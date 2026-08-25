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Najmodernije baletanke za jesen: Udobne kao patike, a evo kako da ih kombinujete

Najmodernije baletanke za jesen: Udobne kao patike, a evo kako da ih kombinujete

Autor Dragana Božić Izvor Lepa i srećna
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Kada razbijete neku klasičnu, upeglanu kombinaciju parom opuštenih snikerina, dobijate onaj savršeni kontrast: šik je, a dJeluje opušteno i bez previše truda.

Najmodernije baletanke za jesen Izvor: AI info / Lepa&Srećna
  • Baletanke i patike se i ove sezone spajaju u „snikerine“, udoban gumeni đon spojen je sa ženstvenom siluetom.
  • Umjesto laganih ljetnjih modela, u fokus dolaze glatka koža, brušena koža i zagasite jesenje nijanse poput čokoladnobraon i bordo.
  • Lako se uklapaju uz sve – od opuštenih farmerki do dotjeranih i upeglanih poslovnih pantalona i sakoa.

Ako ste mislili da se sa završetkom ljeta opraštamo od udobnosti i da se vraćamo u krute, neudobne cipele – modna industrija ima potpuno drugačiji plan za jesen. Trend koji je tiho stigao na ulice sada preuzima totalnu dominaciju, a ime mu je snikerina tojest hibridna baletanka-patika.

Kada su dizajneri riješili da spoje nespojivo – ženstvenu, tanku siluetu klasičnih baletanki i udobni, fleksibilni gumeni đon patika – nastao je komad o kojem ove sezone bruje svi vodeći svjetski magazini.

Zašto su snikerine osvojile modnu scenu?

Modne influenserke i stilisti slažu se u jednom: ovo je ultimativna obuća za prelazni period. Dok su ljetnje verzije bile lagane i mrežaste, jesenje snikerine dolaze u mnogo ozbiljnijem izdanju. U fokus dolaze glatka koža, brušena koža i zagasite, luksuzne nijanse poput čokoladne braon, tamne bordo i zagasitocrvene.

Prednost ovih cipela leži u tome što rješavaju vječnu modnu dilemu: kako da izgledate dotjerano, a da vas noge ne bole.

Kako ih kombinujemo ove jeseni?

Zaboravite na pravilo da sportska obuća ide samo uz trenerke. Snikerine traže igru kontrastima:

  • U kancelariji: Nosite ih sa širokim, opuštenim pantalonama na crtu i predimenzioniranim sakoom u sivoj ili kariranoj boji.

  • Za vikend šetnju: Odlično funkcionišu uz ravne farmerke ravnog kroja i jednostavnu bijelu majicu ili oversajz duks.

  • U večernjoj varijanti: Razbijte strogoću romantične odjeće ovim neočekivanim, urbanim detaljem.

Trend pretvaranja elegantne obuće u verziju patika (sneakerification) pokazuje da modu više ne zanimaju pravila. Snikerine nam donose i jedno i drugo: možemo da budemo dotjerane, a da nas noge ne bole poslije cijelog dana trčanja po gradu. U galeriji pogledajte zanimljive modele.

(Lepa i srećna/Mondo)

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obuća moda

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