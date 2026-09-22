Drvo masline raste usred kuće: Nesvakidašnji dom koji spaja arhitekturu i prirodu

Kuća za odmor u Sremskoj Kamenici djelo je studija Modelart arhitekti, a drvetom, staklom i fluidnom formom povezana je sa prirodom.

Izvor: Miloš Martinović

Na prostranoj parceli okruženoj bogatim zelenilom, Modelart arhitekti osmislili su kuću za odmor i uživanje površine oko 100 kvadrata. Vikend objekat u Sremskoj Kamenici realizovan je za četvoročlanu porodicu koja voli da provodi vrijeme u prirodi.

Jedan od glavnih zahtjeva odnosio se na povezivanje prostora sa okolnim pejzažom, uz očuvanje zatečenih stabala i šumovite zone u dnu parcele, sa gusto zasađenim drvećem, od kojih dominiraju stare velike lipe. Ovaj faktor uticao je na prostornu organizaciju i oblikovanje kuće, te je projektovana tako da se organski razvija po horizontali, prateći prirodne linije terena i čineći da arhitektura djeluje kao produžetak krajolika, a ne kao intervencija.

Kuća kao produžetak pejzaža

Želja klijenata bila je da što više vremena provode napolju, pa je osnova zatvorenog prostora relativno mala - naglasak je dat natkrivenom otvorenom dijelu. Velike staklene površine spajaju enterijer sa dvorištem, pretvarajući prirodu u stalnu scenografiju života u kući: korisnik u svakom trenutku ima vizuelnu i fizičku vezu sa spoljašnjim prostorom. Na krovnoj terasi nalazi se natkrivena drvena konstrukcija u vidu kocke, koja uvodi diskretan vertikalni akcenat, bez narušavanja horizontalne kompozicije.

Čist arhitektonski izraz i fluidna forma očitavaju se na talasastoj liniji krova, koja povezuje kuću i okolinu. Ovaj prostorni ritam predstavlja savremenu interpretaciju japanskog koncepta engawa - međuprostora koji nije ni unutra ni spolja, već pripada i jednom i drugom. Ova zona pruža zaštitu od vremenskih uslova, a ujedno predstavlja i ključni element identiteta kuće: suptilni prelaz između eksterijera i enterijera, kao i svakodnevni ambijent za sedenje, meditaciju ili jednostavno uživanje u pejzažu, piše SuperProstor.

Vidi opis Drvo masline raste usred kuće: Nesvakidašnji dom koji spaja arhitekturu i prirodu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Miloš Martinović Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: Miloš Martinović Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: Miloš Martinović Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: Miloš Martinović Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: Miloš Martinović Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: Miloš Martinović Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: Miloš Martinović Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: Miloš Martinović Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: Miloš Martinović Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: Miloš Martinović Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: Miloš Martinović Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: Miloš Martinović Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: Miloš Martinović Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: Miloš Martinović Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: Miloš Martinović Br. slika: 15 15 / 15 AD

Materijali su pažljivo birani kako bi podržali ovu naraciju. Toplina drveta, korišćenog za oblaganje vertikalnih i horizontalnih površina, naglašava taktilnost i atmosferu utočišta. Kombinacija drvenih obloga i glatke bele fasade stvara skladan balans između prirodnog i arhitektonskog.

Kuća je realizovana primenom design-build metodologije, gde su projektovanje i izgradnja povezani u jedinstveni kreativni proces. Na ovaj način je omogućena precizna kontrola forme i izvođačkih detalja, kroz kontinuiranu koordinaciju između različitih aktera u procesu od ideje do realizacije.