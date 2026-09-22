logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pravo književno blago: Prvo izdanje romana "Ubiti pticu rugalicu" pronađeno među doniranim knjigama

Pravo književno blago: Prvo izdanje romana "Ubiti pticu rugalicu" pronađeno među doniranim knjigama

Autor Haris Krhalić
0

Prvo izdanje romana "Ubiti pticu rugalicu" američke književnice Harper Li pronađeno je među doniranim knjigama u prodavnici humanitarne organizacije „Oksfam“ u Velikoj Britaniji.

Prvo izdanje „Ubiti pticu rugalicu“ pronađeno među doniranim knjigama Izvor: Shutterstock

Riječ je o originalnom američkom izdanju knjige iz 1960. godine, koje je bilo donirano „Oksfamu“. Primjerak jednog od najpoznatijih američkih romana 20. vijeka pronađen je u kutiji sa knjigama iz Sjedinjenih Američkih Država.

Knjigu je u međuvremenu otkupila Britanska biblioteka, a primjerak će postati dio njene nacionalne zbirke.

Knjiga lako mogla da promakne pažnji

Upravnik prodavnice Olivija Hejsman Voker, koja je prepoznala da je riječ o prvom američkom izdanju, rekla je da je knjiga lako mogla da promakne pažnji među brojnim donacijama.

„Bilo je mnogo knjiga koje je trebalo pregledati među donacijama, ali smo prepoznali „Ubiti pticu rugalicu“ i pomislili da vrijedi detaljnije je pogledati“, rekla je ona.

Vokerova je dodala da je omot knjige pokazivao znake starosti i da je bio pohaban po ivicama, ali da su unutrašnje stranice bile u odličnom stanju.

Roman nagrađen Pulicerovom nagradom

„Ubiti pticu rugalicu“ Harper Li objavljen je 1960. godine i iste godine osvojio Pulicerovu nagradu za književnost.

Roman prati advokata Atikusa Finča, koji brani Toma Robinsona, crnca nepravedno optuženog za silovanje bjelkinje.

Priča o rasnoj nepravdi i nevinosti iz ugla djetinjstva smještena je u Alabamu 1934. godine. Roman je prodat u više od 40 miliona primjeraka širom svijeta i preveden na oko 40 jezika, podsjeća BBC.

Harper Li, dobitnica Predsjedničke medalje slobode, preminula je 2016. godine u 89. godini života.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

roman knjiga ubiti pticu rugalicu harper li

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA