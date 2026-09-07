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Zaboravite na ugradnu rasvjetu u kuhinji: Dizajneri najavljuju novi trend koji unosi toplinu

Zaboravite na ugradnu rasvjetu u kuhinji: Dizajneri najavljuju novi trend koji unosi toplinu

Izvor Lepa i srećna
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U kuhinjama smo svi želeli ugradnu rasvetu koja daje svetlo sa samog plafona, ali u modernim stanovima preovlađuje koncept otvorenog prostora pa su i želje u pogledu osvetljenja drugačije.

Novi trend rasvjete u kuhinji: Ugradna svjetla idu u zaborav Izvor: Shutterstock

Ugradna rasvjetaje godinama bila dominantan trend u modernom dizajnu enterijera jer je nudila savršeno uredan izgled i ravnomjerno osvjetljenje cijelog prostora, što se u minimalističkim i praktičnim kuhinjama smatralo zlatnim standardom.

Međutim, kako su kuhinje prerasle u prave dnevne boravke otvorene ka trpezariji, potrebe su se promijenile. Mreža ugradnih plafonskih lampi često daje jednoličnu svjetlost bez atmosfere i guši karakter prostora.

Kako ističu dizajneri enterijera, sa povratkom prirodnih materijala poput drveta i kamena, ugradna rasvjeta djeluje previše klinički i sterilno, pa se sada biraju mekši, slojevitiji i topliji pristupi.

Umjesto monotonih rješenja, aktuelni trendovi donose višeslojno osvjetljenje:

  • Slojevito osvjetljenje umjesto ravne svjetlosti: Kombinovanjem različitih izvora postiže se dubina i intimnost, a izbjegava ravna naporna svjetlost u večernjim časovima.
osvjetljenje lampe u kuhinji
Izvor: Shutterstock

  • Fokus na dekorativne visilice i zidne lampe: Iznad radnih ostrva dominiraju efektne visilice, dok zidne lampe unose toplu, kućnu notu.
visilice u kuhinji
Izvor: Shutterstock

  • Pravilo tri sloja: Za savršen balans funkcionalnosti i atmosfere stručnjaci preporučuju spajanje radnog osvjetljenja, diskretnih zidnih lampi i malih prenosivih lampi na policama ili radnim površinama.
lampe ispod kuhinjskih elemenata
Izvor: Shutterstock

U galeriji pogledajte ideje za "nevidljivu" kuhinju.

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Tagovi

rasvjeta uređenje doma kuhinja enterijer svjetlo

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