Pije se prije jela, a navodno "gasi" glad: Ne vjerujte u novi trik za mršavljenje koji je zaludio internet

Na društvenim mrežama se pojavio novi trend u kom korisnici tvrde da gube kilograme zbog napitka od želatina.

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"Želatin trik" postao je novi hit na društvenim mrežama, a uz njega se sve češće pominje i Adel. Postoje spekulacije da je upravo ovaj napitak pomogao britanskoj pjevačici da izgubi kilograme. Ipak, oni nemaju pouzdanu potvrdu.

Kako funkcioniše "želatin trik"?

Bezukusni želatin u prahu se pomiješa sa toplom vodom, a napitak se popije 15 do 30 minuta prije obroka, uz tvrdnju da će želatin da "popuni" stomak i tako da dovede do toga da ima manje mjesta za hranu.

Zagovornici ovog trika tvrde da želatin, kada se pomiješa sa vodom, stvara gustu smjesu koja može privremeno da doprinese osjećaju sitosti. Pošto želatin sadrži proteine, ideja je da se popije prije obroka kako bi se apetit smanjio, pa samim tim i ukupan unos hrane.

Postoje različite verzije ovog trenda. Neki koriste samo želatin i vodu, dok drugi dodaju zeleni čaj, jabukovo sirće, sok od brusnice ili prstohvat soli. Trend je posebno privlačan jer se predstavlja kao jeftina i jednostavna alternativa popularnim lijekovima za mršavljenje. Međutim, stručnjaci upozoravaju da jednostavan trik ne treba da se miješa sa dokazano efikasnom strategijom za dugoročni gubitak kilograma.

Želatin nastaje preradom kolagena, proteina koji se nalazi u životinjskom vezivnom tkivu, kostima i koži. Za razliku od mnogih namirnica bogatih proteinima, želatin nije kompletan protein jer ne sadrži sve esencijalne aminokiseline u dovoljnim količinama. Običan, nezaslađen želatin ima relativno malo kalorija, pa je jasno zbog čega je postao zanimljiv ljudima koji pokušavaju da smanje unos hrane.

Tu nastaje problem jer malo kalorija ne znači ujedno i dobar način da se izgube kilogrami.

Da li želatin zaista smanjuje apetit?

Postoje istraživanja koja su pokazala da želatin može da utiče na osjećaj gladi. U jednoj kontrolisanoj studiji, učesnici koji su unosili želatin, imali su veću supresiju apetita nego oni koji su unosili određene druge proteine. Međutim, istraživanje je bilo kratkotrajno i ne dokazuje da samo ispijanje želatina prije svakog obroka dovodi do dugoročnog gubitka kilograma.

Još važnije, kasnije istraživanje koje je pratilo ispitanike tokom nekoliko mjeseci nije pokazalo posebnu prednost želatina u održavanju tjelesne težine. Drugim riječima, moguće je da želatin kratkoročno doprinese osjećaju sitosti, ali nema dovoljno dokaza da je može da bude neka posebna metoda za topljenje masnih naslaga.

Jedna od najčešćih zabluda u vezi sa ovim trendom jeste ideja da želatin sam po sebi ubrzava metabolizam i sagorijeva masti. Ne postoji dokaz da će čaša želatina prije obroka da pokrene posebno sagorijevanje masnih naslaga.

Ako osoba nakon toga pojede manje kalorija nego što joj je potrebno za održavanje tjelesne težine, vremenom može da se dogodi gubitak kilograma, ali razlog je smanjen ukupan energetski unos, a ne neka posebna osobina želatina koja "topi" mast.

Može li ovo da bude štetno?

Želatin ne donosi ono što dobijamo iz kvalitetnog obroka, kao što su vlakna, zdrave masti, vitamini i minerali. Upravo zato, ovakvi trikovi ne bi trebalo da zamijene pravi obrok.

U umjerenoj količini, običan želatin uglavnom nije problem za zdrave osobe. Ipak, velike količine mogu da izazovu stomačne tegobe i nelagodu. Mnogo veći problem nastaje ako se želatin koristi kao zamjena za hranu. Tada osoba unosi premalo vlakana, kvalitetnih proteina, zdravih masti i mikronutrijenata.

Zbog toga stručnjaci savjetuju da, ako je cilj da se apetit lakše kontroliše, prednost treba da imaju namirnice koje istovremeno obezbjeđuju proteine, vlakna i zdrave masti, poput grčkog jogurta, orašastih plodova, sjemenki, bobičastog voća, jaja ili mahunarki.

(Mondo)