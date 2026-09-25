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Jednu grešku svi pravimo kad obuća pokisne: Većina odmah uradi baš ono što ne treba

Jednu grešku svi pravimo kad obuća pokisne: Većina odmah uradi baš ono što ne treba

Izvor Lepa i srećna
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Način sušenja i čišćenja kojem mnogi odmah pribjegavaju, zapravo je najlošiji izbor.

Najveća greška kad obuća pokisne uništava cipele Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Čim počnu jesenje kiše, obuća dobija mnogo teži zadatak. Voda, vlaga i blato mogu da ostave fleke, neprijatan miris, pa čak i da deformišu materijal ako se cipele svaki put samo ostave da se same osuše.

Dobra vijest je da nekoliko jednostavnih navika može dosta da produži njihov vijek.

1. Ne stavljajte mokre cipele odmah pored radijatora

Ovo je vjerovatno najvažnija stvar. Naglo i jako zagrijavanje može da isuši kožu, deformiše obuću, a kod lijepljenih modela može da oslabi lijepak.

2. Izvadite uloške i pertle

Tako vazduh lakše cirkuliše, a unutrašnjost se mnogo brže suši.

3. Napunite obuću papirom

Zgužvani papir može da povuče dio vlage i istovremeno pomogne da cipela zadrži oblik. Menjajte ga kada se nakvasi.

moderne papuce cipele
Izvor: AI info / Lepa&Srećna

4. Prije sušenja prvo uklonite blato

Ali nemojte da trljate jako dok je materijal mokar. Kod nekih materijala blato je bolje ostaviti da se prosuši, pa ga potom nežno očistiti.

5. Kožnu obuću poslije sušenja treba njegovati

Kada se potpuno osuši, koža treba da se premaže odgovarajućim sredstvom za negu kako ne bi postala suva i krta.

Veliko ne za mokru obuću

Nikako nemojte sušiti mokru obuću fenom, niti je stavljati na radijator da se suši, dok agresivno ribanje može da vam uništi omiljeni par cipela.

6. Platnene i sportske patike traže drugačiji tretman

Njih ne treba stavljati u ormarić dok su i najmanje vlažne. Potrebno ih je dobro provetriti i potpuno osušiti prije odlaganja.

7. Zaštitite obuću prije nego što pokisne

Nabavite sprej za impregnaciju za određeni materijal obuće - ono što odgovara glatkoj koži ne mora odgovarati antilopu ili tekstilu.

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Izvor: Tiktok/paulthepodiatrist

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kiša obuća

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