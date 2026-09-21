Ovaj pas vas sve razumije, čak i kada mu ništa ne govorite: Prepametan, lijep i po mnogo čemu posebna rasa

Izuzetno pametan, blizak sa ukućanima i razumije kako se osjećate i bez riječi! Upoznajte njegovo veličanstvo kavalirskog španijela kralja Čarlsa...

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Postoje psi koji kao da ne moraju da čekaju da im nešto kažete. Dovoljno je da vas pogledaju i djeluje kao da tačno znaju jeste li raspoloženi, tužni ili vam je samo potreban neko pored vas. Kavalirski španijel kralja Čarlsa upravo je takav pas – nježan, privržen i nevjerovatno usmjeren na svog vlasnika. Zbog velikih tamnih očiju, dugih ušiju i svilenkaste dlake izgleda kao da je izašao iz nekog starog kraljevskog portreta, ali njegov šarm nije samo u izgledu.

Kraljevski korijeni ove rase

Kavalirski španijel kralja Čarlsa vodi porijeklo od malih španijela koji su vijekovima bili omiljeni među evropskim plemstvom. Posebno su bili povezani sa engleskim dvorom i kraljem Čarlsom II, koji je bio poznat po tome što je često bio okružen malim španijelima.

Vremenom se izgled ovih pasa menjao, a početkom 20. veka pojavila se želja da se vrati njihov stariji, tradicionalni izgled sa dužom njuškom i ravnijom glavom. Tako su se postepeno jasno izdvojile dvije rase – kavalirski španijel kralja Čarlsa i king čarls španijel.

Danas je kavalir prepoznatljiv po nešto dužoj njušci, krupnim očima i dugim, svilenkastim ušima. Dolazi u četiri osnovne boje: blenheim, trobojnoj, rubin i crno-žutosmeđoj.

U galeriji ispod pogledajte slike ovog prelijepog psa!

Pas koji kao da čita raspoloženje vlasnika

Ono što vlasnici posebno vole kod ove rase jeste njena nevjerovatna privrženost. Kavalir želi da bude tamo gdje ste vi – pored vas na kauču, pod nogama dok radite ili u istoj prostoriji dok obavljate svakodnevne stvari. Nije tip psa koji će biti zadovoljan ako ga dugo ostavite samog.

Zbog toga se često opisuje kao pas koji veoma dobro reaguje na ljudsko raspoloženje. Ako ste veseli, spreman je za igru, a kada ste mirni, najradije će se sklupčati pored vas. Upravo zbog te bliskosti mnogi vlasnici imaju utisak da njihov pas razume mnogo više nego što mu je izgovoreno.

Veoma je druželjubiv, uglavnom se dobro slaže sa djecom, starijim osobama i drugim životinjama. Inteligentan je i uglavnom lako uči, posebno kada se koristi pohvala, poslastica i igra. Grub pristup nije dobar izbor jer je ovo osjetljiva rasa koja mnogo bolje reaguje na strpljivu i pozitivnu obuku.

Ipak, iza nežnog kućnog ljubimca krije se i mali lovac. Njegovi preci su bili lovački psi, pa tokom šetnje može naglo da potrči za pticom, vjevericom ili drugom životinjom. Zbog toga treba biti oprezan i držati ga pod kontrolom na mjestima gdje bi mogao da pobjegne.

Nije zahtjevna rasa za njegu, ali traži redovnost

Njegova duga i svilenkasta dlaka zahtijeva redovno četkanje, naročito oko ušiju, ispod pazuha, na šapama i oko repa, gdje se dlaka lakše mrsi. Nekoliko četkanja nedjeljno može pomoći da dlaka ostane uredna i bez čvorova.

Posebnu pažnju treba posvetiti ušima. Pošto su duge i prekrivene gustom dlakom, potrebno ih je redovno pregledati i održavati čistim. Važna je i higijena zuba, jer mali psi mogu biti skloni problemima sa zubima i desnima.

Kavalir voli šetnje i igru, ali mu nije potrebno iscrpljujuće vežbanje. Umerena svakodnevna aktivnost, igra i mentalna stimulacija uglavnom su dovoljni da bude zadovoljan. Tokom toplih dana treba izbjegavati naporne aktivnosti po velikoj vrućini.

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Zdravlje je dio priče koji ne treba zanemariti

Iako izgleda kao savršen mali kućni ljubimac, kavalirski španijel kralja Čarlsa ima određene zdravstvene rizike na koje budući vlasnici treba da obrate pažnju. Rasa može biti sklona srčanim oboljenjima, a poznati su i problemi poput siringomijelije, odnosno neurološkog poremećaja koji može izazivati bol i nelagodnost.

Zbog toga su redovne veterinarske kontrole veoma važne, a posebno treba voditi računa o srcu, tjelesnoj težini i svim promjenama u ponašanju psa. Ako se kupuje štene, odgovoran odgajivač trebalo bi da pruži informacije o zdravlju roditelja i relevantnim zdravstvenim pregledima.

Kome će ovaj pas najviše odgovarati?

Kavalirski španijel kralja Čarlsa najbolji je za ljude koji žele psa koji će biti pravi član porodice i koji mogu da mu posvete dovoljno vremena. To nije rasa za vlasnika koji je po cijeli dan van kuće i očekuje da pas bez problema provede sate potpuno sam.

Njegova najveća potreba nije ogromno dvorište niti beskrajne kilometarske šetnje – već društvo. Ovaj mali pas želi da bude dio vašeg života. Možda je upravo zato toliko omiljen. Lijep je poput psa sa kraljevskog portreta, nježan je prema ljudima, razigran kada treba i dovoljno inteligentan da brzo nauči šta od njega očekujete. A kada vas pogleda svojim velikim očima, lako je razumijeti zašto vlasnici često kažu da njihov kavalir zna šta osjećaju i prije nego što išta izgovore.