Pravo književno blago: Prvo izdanje romana "Ubiti pticu rugalicu" pronađeno među doniranim knjigama

Prvo izdanje romana "Ubiti pticu rugalicu" američke književnice Harper Li pronađeno je među doniranim knjigama u prodavnici humanitarne organizacije „Oksfam“ u Velikoj Britaniji.

Izvor: Shutterstock

Riječ je o originalnom američkom izdanju knjige iz 1960. godine, koje je bilo donirano „Oksfamu“. Primjerak jednog od najpoznatijih američkih romana 20. vijeka pronađen je u kutiji sa knjigama iz Sjedinjenih Američkih Država.

Knjigu je u međuvremenu otkupila Britanska biblioteka, a primjerak će postati dio njene nacionalne zbirke.

Knjiga lako mogla da promakne pažnji

Upravnik prodavnice Olivija Hejsman Voker, koja je prepoznala da je riječ o prvom američkom izdanju, rekla je da je knjiga lako mogla da promakne pažnji među brojnim donacijama.

„Bilo je mnogo knjiga koje je trebalo pregledati među donacijama, ali smo prepoznali „Ubiti pticu rugalicu“ i pomislili da vrijedi detaljnije je pogledati“, rekla je ona.

Vokerova je dodala da je omot knjige pokazivao znake starosti i da je bio pohaban po ivicama, ali da su unutrašnje stranice bile u odličnom stanju.

Roman nagrađen Pulicerovom nagradom

„Ubiti pticu rugalicu“ Harper Li objavljen je 1960. godine i iste godine osvojio Pulicerovu nagradu za književnost.

Roman prati advokata Atikusa Finča, koji brani Toma Robinsona, crnca nepravedno optuženog za silovanje bjelkinje.

Priča o rasnoj nepravdi i nevinosti iz ugla djetinjstva smještena je u Alabamu 1934. godine. Roman je prodat u više od 40 miliona primjeraka širom svijeta i preveden na oko 40 jezika, podsjeća BBC.

Harper Li, dobitnica Predsjedničke medalje slobode, preminula je 2016. godine u 89. godini života.

(Mondo)