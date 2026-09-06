Kuća sa najljepšim lusterima i lampama: Pravi su ukras u sobama, evo kako da vi izaberete rasvjetu za stan

Lusteri i lampe su kao nakit za kuću: Izaberite i namjestite svjetla u stanu kao da ste dizajner

Izvor: Youtube / THELIFESTYLEDCO

Kada uređujemo dom, često zaboravimo da svjetlost nije samo funkcionalna potreba, već najmoćniji alat koji transformiše atmosferu, skriva mane i ističe ono najljepše u prostoru.

Baš kao što pažljivo biramo komade namještaja i detalje, rasvjeta traži promišljen pristup. Dobro osvjetljenje uvijek ima slojeve. Kombinovanjem tri glavne vrste svjetlosti stvaramo ravnotežu i fleksibilnost koja nam omogućava da ambijent prilagodimo svojim aktivnostima tokom cijelog dana i večeri.

U ovoj prostranoj vili primenjena su pravila moderne rasvjete u kombinaciji sa vrhunskim, luksuznim dizajnom. U prizemlju su veliko predvorje, kuhinja, trpezarija i dnevni boravak, a u svakom dijelu su efektni i stilski usklađeni lusteri i lampe.

Ambijentalno osvjetljenje: Poznato i kao opšte osvjetljenje, ono postavlja osnovu čitave prostorije. Dobro osvjetljena soba uvijek odiše ravnotežom i toplinom, čineći da se u njoj osjećamo dobrodošlo.

Poznato i kao opšte osvjetljenje, ono postavlja osnovu čitave prostorije. Dobro osvjetljena soba uvijek odiše ravnotežom i toplinom, čineći da se u njoj osjećamo dobrodošlo. Akcentno osvjetljenje: Ova svjetlost ima zadatak da istakne specifične detalje – poput ugradnih polica za knjige, ukrasnih lajsni ili omiljenih umjetničkih dijela. Dizajnirano je da bude savršena pratnja i dopuna ambijentalnom svetlu.

Ova svjetlost ima zadatak da istakne specifične detalje – poput ugradnih polica za knjige, ukrasnih lajsni ili omiljenih umjetničkih dijela. Dizajnirano je da bude savršena pratnja i dopuna ambijentalnom svetlu. Radno (usmjereno) osvjetljenje: Kreirano da olakšava obavljanje specifičnih aktivnosti poput kuvanja ili čitanja. U ovu grupu spadaju stone lampe, svjetlo za čitanje pored omiljene fotelje ili rasvjeta ispod kuhinjskih elemenata.

Izvor: Youtube / THELIFESTYLEDCO

Pravila dizajnera: Od velikog lustera do savršenih detalja

Uvijek počinjemo od najvećeg komada, a to je po pravilu centralni luster. Ako uređujemo prostranu prostoriju, mudro je odabrati dva identična lustera, jer bi različiti modeli vizuelno „isjeckali“ prostor i narušili harmoniju. Često se pravi greška u koracima kada se prvo biraju viseće lampe iznad šanka, iako bi fokus trebalo da bude na široj slici.

Izvor: Youtube / THELIFESTYLEDCO

Posebnu pažnju posvećujemo detaljima: ukoliko u prostoriji imamo ogledala, svako od njih bi trebalo da dobije sopstveno osvjetljenje koje naglašava dubinu, dok niše obavezno traže dodatnu svjetlost kako ne bi ostale u sjenci.

Izvor: Youtube / THELIFESTYLEDCO

Umjetnost postavljanja lustera i lampi

Visina na kojoj postavljamo rasvetu igra ključnu ulogu. Luster se obično kači na visini između 75 i 90 centimetara mjereno od površine stola do donjeg dijela lustera. To znači da je donja ivica obično na oko 150 do 160 centimetara od poda, zavisno od visine stola. Ako je luster veći ili tavanica izuzetno visoka, može se podići za još nekoliko santimetara.

U dnevnoj sobi

U otvorenim prostorima i sobama kroz koje se prolazi, donja ivica lustera mora biti najmanje 210 centimetara od poda kako bi ukućani i gosti mogli nesmetano da prolaze ispod njega.

Izvor: Youtube / THELIFESTYLEDCO

U hodniku

Pravilo je slično kao za dnevnu sobu – donja ivica treba da bude na minimalno 210 do 215 centimetara od poda, a ako je ulazni hol izuzetno prostran i ima visoke plafone, luster može biti i niži, ali uvijek van domašaja ruku pri prolazu.

Kada prelazimo iz jedne prostorije u drugu, moramo imati na umu da svaka cjelina ima svoju priču, dizajn i kolorit, ali uvijek uzimamo u obzir i susjednu sobu koja daje širu perspektivu.

Izvor: Youtube / THELIFESTYLEDCO

Za direktno povezane prostore, kao što su hodnik, dnevna soba, kuhinja i trpezarija, najljepše je odabrati donekle slične materijale, boje i stilove rasvete. Ipak, biramo ih tako da svaki luster i svaka lampa mogu da stoje potpuno samostalno i da svojim unikatnim dizajnom privuku poglede. Pogledajte i ostale dijelove ove prelijepe kuće sa sjajnom rasvjetom.