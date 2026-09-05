Saznajte koje povrće možete da posadite u septembru i uživate u prvim plodovima već za nekoliko sedmica.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Dolazak septembra ne znači da je sezona u bašti završena. Naprotiv, dok se dani polako hlade, stvaraju se odlični uslovi za povrće kojem visoke ljetnje temperature ne prijaju.

Topla zemlja ubrzava klijanje, dok svežije noći pomažu biljkama da se razvijaju bez toplotnog stresa. Neke kulture stići će za svega nekoliko sedmica, a druge mogu nastaviti da rastu sve do kasne jeseni. Vjerovali ili ne, prvi slabi mrazevi pojedinom povrću mogu da poboljšaju ukus!

Ako želite da produžite sezonu i nakon ljeta, ovo su kulture koje vredi posejati ili posaditi u septembru:

Vidi opis Iskusni baštovani još nisu završili sezonu: Ovih 7 povrća se sade u septembru, prva berba već za 21 dan 1. Rotkvice – za samo mesec dana stižu na trpezu - Rotkvice su među najboljim izborima za septembarsku setvu jer brzo rastu, a hladnije vreme im posebno prija. U odgovarajućim uslovima mogu biti spremne za berbu već za oko 30 dana. Najbolje će uspevati na sunčanom mestu i u rastresitom zemljištu koje ne zadržava vodu. Možete ih sejati sukcesivno tokom septembra, u razmacima od nekoliko dana ili nedelju dana, kako biste imali postepenu berbu. 2. Šargarepa – hladne noći mogu je učiniti slađom - Šargarepa takođe može biti odličan izbor za jesenju baštu, posebno u krajevima sa blažom klimom. Svežije vreme pogoduje njenom razvoju, a hladnoća može doprineti slađem ukusu korena. Posejte je u duboko, rastresito zemljište bez kamenja i teške gline, jer koren tada ima dovoljno prostora da se pravilno razvija. 3. Spanać – obožava svežije vreme - Spanać je jedna od najzahvalnijih kultura za jesenju baštu. Za razliku od leta, kada visoke temperature mogu da izazovu njegovo prerano cvetanje, svežiji dani mu mnogo više odgovaraju. Sejte ga u plodno, rastresito zemljište i održavajte ga umereno vlažnim. U krajevima sa blagim zimama može nastaviti da daje listove i tokom hladnijeg perioda. 4. Blitva – možete je brati postepeno - Blitva dobro podnosi svežije vreme i može se brati postepeno, tako što se skidaju spoljašnji listovi dok biljka nastavlja da raste. Najbolje joj odgovara sunčano mesto, mada će podneti i nešto senke. Lagani mrazevi joj uglavnom ne predstavljaju problem, dok je tokom jačih zahlađenja treba zaštititi. 5. Cvekla – idealna za jesenju berbu - Cvekla voli rastresito i duboko zemljište, a hladnije vreme joj pogoduje tokom formiranja korena. Ako je posejete dovoljno rano, moći ćete da je vadite tokom jeseni. Kao i kod šargarepe, hladnije vreme može doprineti intenzivnijem i slađem ukusu. Važno je samo da zemljište nije teško i zbijeno. 7. Beli luk – sada sadite ono što ćete brati sledeće godine - Beli luk je malo drugačiji od ostalih kultura na ovoj listi jer ga ne sadimo zbog jesenje berbe, već zbog roda naredne godine. U hladnijim krajevima sadnja može početi već u septembru, dok se u toplijim predelima često pomera za oktobar. Koristite kvalitetan sadni materijal iz baštenskog centra i izbegavajte teško zemljište koje zadržava vodu. 8. Kelj – mraz mu čak može poboljšati ukus - Kelj je pravi izbor ako želite da berba potraje što duže. Veoma je otporan na hladnoću, a lagani mrazevi mogu čak učiniti njegove listove slađim. Posejte ga dovoljno rano da biljke imaju vremena da se razviju pre ozbiljnijih zahlađenja. U krajevima sa blagom zimom kelj može ostati u bašti i tokom najhladnijeg dela godine. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 7 7 / 7

Bašta ne mora da miruje čim prođe ljeto

Uz nekoliko jednostavnih septembarskih setvi i sadnji, bašta može ostati produktivna nedeljama nakon završetka ljeta. Dok se ljetnje povrće polako povlači, hladnoća preuzima glavnu ulogu i otvara prostor za novu, jesenju berbu.