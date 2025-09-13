Najneobičniji metro na svijetu: Ova prestonička stanica sada ima biblioteku sa čak 16.000 knjiga

Na novoj metro stanici u Varšavi otvorena je Metroteka - inovativna biblioteka sa vertikalnim vrtom i hiljadama knjiga, u kojoj putnici mogu čitati, učiti i uživati u miru dok čekaju voz.

U Varšavi je otvorena prva podzemna biblioteka u okviru metro stanice - Metroteka, inovativan prostor koji kombinuje prevoz, kulturu i zajednicu.

Na stanici Kondratoviča, na liniji M2 metroa, putnici sada mogu da pozajmljuju knjige, druže se, uče i odmaraju, dok čekaju voz.

Biblioteka pod zemljom sa vrtom i čitaonicama

Metroteka se prostire na 150 kvadratnih metara i sadrži oko 16.000 knjiga, raspoređenih u dvije čitaonice, jednu za odrasle i jednu za djecu.

Knjige se mogu uzeti putem samouslužnih aparata sa beskontaktnim čipovima, a vraćaju se ili na isto mjesto, ili u poseban ormarić dostupan 24 sata dnevno.

Poseban šarm prostoru daje vertikalni vrt sa začinskim biljem - bosiljkom, origanom, maćuhicama i drugim aromatičnim biljkama.

Začinsko bilje u Metroteci

Postoji i prostor za zajednički rad i učenje, a već prvog dana rada iznajmljeno je više od 400 knjiga, najviše školskih lektira, putopisa i praktičnih priručnika.

Više čitanja, manje ekrana

Cilj Metroteke nije samo da bude mjesto za pozajmljivanje knjiga, već i kulturno i obrazovno središte grada.

Inicijativa je pokrenuta s namjerom da se čitanje približi širem krugu građana, jer prema podacima Nacionalne biblioteke Poljske, samo 41% stanovnika pročitalo je makar jednu knjigu u toku prošle godine - što je značajno manje nego devedesetih godina.

Metroteka ilustracija

Direktor Nacionalne biblioteke, Tomaš Makovski, podsjetio je da je Poljska tokom Drugog svjetskog rata izgubila čak 70% biblioteka, zbog čega mnoge generacije nisu odrastale okružene knjigama.

Biblioteka ne mora biti tiha ni zatvorena

"Biblioteke ne treba da budu hladna, tiha mjesta koja odbijaju posetioce. Naprotiv, treba da budu otvorene, lijepe i prijatne, mjesta gde ljudi mogu da se zadrže, razmenjuju mišljenja, razgovaraju i povezuju," rekao je Makovski, dodajući da je cilj i da se sruši stereotip o bibliotekama kao strogo tihim ustanovama.

Metroteka u Varšavi pokazuje kako čak i najobičnije svakodnevne lokacije, poput metro stanice, mogu postati inspirativna mjesta za kulturu, obrazovanje i zajedništvo.

