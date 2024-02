Prvi put otkrivena cijela biblioteka Čarlsa Darvina: Katalog sadrži i posljednju knjigu koja mu je čitana naglas (VIDEO)

Bilo je potrebno 300 stranica da se navedu hiljade knjiga, časopisa, pamfleta i članaka koje je u svojoj biblioteci imao čuveni prirodnjak Čarls Darvin. Katalog je, uoči 215. godišnjice rođenja cijenjenog prirodnjaka, kompletiran i predstavljen javnosti.

Detalji o ogromnoj ličnoj biblioteci Čarlsa Darvina, od rada o epileptičnim zamorcima do romana Elizabet Gaskel koji je obožavao, prvi put stižu do javnosti u cjelini.

Bio je to skoro dvije decenije dug mukotrpan, detektivski rad na pronalaženju hiljada knjiga, časopisa, pamfleta i članaka u biblioteci prirodnjaka.

Džon van Vaj, akademik koji je predvodio ovu ogromnu akciju, rekao je da je rezultat projekta pokazao izuzetan obim Darvinovog istraživanja o radu drugih.

"To takođe pokazuje koliko je Darvin bio ludo eklektičan. Postoji ogromno more stvari koje bi mogle biti isječci iz američkih ili njemačkih novina o patkama ili skakavcima. To je bio zabavni dio, ne knjige, već druge stvari... koje su sve zajedno učinile da nastanu teorije i publikacije koje svi poznajemo", rekao je Van Vaj.

Katalog od 300 stranica koji je objavio sajt Darvin onlajn (Darwin Online) sadrži 7.400 naslova, sa ukupno 13.000 komada, uključujući časopise, pamflete i recenzije.

Neke od knjiga datiraju iz Darvinovih školskih dana, kao što je Istorija Engleske Olivera Goldsmita (1821), koju je dobio kao nagradu, ili udžbenik direktora njegove škole o antičkoj geografiji.

Istraživači su ponekad koristili dokumente sa aukcija da bi utvrdili šta se zbilo sa nekim djelima i materijalima. Na primjer, zapis o prodaji na aukciji otkriva da je Darvin imao kopiju članka iz 1826. godine ornitologa Džona Džejmsa Odubona, Prikaz navika ćurolikog lešinara (Vultura aura), posebno u cilju širenja opšteg mišljenja o njegovom izuzetnom čulu mirisa.

Na aukciji 2019. godine pojavila se kopija romana Elizabet Gaskel iz 1880. Žene i kćerke. U njoj je zapisano: "Ova knjiga je bila omiljena Čarlsu Darvinu i posljednja je knjiga koja mu je čitana naglas".

Prethodni popisi Darvinove biblioteke pokrivale su samo oko 15 odsto onoga što je zapravo bilo u njoj, naglasio je Van Vaj. Nova lista pokazuje da je čuveni prirodnjak imao knjige o brojnim oblastima nauke i na različite teme uključujući biologiju, geologiju, filozofiju, psihologiju, religiju, poljoprivredu, umetnost, istoriju i putovanja.

Više od polovine radova je na engleskom, a ostatak na njemačkom, francuskom, italijanskom, španskom, holandskom i danskom. Tako je među Darvinovim materijalima i njemački časopis koji sadrži prvu poznatu fotografiju bakterija.

Tu su i naslovi poput Anatomija kokoške sa četiri noge ili Epileptični zamorčići.

Projekat obuhvata virtuelnu rekonstrukciju biblioteke, sa 9.300 besplatnih linkova ka djelima.

Niko, kažu poštovaoci djela Čarlsa Darvina, nije uticao na naše znanje o svijetu prirode više od njega. Njegovo najpoznatije djelo iz 1859. godine, O poreklu vrsta, postavilo je teoriju koja objašnjava kako je život na Zemlji evoluirao. Na njega se gleda kao na knjigu koja je promijenila svijet, koja je bila važna tada, a važna je i sada.

Džon van Vaj, istoričar nauke na Univerzitetu u Singapuru i urednik sajta Darvin onlajn, rekao je da sve to pokazuje da Darvin "nije bio izolovana figura koja radi sam, već stručnjak svog vremena koji kao bazu ima sofisticiranu nauku i studije i znanja hiljada ljudi".

Objavljivanje kataloga Darvinove biblioteke upriličeno je uoči 215. godišnjice rođenja cijenjenog prirodnjaka – 12. februara. O Darvinu je napisano mnoštvo materijala, ali ovo je prvi put da je sadržaj njegove biblioteke kompletno predstavljen javnosti.

