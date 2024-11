Uprkos štrajku: Direktor "Folksvagena" ostaje pri odluci o zatvaranju fabrika

Direktor "Folksvagena" Tomas Šefer rekao je da kompanija i dalje planira zatvaranje fabrika u Njemačkoj iako je sindikat glasao za stupanje u štrajk početkom decembra.

Izvor: Profimedia

"Moramo da smanjimo svoje kapacitete i prilagodimo se novoj realnosti", rekao je Šefer listu "Velt".

Planirano smanjenje troškova obuhvatiće pogone za proizvodnju automobilskih dijelova i motora.

Na pitanje da li bi "Folksvagen" mogao da odustane od zatvaranja fabrika, Šefer je rekao da trenutno ne vide da postoji takva mogućnost.

On je dodao da ne isključuje uručivanja otkaza, pošto smanjenje broja zaposlenih kroz penzionisanje i isplate otpremnina "neće biti dovoljno" i trajalo bi predugo.

Šefer smatra da bi reorganizacija kompanije trebalo da bude obavljena u roku od tri do četiri godine.

"Nema smisla da odgađamo restrukturisanje do 2035. godine. Konkurencija bi nas do tada ostavila iza sebe", rekao je on.

Cilj je da se "Folksvagen" vrati automobilskim modelima koji se masovno proizvode, a za to će, prema Šeferovim riječima, biti potrebno da se kompanija postavi na stabilne ekonomske temelje.

(Srna)