Otvoren APLE Fest u Banjaluci: Nova zgrada AGGF-a biće pretvorena u otvorenu kuću arhitekture

Vensa Kerkez
APLE Fest Banja Luka 2026, završna izložba međunarodnog Erasmus+ projekta APLE (Arhitektonske Pop-Up laboratorije za razmjenu znanja), otvoren je danas na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci.

AGGF Izvor: Mondo - Slaven Petković

Festival će trajati od 18. do 20. februara i okupiće studente, nastavnike, arhitekte i građane zainteresovane za savremena pitanja arhitekture, obrazovanja i društvene odgovornosti u prostoru.

Tokom tri dana, nova zgrada AGGF-a biće pretvorena u otvorenu kuću arhitekture, gdje će kroz izložbe, razgovore, prezentacije i radionice biti predstavljeni inovativni modeli učenja kroz praktičan rad, razvijeni u okviru APLE projekta.

Jedan od centralnih segmenata festivala je Pop-Up Live Studio, u okviru kojeg studenti i profesori sa sedam evropskih arhitektonskih fakulteta učestvuju u izgradnji pet arhitektonskih paviljona. Festival uključuje i Pop-Up Fair sa partnerima iz privrede, tematske razgovore o arhitekturi, stručna vođenja kroz zgradu fakulteta, kao i aktivnosti sa učenicima osnovnih i srednjih škola.

Završnica festivala predviđena je kroz otvaranje izložbe i prateći program posljednje večeri.

Pogledajte detaljan program:

Izvor: AGGF

