"Bilo je lijepo, ali ako je kraj ja sam u redu sa tim" Maja Mano donosi posljednji trag ljeta u singlu "Bila je ljubav"

Nakon singlova "Ako trebaš nekoga" i "Kiselina", Maja Mano nastavlja slagati muzičku priču koja će naredne godine biti zaokružena albumom.

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Novi singl „Bila je ljubav“, objavljen 22. septembra, donosi njeno do sada najnježnije izdanje – pjesmu obojenu posljednjim danima ljeta, nostalgijom i zrelim prihvatanjem kraja jednog odnosa.

„Bila je ljubav“ govori o trenutku kada jedna strana više ne želi da živi u neizvjesnosti.

Ljubav i emocija postoje, ali nasuprot njima stoje nesigurnost, strah i stalno vaganje koliko je neko spreman da pruži. Umjesto priče o porazu ili ogorčenosti, Maja donosi drugačiju perspektivu – prihvatanje da je nešto bilo stvarno i vrijedno čak i kada nije trajalo.

„Za mene je to čisti mir. Taj naslov ne negira prošlost niti spušta roletnu s gorčinom – on jednostavno potvrđuje: jeste, bilo je lijepo, bilo je stvarno, ali ako je kraj, ja sam u redu sa tim“, ističe Maja Mano.

„Ljubav nije sram da je nosim sama“ – Maja Mano u novoj pjesmi bira ljubav, ali prije svega bira sebe

Jedan od ključnih stihova pjesme – „Ljubav nije sram da je nosim sama“ – ujedno nosi i njenu centralnu poruku. Voljeti nekoga ko nije spreman da uzvrati istom sigurnošću ne mora značiti poraz. Naprotiv, Maja pjesmom govori o trenutku u kojem ljubav prema drugome prestaje biti razlog da zanemarimo sebe.

Za razliku od oštrije „Kiseline“ i strasti koju je nosila pjesma „Ako trebaš nekoga“, novi singl otkriva potpuno drugačiju stranu Maje Mano. „Bila je ljubav“ donosi lakoću, topline i mirnu eleganciju, a nije slučajno što stiže upravo u posljednjim danima septembra.

Pjesma je zamišljena kao svojevrsno čuvanje osjećaja ljeta – pomalo sjetna, ali bez gorčine, sa zvukom koji i u hladnijim danima treba da vrati osjećaj sunca, mira i lijepih uspomena.

Tekst i muziku potpisuje Hristina Vuković, dok je za aranžman i produkciju zadužen Andrija Gavrilović A.N.D.R. Pjevački je pjesma od Maje tražila drugačiji pristup – umjesto demonstracije vokalne snage, fokus je stavljen na mekan, prozračan I nenametljiv vokal koji prati lakoću same pjesme.

Singl prati i video spot koji režijski i scenaristički potpisuju Aleksandar Stevanović I Zoran Rašić. Vizuelno nastavlja identitet prethodnih singlova, ali ovoga puta donosi prirodniju i opušteniju Maju, bez naglašenog garda i poziranja.

„Bila je ljubav“ je treći singl u novom poglavlju karijere Maje Mano i još jedan dio albuma planiranog za narednu godinu. Iako svaka od dosadašnjih pjesama donosi drugačiju atmosferu i emociju, zajedno postepeno otkrivaju različite slojeve Maje kao izvođača.

A kome je namijenjena „Bila je ljubav“? „Svima koji su imali hrabrosti da vole i imali dostojanstvo da krenu dalje.“

Nakon novog singla „Bila je ljubav“ pauze neće biti – Maja vrijedno radi na novom materijalu i priprema naredni singl, koji publiku očekuje već u oktobru. Pjesma „Bila je ljubav“ od sada je dostupna na svim streaming platformama, dok priču i emociju novog singla prati i video spot na YouTube kanalu Maje Mano.

(Mondo)