Baštovani sada sade ovo cvijeće i na proljeće imaju najljepše bašte: 9 trajnica koje ćete obožavati

Saznajte koje su najljepše trajnice za sadnju u septembru i kako da narednog proljeća imate raskošnu baštu punu boja, mirisa i cvjetova.

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Septembar je odličan mjesec za sadnju višegodišnjih biljaka.

Pravi izbor trajnica može bašti donijeti boje i mirise tokom većeg dijela godine.

Pogledajte kojih devet biljaka vrijedi posaditi upravo sada.

Iako se proljeće i ljeto najčešće vezuju za raskošne bašte i terase pune cvijeća, septembar je jedan od najboljih mjeseci za sadnju višegodišnjih biljaka.

Zemlja je u septembru još uvijek dovoljno topla, dok su temperature prijatnije nego tokom ljeta. Biljke zato imaju idealne uslove da razviju snažan korijen prije zime i da na proljeće budu spremne za novu sezonu cvjetanja.

Ako planirate da vam bašta naredne godine bude raskošnija, sada je pravi trenutak da u nju unesete nove boje, mirise i teksture. Džulijan Palframand, rukovodilac Odjeljenja za biljke u kompaniji British Garden Centres (BGC), upravo ovaj mjesec izdvaja kao odličan period za sadnju.

"Septembar je divno vrijeme za sadnju. Ako odaberete pravu kombinaciju višegodišnjih biljaka, možete da imate baštu punu različitih boja i nježnih mirisa, od prvih znakova proljeća pa sve do kraja jeseni", kaže on i izdvaja devet višegodišnjih biljaka koje vrijedi posaditi upravo sada.

1. Floks

Ako želite da produžite sezonu cvjetanja i unesete miris u baštu, floks je odličan izbor. Dostupan je u ružičastim, ljubičastim i tamnocrvenim nijansama, a njegovi gusti cvjetni grozdovi cvjetaju od ljeta do jeseni.

Uz to, floks privlači i leptire i druge oprašivače, dok će sadnja u septembru omogućiti biljci da se ukorijeni prije zime.

Floks

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2. Koreopsis

Koreopsis će bašti donijeti jarkožute cvjetove koji podsjećaju na sunce. Naročito je cijenjen jer dugo cvjeta i jednostavno se održava, a može da se sadi u cvjetne leje, uz ivice staza, pa čak i u saksije.

Kada se dobro ukorijeni, prilično je otporan i na sušu.

Koreopsis

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3. Crnooka Suzana (rudbekija)

Rudbekija je biljka koja se lako njeguje i odličan je izbor za sadnju u septembru jer će narednog ljeta nagraditi svaki vaš trud vrlo bujnim cvjetanjem.

"Rudbekije daju tople, zlatnožute cvjetove s tamnim središtem koji stvaraju upečatljiv kontrast u svakoj kombinaciji biljaka. Dugo cvjetaju, obično od sredine ljeta do jeseni, i odlične su za privlačenje oprašivača poput pčela i leptira", kaže Ema Fel, stručnjakinja za hortikulturu.

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4. Nerini

Nerini najbolje uspijevaju na sunčanim i zaklonjenim mjestima, a cvjetaju od kraja ljeta do jeseni. Njihovi cvjetovi mogu biti ružičasti, koralni ili bijeli, dok tanki, povijeni izdanci daju biljci veoma elegantan izgled.

"Njihove vitke, povijene stabljike daju grozdove zvjezdastih, paukolikih latica koje izgledaju gotovo skulpturalno, pa su savršene za kasnosezonske aranžmane u mješovitim lejama, saksijama ili buketima", navode iz BGC-a.

Nerini

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5. Salvija

Ova prelijepa biljka prepoznatljiva je po uspravnim stabljikama i klasovima cvjetova u plavim, ljubičastim, crvenim i bijelim nijansama.

Cvjeta do jeseni, privlači pčele, leptire i druge korisne insekte, a najviše joj odgovaraju sunčana mjesta i dobro drenirano zemljište. Aromatični listovi dodatno obogaćuju baštu.

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6. Ehinacea

Prelijepa ehinacea ima upečatljive cvjetove nalik na velike bijele rade, sa izraženim središtem, a može da cvjeta u ružičastim, ljubičastim, bijelim i narandžastim nijansama, od sredine ljeta pa do jeseni.

Ona privlači veliki broj oprašivača, a vrlo je zanimljiva i tokom hladnijeg dijela godine. Njene osušene sjemenke često se koriste kao hrana za ptice, a obožavane su zbog toga kakvu strukturu unose u baštu svojim glavicama.

6. Ehinacea - Kada ljubičaste latice opadnu, u bodljikavoj sredini nalaze se sitne svjetlosmeđe sjemenke. Privlači pčele, leptire i ptice.

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7. Sedum

Biljka koja je u narodu poznata i kao kamenčić prava je zvijezda septembarske bašte. Ova izdržljiva sukulentna višegodišnja ljepotica ima mesnate listove i guste cvasti koje mijenjaju boju kako jesen odmiče.

Sedum je vrlo otporan i zahtijeva malo njege, a izgleda veoma lijepo dok druge vrste počinju da se povlače.

"Često su zelene na početku, zatim postaju ružičasti, da bi sa dolaskom jeseni prešli u bogatu rđastocrvenu ili bronzanu boju", kaže stručnjakinja za baštovanstvo Fiona Dženkins.

Sedum

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8. Božuri

Božuri su jedna od omiljenih biljaka baštovanima zahvaljujući velikim, raskošnim cvjetovimai prepoznatljivom mirisu.

Uglavnom se savjetuje da se sade u septembru, pošto tokom hladnijih mjeseci mogu da razviju snažan korijen, spreman za spektakularno cvjetanje krajem proljeća i početkom ljeta, piše Glossy.

Cvjetovi su im u prelijepim ružičastim, bijelim i crvenim tonovima, što bašti daje romantičan izgled, a uz pravilnu njegu božuri mogu na istom mjestu da uspijevaju decenijama.

Božur

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9. Hrizanteme

Za sam kraj sezone teško je pronaći bolji izbor od hrizantema. Imaju božanstvene cvjetove u žutoj, crvenoj, narandžastoj i ljubičastoj boji, a njima unose toplinu u vrt u danima kada većina ljetnjeg cvijeća završava sezonu.

"Ove izdržljive višegodišnje biljke osvežavaju cvjetne leje i saksije i održavaju bašte šarenim sve do jeseni, kad je mnogo drugog cvijeća već završilo sa cvjetanjem", navode iz BGS-a.

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