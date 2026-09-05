Nije ni bukva, a ni grab: Tajni adut za topliju zimu

Prilikom izbora ogreva većina kupaca prvo traži bukvu, grab ili hrast, iako jedna manje zastupljena vrsta ima veću ogrevnu vrijednost i veoma dugo održava žar.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Iako ljeto još traje, priprema ogreva za predstojeću sezonu već je počela. Drva se sijeku, cijepaju i slažu kako bi do dolaska hladnijih dana imala dovoljno vremena da se osuše.

Kada se govori o najboljem drvetu za grejanje, najčešće se navode bukva, grab i hrast. Međutim, postoji još jedna vrsta koju kupci često zanemaruju, iako je karakterišu visoka ogrevna vrijednost, dugo sagorijevanje i velika otpornost na vlagu i propadanje.

Riječ je o bagremu, gustom i tvrdom drvetu koje, kada se pravilno osuši, proizvodi veliku količinu toplote i dugo održava žar.

Bagrem ima visoku ogrevnu vrijednost

Dobro osušen bagrem relativno lako se pali, ali ne izgori brzo poput lakših vrsta drveta. Kada se vatra razvije, može dugo da održava visoku temperaturu, zbog čega predstavlja dobar izbor za domaćinstva koja se griju na drva.

Prema podacima kompanije Drvošped, bagrem sa udjelom vlage od 15 odsto ima ogrevnu vrijednost od približno 2.040 kilovat-sati po prostornom metru.

Poređenja radi, ogrevna vrijednost hrasta iznosi oko 1.890 kilovat-sati, dok bukva pri istom procentu vlažnosti daje približno 1.850 kilovat-sati po prostornom metru.

To ne znači da će bagrem u svakoj peći nužno zagrijati prostor bolje od drugih vrsta drveta. Na efikasnost grejanja utiču i vrsta peći, kvalitet sagorevanja, veličina cepanica, način loženja i količina vlage u drvetu.

Podaci, međutim, pokazuju zašto se bagrem smatra jednim od kvalitetnijih izbora za ogrev.

Dugo održava vatru i žar

Tvrdoća i velika gustina bagrema omogućavaju mu da sporije sagoreva i duže oslobađa toplotu.

Za potpaljivanje vatre pogodnije su tanje i sitnije cjepanice, jer se brže zagrijavaju i lakše pale. Veći komadi dodaju se tek kada se vatra dobro razvije, kako bi duže goreli i održavali žar.

Bukva i grab i dalje ostaju među najtraženijim vrstama. Grab veoma dugo gori i dobro čuva žar, dok bukva ravnomerno sagorijeva i oslobađa mnogo toplote. Hrast takođe dugo održava vatru, ali mu je obično potrebno više vremena da se pravilno osuši.

Može godinama da izdrži na otvorenom

Bagrem se ne izdvaja samo po načinu sagorijevanja. Ovo drvo veoma je otporno na vlagu, gljivice i truljenje, zbog čega se tradicionalno koristi za stubove, ograde i druge konstrukcije izložene spoljnim vremenskim uslovima.

Ako se pravilno čuva, može dugo da ostane upotrebljivo. Prema navodima Podravskog lista, bagrem na otvorenom može da izdrži i duže od deset godina.

Dobra svojstva u spoljnim uslovima ima i hrast, između ostalog zahvaljujući taninima koje sadrži. Otporan je i pitomi kesten, dok su bukva i grab osetljiviji ukoliko dugo ostanu izloženi kiši ili se skladište neposredno na vlažnoj zemlji.

Ipak, velika otpornost bagrema ne znači da ga treba ostaviti nezaštićenog. Čak i najotpornije drvo gubi kvalitet ako je nepravilno složeno i stalno izloženo vodi.

Vlažnost važnija od same vrste drveta

Bez obzira na to da li se koriste bagrem, bukva, grab ili hrast, presudno je da drvo bude dovoljno suvo.

Svježe posječeno drvo sadrži veliku količinu vode, pa se tokom sagorijevanja deo energije troši na njeno isparavanje umjesto na zagreijavanje prostorije. Vlažne cjepanice teže se pale, slabije gore, proizvode više dima i mogu da doprinesu stvaranju naslaga u dimnjaku.

Za efikasno sagorijevanje preporučuje se drvo sa približno 20 odsto vlage.

Da li je drvo dovoljno suvo može okvirno da se proceni prema njegovoj težini, boji i pukotinama na krajevima cjepanica. Ipak, najpouzdaniji rezultat daje poseban mjerač vlažnosti drveta.

Vrijeme potrebno za sušenje zavisi od vrste drveta, debljine komada i uslova u kojima je ogrev uskladišten. Isečeno i iscjepano drvo suši se brže od velikih, neiscepkanih komada jer vazduh lakše dolazi do njegove unutrašnjosti.

Kako se pravilno slaže ogrev?

Ogrev ne bi trebalo slagati direktno na zemlju, jer će odozdo povlačiti vlagu. Najbolje je postaviti ga na palete ili drugu izdignutu i suvu podlogu.

Između cjepanica treba ostaviti dovoljno prostora da vazduh može slobodno da cirkuliše. Gornji dio gomile potrebno je zaštititi od kiše i snijega, dok bočne strane ne bi trebalo potpuno zatvarati jer bi se time usporilo sušenje.

Bagrem nije jedino kvalitetno drvo za grijanje, ali objedinjuje nekoliko poželjnih svojstava: visoku ogrevnu vrijednost, sporo sagorijevanje, dugotrajno održavanje žara i veliku otpornost na propadanje.

Ipak, pravilno osušeno i dobro uskladišteno drvo gotovo uvijek će dati bolji rezultat od kvalitetnije vrste koja se loži vlažna.

(Jutarnji/Mondo)