pozajmljen još 1894. godine, ali je zahvaljujući odluci donijetoj u pravom trenutku izbjegao kaznu od čak 12.055 dolara.

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Jedan Amerikanac vratio je biblioteci časopis iz 1894. godine koji je kasnio čak 48.220 dana. Kazna bi premašila 12.000 dolara, ali ga je neočekivana odluka biblioteke spasila plaćanja.

Bolje ikad nego nikad - ovom izrekom mogao bi da se opiše neobičan potez Džona Hansona (84), koji je biblioteci u američkoj saveznoj državi Nju Hempšir vratio časopis pozajmljen prije više od 130 godina.

Riječ je o izdanju časopisa "The Century Illustrated Monthly Magazine" iz septembra 1894. godine, koje je pod nerazjašnjenim okolnostima završilo kod Hansona i decenijama se nalazilo u njegovoj kući.

Iskoristio odluku biblioteke

Kada je u lokalnim novinama pročitao da je Javna biblioteka Konkord privremeno obustavila naplatu kazni za prekoračenje roka, Hanson je shvatio da je to idealna prilika da časopis konačno vrati.

"Kada sam to vidio, pomislio sam: Ovo bi mogao da bude pravi trenutak da ga vratim", ispričao je Hanson.

Časopis je u biblioteku vraćen sa zakašnjenjem od čak 48.220 dana. Da nije bilo privremene obustave naplate, Hanson bi morao da plati kaznu od nevjerovatnih 12.055 dolara.

Bibliotekare dočekalo iznenađenje iz 19. vijeka

Iz biblioteke su poručili da su nakon ukidanja kazni očekivali vraćanje brojnih knjiga kojima je rok odavno istekao, ali ne i primjerka starijeg od jednog vijeka, piše NY Post.

"Vidjeli smo mnogo srećnih lica otkako smo objavili obustavu naplate kazni. Očekivali smo povratak knjiga koje dugo kasne, ali svakako ne nečega iz 19. vijeka", naveli su iz biblioteke.

Vrijedni primjerak neće ponovo biti ponuđen čitaocima niti vraćen u redovnu cirkulaciju, već će biti sačuvan kao neobičan dio istorije biblioteke.