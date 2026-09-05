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Iskusni baštovani još nisu završili sezonu: Ovih 7 povrća se sade u septembru, prva berba već za 21 dan

Iskusni baštovani još nisu završili sezonu: Ovih 7 povrća se sade u septembru, prva berba već za 21 dan

Izvor Lepa i srećna
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Saznajte koje povrće možete da posadite u septembru i uživate u prvim plodovima već za nekoliko sedmica.

7 vrsta povrća koje se sade u septembru Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Dolazak septembra ne znači da je sezona u bašti završena. Naprotiv, dok se dani polako hlade, stvaraju se odlični uslovi za povrće kojem visoke ljetnje temperature ne prijaju.

Topla zemlja ubrzava klijanje, dok svežije noći pomažu biljkama da se razvijaju bez toplotnog stresa. Neke kulture stići će za svega nekoliko sedmica, a druge mogu nastaviti da rastu sve do kasne jeseni. Vjerovali ili ne, prvi slabi mrazevi pojedinom povrću mogu da poboljšaju ukus!

Ako želite da produžite sezonu i nakon ljeta, ovo su kulture koje vredi posejati ili posaditi u septembru:

Bašta ne mora da miruje čim prođe ljeto

Uz nekoliko jednostavnih septembarskih setvi i sadnji, bašta može ostati produktivna nedeljama nakon završetka ljeta. Dok se ljetnje povrće polako povlači, hladnoća preuzima glavnu ulogu i otvara prostor za novu, jesenju berbu.

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Tagovi

bašta povrće

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